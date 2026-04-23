「妈妈再坚持一下！」16岁仔挨4小时抽血捐骨髓 点燃血癌母重生希望

面对母亲接连确诊乳癌与血癌，内地一名16岁少年展现出超越年龄的勇气，他毅然决定捐骨髓救母。在长达4小时的造血干细胞采集过程中，面对粗大的针头刺入血管，他却强忍痛楚不哼一声，只在心中反复默念：「妈妈再坚持一下！」这场跨越生死的生命接力，点燃血癌母重生的希望。

母患乳癌再确诊血癌 16岁儿决心捐骨髓救命

综合内媒报道，2021年刘泽宇的母亲朱朝霞不幸确诊乳癌，经过两年的电疗及化疗，病情总算稳定下来。然而，好景不常，在2025年11月的一个星期六下午，刘泽宇像平时一样前往医院，准备接刚完成化疗的母亲回家。推开病房门的那一刻，他心头猛地一紧：只见母亲虚弱地躺在床上，眼神空洞，面色惨白毫无血色。原来，她刚被确诊患上「急性骨髓性白血病M2型」。

回到家中，刘泽宇双手颤抖著在网上搜寻相关资讯。当「高危」、「重症」等字眼映入眼帘时，巨大的恐惧瞬间将他淹没。但当恐惧稍退后，一个坚定的念头在他心底生根发芽：「我要救妈妈！」当他主动向父母提出捐献骨髓时，却遭到坚决反对。母亲朱朝霞含泪阻拦，表示宁愿放弃治疗，也不愿让年仅16岁的儿子承受任何风险及痛楚；父亲刘玉亦陷入两难，一边是相伴多年的妻子，一边是尚未成年的骨肉，令他心如刀绞。

为了给妻子争取一线生机，45岁的刘玉专程赶往武汉协和医院咨询专家。在得到医生「采集造血干细胞对健康青少年的身体影响极小」的专业答复后，再看著儿子眼中「不救妈妈绝不放弃」的倔强，这位父亲最终红著眼眶点头答应。后续的配型结果显示，刘泽宇的舅父其实亦配型成功，但这位16岁少年态度无比坚决：「这是我妈妈，我是她的儿子，由我来捐最合适。」这不仅是医学上的配型选择，更是一份源于血脉亲情的巨大责任与担当。

挨痛抽血4小时不喊痛 反复为母亲打气：「妈妈再坚持一下！」

为确保捐献万无一失，为母亲输送最优质的「生命种子」，刘泽宇开启严格的「备战」模式。清晨，当同学还在熟睡，他已在跑道上坚持晨跑；他亦默默调整饮食保证营养均衡，不再熬夜，以最佳状态迎接这场关乎生命的考验。他的孝心也温暖了整个校园，老师给予贴心关怀，同学更自发组成「补课小分队」为他补习，不让他因救母而耽误学业。

4月7日，刘泽宇请假提前入住十堰太和医院接受一系列体检。4月8日清晨，他走进造血干细胞采集室，粗长的针头刺入血管，血液缓缓流出，经血细胞分离机提取出造血干细胞混悬液后，再将净化后的血液回输体内。整个采集过程长达4个多小时。面对粗长的针头与痛楚，他格外平静，脑海中全是母亲的笑容与一家团圆的期盼，并在心中默念：「流出去的是血，接回来的是命。」这4小时里，他静静躺在床上承受著身体的不适，不曾喊过一声痛，没掉过一滴泪，只是反复为母亲打气：「妈妈，再坚持一下，儿子来了。」

【同场加映】「我不怕 我要救爸爸！」10岁仔勇捐骨髓救血癌父 单亲爸最终不敌并发症离世

捐献翌日即复课 最大心愿：一家人食餐团圆饭

当那袋「生命之源」火速送往无菌病房输入母亲体内，这场跨越生死的接力终于完成关键一环。走出采集室，这位阳光少年对著镜头说出震撼人心的话：「妈妈，我的任务完成了，你要坚强，接下来就要靠你自己了。」一直守在门外的父亲早已泪流满面，并在社交平台写道：「我们的男孩长大了，一个人勇敢地扛起了一切，加油！」捐献结束后的第二天，刘泽宇已赶回学校上课。当被问及母亲康复后最想做的事，他脱口而出：「包顿饺子，一家人吃顿团圆饭。」自母亲患病住院，今年农历新年一家人未能好好过年，一顿热腾腾的饭菜，代表著一家人对平安的深深期盼。

目前，朱朝霞仍在无菌病房与排斥反应抗争，医生指出，约30天的排斥期是骨髓移植成功的关键。刘泽宇每天放学后都会致电父亲询问母亲情况，他不敢轻易去医院，怕自己忍不住落泪影响心情及学业。对于各界的善意，父亲刘玉仔细记录并由衷致谢：「感谢大家的帮助，这份温暖我们永远铭记于心，也给了我们坚持下去的力量。」

【同场加映】首战马拉松中途倒下揭患癌噩耗 75岁妈妈战胜血癌与女儿再战圆梦：今次我会冲过终点！

甚么人容易患血癌？白血病高危因素是甚么？

医管局指出，白血病的真正致命原因尚未知晓，但以下8种因素有机会增加患上血癌的风险：

65岁以上人士，风险会随著年龄增加 暴露于大量辐射的环境 过往接受过某些抗癌药物治疗 长期暴露于化学物质：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸烟 与基因遗传有关：例如唐氏综合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓发育不良症

患上血癌要注意甚么？避免与1类人接触？

在治疗方面，医管局指血癌的治疗手段以化疗、类固醇治疗及骨髓移植等为主。至于血癌患者方面，医管局建议患者接受治疗前后和康复期间，都要注意以下事项：

定时服药：病人应了解各种口服化疗药，或是预防感染药物或其他药物的服用方法及副作用，不应自行停止药物。 定期检查：治疗结束后，医生会要求病人定期做检查和验血，以了解病人的健康状况和血球数目，以及早侦测复发情况。 饮食：癌症治疗期间或会削弱病人免疫力，为减低感染风险，病人应避免进食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉类、家禽、蛋、海鲜等）和生或未经高温消毒的乳制品。 预防感染：病人接受治疗后，身体抵抗力较差，需特别注意家居和个人卫生，避免出入公共场所，出门谨记戴上口罩。 避免与水痘患者接触：病人一旦感染水痘需马上治疗，否则引起并发症，死亡率极高 预防出血：家居空调保持适度的潮湿，避免鼻腔因干燥出血；注意日常行动安全，避免损伤

资料来源：医管局

延伸阅读：癌症专家公开防癌必吃9大食物 1类蔬菜功效强 这样吃防3种癌