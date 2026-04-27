59岁蔡一杰切除7cm脑瘤 翌日癌症再扩散 了解脑肿瘤7大征兆 常嗜睡习惯要小心！

草蜢出道40周年的《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱会》昨晚于红馆揭开序幕。全晚最动人的一幕，莫过于蔡一杰（杰仔）在深情演绎《失乐园》后，强忍泪水首度向全场观众剖白这段惊心动魄的抗癌历程。他忆述病发前夕正投身义工服务，当时突感不适与头晕，返家后随即联系医生好友，并听从建议入院检查。在焦急等待一小时后，杰仔看见医生的神情已心觉异样，随后对方告知：「医生说『蔡先生冷静点，你脑内有一个7cm的恶性肿瘤』」

两度打击 手术翌日传来扩散噩耗

面对人生的巨震，杰仔并未自乱阵脚，仅花一周便决定接受手术。他原以为挺过开脑一关便能重获新生，怎料命运再度设考验。手术翌日，主诊医生面色凝重地召集其家人到病房，对他宣布：「蔡先生你的癌症扩散了」，这让杰仔深受打击：「这是我第二个打击，我亦没有放弃继续医治，寻求很多方法。」他在台上以自身经历勉励同路人或正陷低谷的朋友：「来到人生走一回，人生匆匆很快过，我要分享既然来到，怎样也要玩得痛快，画靓这张图画纸才离开这世界。」语毕，全场报以经久不息的掌声，他在演唱首作《及时行乐》时更数度眼湿湿，感触良多。

抗癌期间暴跌至63公斤 惊人意志进行操练

完场后受访时，蔡一智感叹原定去年的40周年骚因杰仔的手术难关而搁置，如今能顺利开骚全赖上天保佑。杰仔回想起康复之路坦言：「我不知道来回地狱又折返人间，不知自己是否仍在世」，被问到得知扩散时是否惊慌，他平静回应：「正常人有正常反应」，并指目前情况稳定。他透露抗癌期间体重由72公斤暴跌至63公斤，为了履行「一定要好好返回舞台与大家开派对」的承诺，他凭惊人意志进行高强度操练，甚至连主诊医生昨晚亦到场支持。虽然他不愿详谈治疗细节，但强调：「我用自己意志力及平常心克服，病好似感冒或发烧都要看医生，用一个正常态度面对。」

三子唱罢《心中的歌》后拥在一起，场面感人。

期间不时用手抹泪水。

杰仔哽咽讲不下去。

脑肿瘤7大症状 常嗜睡/呕吐亦高危！

该医生表示，即使是良性脑肿瘤，不会像恶性肿瘤扩散，但生长在敏感脑组织区域仍可能危及生命。此外，症状表现会因肿瘤位置而有很大的差别，若出现任何异常症状，特别是突发头痛或头痛持续恶化，都应立即求医。

脑肿瘤典型征状：

持续性头痛

异常嗜睡

反复呕吐

视觉异常

脑肿瘤其他征兆：

精神行为改变

单侧肢体无力

语言视觉障碍

脑肿瘤如何形成？有何种类？

根据本港医管局资料，脑部大约可分为大脑、小脑、脑干，大脑扮演人体机能总指挥，由两个椭圆形半球组成，每个半球有四个组成部分，包括脑叶、额叶、顶叶、颞叶及枕叶，各自控制身体不同的机能。当局部脑组织发生不正常的分裂增殖，会形成瘤块，有机会是良性肿瘤，但也有可能是恶性肿瘤，即俗称的脑癌。良性肿瘤的生长较缓慢，极少扩散，一般对健康威胁不大；恶性肿瘤的生长速度则快得多，会侵害及压迫附近的正常脑组织，影响脑部及身体功能，甚至危害生命。此外，脑肿瘤可分为原发性及转移性两种：

1. 原发性脑肿瘤

原发性脑肿瘤是指肿瘤在它原本的位置上不断生长及变大，可以是良性或恶性肿瘤。肿瘤一般以原发处的细胞命名，较常见的是胶质瘤（Glioma），例如星形胶质瘤（Astrocytoma），便是由星形细胞病变而成。

2. 转移性脑肿瘤

局部转移：指恶性肿瘤由身体其他地方游离原来的地方而转移到脑内，此情况最常见于鼻咽癌。

远距离转移：指癌细胞经过血液转移到脑内，形成一个或多个颅内肿瘤，例如肺癌和乳癌。远距离转移有时会在原发性肿瘤治疗后很久才被发现，15%的病人没有任何癌症或肿瘤病历。

脑肿瘤有何症状？出现吞咽困难/记忆衰退恐中招

据香港神经肿瘤学会资料，脑肿瘤患者可能会出现以下12种病征：

脑肿瘤12大症状

局部/全身脑痫

耳鸣、晕眩、失聪

头痛、呕吐

内分泌失调

意识偏差或模糊、性格转变 、记忆衰退

上/下肢不灵活、 感觉迟缓麻痺

半身轻瘫、 肢体不自主地震颤

面部肌肉麻痺、疼痛

吞咽困难

语音不清、说话困难

视力减退、叠影/视野不清

大小便失禁

甚么人易患脑肿瘤？男性比女性患病的风险高？

据医管局资料，脑肿瘤的成因至今不明，但以下的危险因素有可能增加患上脑肿瘤的机会：

年龄：虽然任何年龄的人士均有机会患上脑肿瘤，但40岁以上人士的风险较高；部分癌瘤如髓母细胞瘤几乎只在儿童身上出现。

性别：男性患病的机会率较高

遗传：家族中曾有人患神经胶质瘤

接触化学物质：因工作而接触辐射物、甲醛、氯乙烯和丙烯

延伸阅读：4种头痛情况速求医！恐是脑动脉瘤 严重可致命

资料来源：《Daily Mail》、医管局、香港神经肿瘤学会

医生教双手做1动作 30秒自测患脑肿瘤风险

据英媒《Daily Mail》报道，当地一名医生在TikTok上发布一段影片，展示一个简易的手部动作测试。这项简单的测试可随时随地进行，只需重复以下手部动作30秒，即可自测患上脑肿瘤的风险：

如何自测脑肿瘤风险？

自测脑肿瘤风险：

将一只手放在另一手掌上方，快速来回翻转数下，然后换手重复相同动作，持续30秒。

该医生表示，这个测试主要用于检测「轮替运动障碍」症状，即患者难以完成快速交替的手部动作。这种运动障碍通常反映小脑功能异常，而小脑是脑部当中负责协调动作的区域，所以有这种运动障碍的人士可能患有脑肿瘤压迫、脑组织损伤或损害脑神经的疾病，如多发性硬化症等。部分患者可能仅在单侧手部出现动作障碍，则需要取决于具体病因。 因此，自测时发现困难就应立即就医。

报道亦指，TikTok一名用户「Char's TT」的男友亲身证实这项测试的可行性，他因为患有脑瘤无法完成测试动作。女子在影片中展示男友的双手，并表示他已罹患脑瘤3年，但肿瘤生长缓慢且所在地区的神经外科医生人数非常不足，导致要等候很长时间才将脑瘤切除。

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