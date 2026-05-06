抗最恶乳癌17年！58岁女历经化疗下颚坏死 靠「好好珍惜当下」活出滚烫人生

内地一名58岁妈妈，2014年确诊三阴性乳癌中晚期。17年来她历经癌症转移、化疗，甚至下颚骨坏死，需切腿骨修补。但她反而靠著「没关系、无所谓、不至于」的9字快乐真言，坚持运动与健康饮食，好好珍惜当下将「租来的生命」活得热烈滚烫。

抗最恶乳癌17年 58岁女历经化疗下颚坏死

根据内媒《潮新闻》报道，来自浙江温州乐清市的58岁徐彬彬，于2009年在菲律宾打拼事业时，无意中摸到左乳有不痛不痒的硬块。孤身在外的她独自入院进行切片检查，确诊患上中晚期「三阴性乳癌」。这是乳癌中最凶险的一种，不但没有标靶药可用，复发率更远超普通类型。得知噩耗，她没有崩溃痛哭，反而笑著致电姐姐：「有个好消息和坏消息。好消息是我还活著，坏消息是我得癌了。」在家人的鼓励下，她毅然回国。面对接踵而来的手术与化疗，她把所有痛苦往肚里吞，一声不吭地扛了下来。

术后四年半，生活本渐入正轨。但在2014年，癌细胞不幸转移至胸骨，新一轮的化疗将她的身体推向崩溃边缘，血小板一度骤降至12×109/L，须紧急转院。即便走到生死悬崖边，她依然从容，自己收拾物品、配合检查，反过来安慰慌乱的家人：「怕有甚么用？癌细胞还没打倒我，不能先自己吓垮自己。」因身体无法承受高强度化疗，她果断转用中西医结合的保守治疗，学会与癌共存。

命运的考验并未停止。2022年，因长期注射护骨针，引发她左脸下颚骨坏死，随时有断裂风险。医生建议从右腿抽取小骨作移植修复。面对这场高风险大手术，她轻描淡写地说：「不过是给身体换个零件，你看我右腿这道30多厘米长的疤痕，是抗癌路上又一枚勋章。」2024年，癌细胞再度转移至肋骨，她依然坦然：「患癌不是我本意，既然遇上了，就大大方方做自己。」抗癌17年来，她先后历经三个化疗疗程，每个疗程8次，每次都因身体不胜负荷而只能完成一半。每次化疗后脱发，新长出的竟是自然鬈发，她甚至打趣道：「这是化疗后送的发型，比发型屋电的还好看，软乎乎的，像婴儿的头发。」

烟火人间的温情与希望

为了对抗病魔，她坚持每天运动，从最初原地跑两分钟就气喘吁吁，到如今能稳稳锻炼一小时，并表示：「每天能这样跑跑，我就觉得很幸福了。」除了运动，她的饮食以清淡的蒸、煮为主，新鲜蔬菜、鱼肉、瘦肉搭配得当，确保营养均衡。但遇上朋友聚会，她也会痛快地食串烧、开怀大笑，坚信「不搞特殊化，心情好比甚么都重要」。

她把每个月的时间精心分成三份，一份留给住在儿子，陪孙子嬉笑打闹；一份赶回北白象，守在91岁的母亲身边，尽一份孝心；剩下的时光属于自己，健身、工作，还常和朋友出游。近两年，徐彬彬开始在网上发布短片，记录最真实的抗癌日常与健康饮食。应网友们的要求，今年春节后她坚持日更，其中4月中旬一条运动打卡短片，意外收获逾31万播放量。无数病友在留言区感激她：「因为你，我不再害怕癌症」、「看到你这么有活力，我也慢慢找回信心，勇敢对抗病魔。」

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靠「好好珍惜当下」活出滚烫人生

「我最大的心愿，就是『走』在妈妈后面。」这位抗癌17年不曾掉泪的女汉子，提起91岁的老母亲时瞬间红了眼眶。当年刚确诊时，徐彬彬最怕的从不是病魔，而是年迈的母亲承受不住打击。化疗脱发，她就天天戴假发；身体再虚弱，入门前也要强挤出笑脸；每次去治疗，都谎称是去旅行或做生意。这一瞒，就是整整四年。直到后来病情反复无法再掩饰，她才道出实情。得知真相的母亲泪流满面，却从不说一句丧气话，只默默变著花样做饭，用最深情的方式守护，护著她、疼著她。

去年母亲节，徐彬彬在朋友圈写下心里话：「因为有妈妈，我是幸福的孩子；因为有孩子，我是幸福的妈妈。承蒙时间不弃，感恩亲戚朋友们给予的关爱与支持。」17年与癌同行，让她活得格外通透：「时间不会回头，人生没有如果，最珍贵的是好好珍惜当下。」而她的快乐秘诀，只有简单9个字：「没关系、无所谓、不至于」。她用生命证明：「即使生命是租来的，也要活得热烈滚烫。」

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乳癌7大症状 9类人士高危

医管局提醒，患者患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下症状：

乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化

乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷

腋下：肿胀或淋巴结胀大

患乳癌的高危族群：

性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌

年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高

遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关

经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者

饮食：长期进食高动物脂肪食物

生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动

生育：从没有生育过或35岁以后首次生育

药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者

个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

医管局亦提醒，一般妇女在月经前常会感到明显的乳房胀痛或摸到硬块，这是由于周期性贺尔蒙分泌的转变，是正常的生理反应，不必过分担心。如怀疑乳房有肿块，应找医生检查，确定肿瘤是良性还是恶性。而大部分乳房肿块属于良性，或为水瘤或良性纤维瘤，对身体无害。

资料来源：《潮新闻》、医管局

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