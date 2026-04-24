《悠长假期》翻拍掀热议 61岁山口智子近况曝光 公开神剧女神5招自然保养法！

ViuTV 投下震撼弹，宣布翻拍经典日剧《悠长假期》，由 Edan 吕爵安与 Ali 李佳芯合演，消息一出瞬间唤醒大家的集体回忆！当年「神剧女神」山口智子拍《悠长假期》时只得32岁，如今她已61岁，究竟这位被誉为「超越年龄的美貌」女星，是如何在出道39年后依然维持女神气质？让我们一起拆解她的保养妙方！

1.出外一定搽防晒

虽然山口智子不追求过分白皙肌肤，但出道39年来脸上几乎看不见斑点，全靠一个简单的习惯，只要外出就一定会搽防晒。她笑称自己是懒人，只会做简单的事，而防晒就是最简单却最能「防止晒老晒黑」的强效手段。

2.每天吃一茶匙麦卢卡蜂蜜

她曾优雅地说过：「变老并不是一种挫折，而是一个向成熟魅力进化的过程。」比起昂贵保养品，她更受老公唐泽寿明影响，养成起床后吃一匙麦卢卡蜂蜜的习惯，借由天然抗氧化力增加抵抗力，也有助修护肌肤和保湿，被视为是「天然超级食物」，从内而外透出好气色。

3.用香味让身心放松

山口智子深信心情好肌肤才会好，因此她格外重视香味。无论是洗澡时使用沐浴油，或是睡前沈浸在最爱的香味中，都是为了让身心彻底放松。睡得舒服，正是她维持超越年龄美貌的神奇魔法。

4.跳舞10分钟开启一天

山口智子不爱待在健身房，她更崇尚不受拘束的流汗法。20几岁就接触佛朗明哥舞的她，每天早上会依心情挑选音乐「跳10分钟来开启一天」。比起运动，这更像是她口中「愉快地流汗」，在乐趣中维持曼妙身材。

5.不过度限制饮食

年轻时曾因节食复胖的她，现在主张不过度限制饮食。山口智子选择「倾听身体的声音」，不刻意忌口，尽情享受食物美味。只要选择营养健康的食物并跟随内心渴望，这种心理上的满足感，反而让她老得更加优雅动人。

资料来源：IG@tomoko_yamaguchi_official