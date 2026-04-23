研究揭4种血型「最短命」是它 1类人赢在起跑线！附4招自测血管健康

你相信「命定」吗？或许你的长寿基因就藏在血管！传统观念认为血型只能决定性格，但多项医学研究指出，血型与平均寿命、甚至抗病能力都有惊人关联，有些血型天生就是「长寿人士」？

有些血型天生就是「长寿人士」？

谁是长寿冠军？1种血型平均寿命87岁

根据美国医师 Steven M. Weissberg 与 Joseph Christiano 在1990年合著的《The Answer is in Your Bloodtype》一书，研究分析了不同血型的平均寿命，结果发现这是一场跨度高达25岁的马拉松：

第 1 名：O型（平均87岁） — 荣登长寿宝座，被认为是天生的健康赢家。

第 2 名：B型（平均77岁） — 乐观开朗，但要注意消化吸收太好带来的体重负担。

第 3 名：AB型（平均70岁） — 结合 A 与 B 的特性，情绪起伏较大是健康变数。

第 4 名：A型（平均62岁） — 数据显示相对短寿，血液黏稠度高与易焦虑特质。

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基因组关联分析

2020年6月发表于《新英格兰杂志》(NEJM) 的研究，针对意大利（835名患者、1,255名对照组）与西班牙（775名患者、950名对照组）的人群进行分析，发现：

A 型群体 ：显示出对新冠病毒（COVID-19）有较高的感染风险。

O 型群体：显示出较强的保护力。

国际期刊《Blood Advances》刊载的丹麦研究，分析了47.3万名曾进行新冠筛检的人口资料。在7,422名确诊者中：

O 型感染比例：仅为38.4%，显著低于A型的44.4%。

此外，加拿大的重症追踪研究进一步发现了住院表现的差异：

呼吸机使用率 ：A 型与AB型病患转重症时，约84%需使用呼吸器机，而O型仅 61%。

平均住院日数：A 型人平均需住院13.5天，O型则能在9天左右出院。

O型血为甚么较长寿？

为什么O型人能活得长寿？研究发现他们的免疫系统在应对重大流行病时表现更佳，可算是防疫天选之人。研究者还指出，O型血长寿且耐病的原因主要有二：

血液特质与抗体： 目前的血型辨识是根据红血球上的 A、B 抗原。AB 型同时带有两种抗原，而O型血红血球表面完全没有抗原。更重要的是，O型人的血清中天然带有「抗A」与「抗B」抗体。当病毒入侵时，这些多样化的抗体能更早中和病毒，让O型人获得较好的保护。 降低血栓风险： A型人相对「短命」，主因是血液黏稠度较高，这会增加心血管疾病与血栓的风险；而O型人的血液凝固机制相对较平衡，降低了循环系统的负担。

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一旦血管失去弹性或血液循环不佳，就会增加患上高血压、心脏病等风险。外科医生江坤俊在节目《健康2.0》表示，要检查血液循环健康状况，可透过以下4大方法自测，以了解手部、心脏、肝脏、脑部血液循环情况：

1. 手部血液循环

用力紧握拳头，用另一只手的两只手指按压尺骨动脉和桡骨动脉，然后放手看血液回流的速度。如果手掌在5秒内仍未回复血红色，就代表血液循环不好。

另一个方法是，用力压拇指指甲，如果放开后3秒内仍未回复血红色，同样代表血液循环不理想。

2. 心脏血液循环