常吃乳酪也伤肠胃？营养师揭3大「健康食物」暗藏陷阱 易致便秘腹胀

不少人喜欢吃乳酪促进消化，但原来盲目进食可能伤肠胃？有营养师警告，有3大看似「健康食物」暗藏陷阱，不但影响肠道健康，更可能导致严重便秘及腹胀。

3大「健康食物」藏伤肠胃陷阱 易致伤肠胃便秘腹胀

日媒《Yoga Journal》报道，营养师夏目桃子（なつめももこ）近日分享指，不少人一直坚持进食自认为有益健康的食物，但实际上这些食物可能正在暗中损害肠道健康。她特别揭露了3大常见「健康食物」背后暗藏的陷阱：

3大「健康食物」易伤肠胃

1.无油食品

市面上标榜「无油」、「零脂肪」或「低脂」的食品看起来极具吸引力，仿佛是减肥人士的恩物。然而，过度限制脂肪摄取，其实会对肠道健康产生负面的影响。适量的脂肪有助促进肠道蠕动，令粪便变得更顺滑及容易排出。若极度限制脂肪摄取，会导致粪便变硬，进而引发便秘危机。对身体而言，重点不是完全戒油，而是应该摄取适量的优质脂肪。巧妙地将优质脂肪例如橄榄油、坚果及深海鱼类所含的脂肪融入日常饮食之中，才是改善肠道健康的关键。

【同场加映】早上起床第一杯水如何饮？饮错易伤肠胃兼血压高 清水/柠水/蜜糖水哪种更好？

2.乳酪

很多人一提到维护肠道健康，第一时间就会联想到乳酪。乳酪确实含有乳酸菌及双歧杆菌，对改善肠道环境有正面的作用。不过，在选购乳酪时必须多加留意，例如选择的是否添加了大量糖分的甜味乳酪。因为摄取过多的糖分会成为有害细菌繁殖的温床，最终导致肠道菌丛失衡。如果进食乳酪的目的是为了改善肠道健康，最好选择无糖原味乳酪。若味道太酸，可自行配搭新鲜水果或加入少量蜂蜜调味。此外，乳酪对不同人的肠胃影响亦有所不同；如果食用后经常感到胃胀或腹胀，便需要调整进食份量，或者尝试转食其他种类的乳酪。

3.富含膳食纤维的食物

日常饮食中注重膳食纤维的摄取量固然重要，虽然膳食纤维对肠道有益，但摄取过量容易导致腹胀及胃气胀。膳食纤维分为非水溶性纤维及水溶性纤维两大类。当中，非水溶性膳食纤维能促进肠道蠕动，但如果在进食时喝水不足，反而会令大便变得干硬。因此，在增加高纤饮食的同时，紧记一定要多喝水。而护肠的另一关键在于均衡，应从各种食物中广泛摄取膳食纤维，来源不应只局限于蔬菜，还应涵盖海藻类、蘑菇及水果等。

【同场加映】饮果汁通便恐变胃酸倒流 营养师点名8种「最伤肠胃」饮品 咖啡1种饮法也中招

她表示，注意控制脂肪摄取量、进食乳酪以及多吃膳食纤维，确实对身体有益。但切忌因为听说某种食物对身体好，就盲目地过量进食。这种极端的做法，实际上会对肠道健康带来反效果。日常饮食最重要是尽量做到适可而止，避免饮食习惯变得单一及不均衡。

延伸阅读：肠胃科医生从不吃1类面包？6大食物伤肠胃