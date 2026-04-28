6岁抗癌小天使不敌病魔离世 父亲曾靠直播跳舞筹医药费 泪别：你来一程 爸爸妈妈念你一生

父爱无私，却挡不住无情的病魔！内地一名6岁女童不幸患上「儿童癌王」，为筹集庞大医药费，性格内向的爸爸直播跳舞，只求爱女能多活一天，感动无数网民捐助。可惜奇迹最终未有降临，小天使近日不敌癌魔病逝。心碎父悲恸发文泪别爱女：「你来一程，爸爸妈妈念你一生」。

6岁小天使患神经母细胞瘤 父亲曾靠直播跳舞筹医药费

综合内地传媒报道，年仅6岁的抗癌小天使侯欣悦，不幸于2024年暑假确诊患上神经母细胞瘤。当时她体内的肿瘤直径超过18厘米，更曾出现破裂。截至2024年7月，年纪轻轻的欣悦已承受了多次大手术，以及超过20次的电疗、化疗和输血，抗癌之路令人心酸。

欣悦的爸爸侯健一直透过抖音平台「欣悦爸爸」的帐号，分享女儿艰辛的抗癌经历。为了筹集庞大的医疗费用拯救爱女，原本性格内向腼腆的侯健，毅然选择放下尊严，每天深夜在重庆市区的地下隧道里坚持直播跳舞。即便因为长期劳累导致脚趾甲脱落，他亦不愿停下脚步。他曾说：「我努力，只是想让女儿多活一天。」侯健在地下道笨拙却卖力跳舞救女的影片，瞬间感动了无数网民。据媒体在2025年的报道，大量善款随之涌入这个陷入绝境的家庭。侯健曾算过一笔账，自孩子生病以来，家里已花费了二十多万元人民币，当中约有一半正是来自社会各界爱心人士的捐助。

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抗癌小天使不敌病魔离世 泪别：你来一程 爸爸妈妈念你一生

侯健持续在网上发布女儿的「抗癌日记」，记录欣悦在治疗期间点滴的生活片段。今年3月26日是侯欣悦的6岁生日；在27日，侯欣悦在爸爸、妈妈和哥哥的陪伴下，度过了人生最后一个生日。当时，无数网民纷纷留言鼓励与支持，祈求奇迹降临。

可惜事与愿违，欣悦的病情始终未见好转。4月26日，侯健在社交平台发布了令人心碎的噩耗：女儿侯欣悦因神经母细胞瘤医治无效，不幸病逝。侯健悲恸写道：「满心欢喜地迎接你，却又遗憾地结束。好像做了一场梦，梦醒了，你不在了。你来一程，爸爸妈妈念你一生。宝贝，你受苦了。我们让千千万万关爱欣悦的好心人失望了，对不起，对不起对不起……」面对网民的关心，他在评论区回复：「欣悦走得很安详，她也解脱了。」

4月27日，侯健再次发文，向所有曾伸出援手的善心人致上一封深深的感谢信：「心中满是难以言说的复杂情绪，有不舍，有难过，但更多的，是对每一位心怀善意的你们，最深切、最诚挚的感激。如今欣悦已经离开，这段充满坎坷却又被无限温暖包裹的时光，我们永远铭记于心，也想借著这封信，好好跟每一位帮助过欣悦的好心人说一声：谢谢你们。」侯健在信末写下这段催人泪下的结语：「你们从不求回报，用最纯粹的善意，给予欣悦最实在的帮助，用爱心驱散了困境中的阴霾。这份跨越距离、无关血缘的关爱，我们始终珍藏在心底，这份沉甸甸的善意，早已成为我们生命中最珍贵的礼物。」

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神经母细胞瘤是甚么？

儿童癌病基金资料显示，神经母细胞瘤是儿童期常见的肿瘤之一，源自未分化的交感神经节细胞，因此在有胚胎性交感神经节细胞的部位，都可能出现原发性肿瘤。这些肿瘤大部分在腹部的肾上腺起源，也有在颈及盆腔等部位生长。肿瘤生长迅速，可能在早期已经扩散。大约一半的患者是在2岁前发病的。

由于神经母细胞瘤生长迅速，常在早期扩散而且原发部位有多种，因此患者呈现的症状因人而异。一般常见的症状有：

生长迟缓

厌食

发烧

面色苍白

腹泻

高血压

多汗

其他症状包括：

原发于腹腔的肿瘤：患者腹部有肿块，因而引起腹痛、呕吐及便秘等病征。

原发于胸腔的肿瘤：可能压迫气管而引起咳嗽、呼吸困难。如压迫大静脉，可能引致面颈肿胀。若交感神经受破坏，患者会出现交感神经麻痺综合症。

由于这种肿瘤常常早期扩散，而头颅骨受癌细胞破坏的情形很普遍，令患者眼眶内出血及肿胀。癌细胞也可能扩散到全身骨骼去。

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