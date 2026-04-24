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刷牙少不止易蛀牙 研究揭脑退化风险增51% 专家教5招护牙更护脑

保健养生
更新时间：19:00 2026-04-24 HKT
发布时间：19:00 2026-04-24 HKT

刷牙少不止易蛀牙，原来更直接影响大脑健康！有研究发现，口腔卫生欠佳不但惹来牙周病，若每天刷牙少于两次，患上脑退化症的风险更会激增高达51%。有专家教5大护齿秘诀，原来刷完牙切忌马上做一件事。

刷牙少不止易蛀牙 研究揭脑退化风险增51%

根据内媒《生命时报》报道，一项发表于国际学术期刊《科学报告》研究表明，日常刷牙次数少、患有蛀牙，以及不定期进行牙科检查等坏习惯，均会导致患上脑退化症的风险大幅上升。该研究结果显示，以下4大口腔问题与脑退化症的发病风险息息相关：

  • 每天刷牙少于两次： 风险上升51%
  • 吞咽功能差： 风险上升48.4%
  • 未有定期进行牙科检查： 风险上升45.2%
  • 患有蛀牙： 风险上升32.8%

研究人员提醒，每天至少要刷牙两次，坚持定期进行口腔检查，并及早治疗蛀牙等牙病，能有效降低患上脑退化症的风险。

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空军军医大学口腔医院口腔预防科主任医生李刚解释，日常的咀嚼运动其实可以刺激颈动脉，促进大脑的供血与供氧。一旦停止咀嚼，对大脑的刺激亦会随之减少；长期的咀嚼障碍会导致大脑功能衰弱，从而增加罹患认知障碍的风险。而北京医院老年医学研究所原所长高芳堃亦指出，口腔健康指标与身体的虚弱程度有著密切关联；目前已有多项研究证实，牙周病与常见的慢性炎症疾病之间存在独立关联。

  • 《柳叶刀-老龄健康》刊登的系列研究亦强调，有2大类口腔问题会导致全身虚弱，其影响程度不容忽视：
  • 口腔健康恶化（牙齿数量少、口腔卫生不佳、牙周疾病、口腔生态失调）的影响最大，占52%；
  • 口腔运动功能恶化 （包括咀嚼功能异常、咬合力异常、口腔轮替运动功能异常、舌压异常等），占比达27%。

专家教5招护牙更护脑 刷完牙切忌马上漱口

刷牙是保持口腔卫生最简单且有效的方式。专家建议日常必须做到以下5点护齿秘诀：

专家教5招护牙更护脑
专家教5招护牙更护脑


1.每天至少刷牙两次

  • 刷门牙外侧：刷毛应与牙齿及牙肉（牙龈）呈45度角，以画小圈的方式轻刷。
  • 刷门牙内侧：同样呈45度角，上排牙齿向下刷，下排牙齿向上提拉轻刷。
  • 刷牙齿咬合面：将牙刷倾斜，与咬合面垂直，前后短距离颤动轻刷。
  • 刷牙齿内侧面：将牙刷竖起来，利用牙刷前端的刷毛，沿牙缝上下以小圆弧刷动。

刷牙时不仅要刷牙齿的外面（即贴近面颊的一侧），亦绝对不能忽略咬合面及舌面，并应尽量避免大力横刷。

2.刷完牙切忌马上漱口

刷完牙后，很多人会习惯性地立刻用清水反复漱口。但这个步骤可能会冲走牙膏中最重要的保护成分「氟化物」。建议刷完牙后，只需吐掉多余的泡沫，然后先去处理其他琐事（例如洗面、梳头）。在这段时间内，让牙齿表面保留一层薄薄的氟化物，使其能持续发挥保护作用，间隔一段时间后才漱口。

3.尽量戒除甜食

高糖饮食会引发多种严重的口腔问题，例如龋病、牙龈炎和牙周病等。建议成年人每日的游离糖摄取量不应超过50克，最好能控制在25克以下；至于2岁以下的婴幼儿，则应尽量避免摄取游离糖。含糖饮品、糖果和加工零食正是游离糖的主要来源。

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4.每天至少使用一次牙线

千万别忽略牙与牙之间的接触面，因为蛀牙最常发生在两只紧贴的牙齿相邻之间。建议使用牙线剔除牙缝中的软垢，彻底剔除干净后才漱口。牙线可配合早晚刷牙时使用；如果真的做不到，至少在睡前必须使用一次。

5.每年最好洗一次牙

健康的成年人应坚持每半年至一年进行1次牙科检查，并至少每年洗牙1次。由牙医进行规范的洗牙，能透过超声波有效去除牙石和牙菌膜，这是预防牙周病的最重要基石，且对牙齿本身安全无害。

 延伸阅读：研究推荐7大超级护脑食物 脑退化风险降46% 这种水果每周吃3次有效！

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