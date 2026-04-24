潮湿天气越睡越累！恐与肠道菌群失衡有关？营养师推介街市5款平价食材助去湿

踏入潮湿回南天，经常觉得浑身乏力，以为只是单纯的睡眠不足，其实可能与肠道菌群有关！有注册营养师指出，长期处于湿热环境会导致肠道微生态失衡，背后隐藏两大致倦机制。不想每日昏昏欲睡？专家特别推介5款在街市随手可得的平价食材，帮助去湿踢走疲劳。

潮湿天气越睡越累 为何与肠道菌群失衡有关？

注册营养师 Jim Lau在Facebook专页发文指，每逢踏入潮湿天气，看著墙身滴水，不少人都会觉得浑身乏力、提不起劲，甚至以为自己只是睡眠不足。但其实这种潮湿带来的疲倦感，根源其实在于肠道。有研究发现，人体若长期处于高温高湿的环境中，肠道菌群的结构会出现明显失衡，特别是对身体有益的「乳酸杆菌」（Lactobacillus）丰富度会显著下降。这种失衡会直接影响精神状态，其背后隐藏了两大机制：

产丁酸细菌减少，能量供应变差：当肠道微生态平衡时，益菌会将膳食纤维发酵成短链脂肪酸，当中以丁酸最为重要。丁酸是肠细胞的主要能量来源，可滋养粒线体，有助全身的能量代谢。一旦益菌数量下跌，丁酸产量减少，身体在细胞层面上便会开始下滑，这正是经常觉得疲倦的原因。 肠脑轴受干扰，第二大脑失灵：肠道被称为人体的「第二大脑」，它透过迷走神经及肠脑轴与大脑进行实时沟通。当肠道菌群因湿热环境而失衡，由肠道发出的讯号会令大脑处于持续警觉的低能量状态，令人感觉缺乏精神。

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推介街市5款平价食材助去湿 这种吃7日可增肠道益菌

为对抗潮湿天气带来的疲劳，Jim Lau特别推介以下5款在街市随手可得的平价去湿食材：

1.赤小豆

赤小豆含有丰富的可溶性纤维及抗性淀粉，两者都是肠道益菌的优质食物，能帮助益菌繁殖及促进短链脂肪酸产生。研究发现，赤小豆可以帮助调节肠道菌群比例。此外，赤小豆含钾量高，每100克煮熟赤小豆含钾约510毫克，有助排走身体积存的多余水分，是去湿消肿的好帮手。

2.薏米

薏米是传统的去湿食材，有研究发现，食用薏米7日后，肠道益菌「Faecalibacterium」的丰富度会显著增加。另外，薏米的萃取物亦能促进另一种益生菌「Lactobacillus reuteri」生长，直接改善受湿热天气影响的肠道状态。薏米还含有丰富的多酚化合物，具有抗氧化特性，帮助中和自由基。每日将50克煮熟的薏米加入粥或汤中，是最简单直接的补充方法。

3.粟米须

粟米须含有多种黄酮类化合物，有助促进肾脏的排水功能。若配合赤小豆一起食用，可加速身体排走积聚的多余水分。因此，下次去街市或超市买粟米时，千万别把粟米须扔掉，留下来煲水饮用功效极佳。

4.冬瓜

冬瓜的水分含量高达96%，热量极低。它含有葫芦素及钾质，能促进水分代谢及消除胃气胀。在潮湿日子，经常感到腹胀是湿气困滞的典型表现，此时饮用冬瓜汤便能直接舒缓这种不适。

5.老黄瓜

老黄瓜比一般青瓜含有更多的矽质及维他命C，能帮助维持皮肤细胞的水分平衡，同时促进身体排出代谢废物。在香港的夏天，煲老黄瓜汤是最常见且简单有效的家庭去湿做法。

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5大生活习惯精神爽利过潮湿季节 早餐喝1饮品也有效

除了上述5种食材，Jim Lau亦分享了一套完整的去湿生活秘笈，让大家能精神爽利地度过潮湿的季节：

自制苹果啤梨汁：以半个苹果加半个啤梨打成鲜果汁，在早餐前饮用一杯。当中的水溶性纤维有助肠道排走多余水分，改善腹胀问题。 饮食宜温热、忌生冷甜食：尽量戒冻饮、甜品及奶制品，多以汤水代替冻饮。 少食加工食品：食品中的化学添加剂及精制糖会破坏肠道健康，应尽量选择天然食材。 规律三餐：保持定时进食，每餐保持七至八成饱即可，切忌过度挨饿或暴饮暴食。 饭后散步：饭后步行15至20分钟，能有效促进肠道蠕动，加速身体新陈代谢。

资料来源：注册营养师 Jim Lau

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