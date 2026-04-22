常吃饼干/番茄酱恐致肾衰竭 医生教饮食6招让肾脏「轻松一点」 选择无添加糖食物也易中招？

都市人生活繁忙，常为方便而进食饼干等超加工食物充饥，原来随时有机会增加患上肾衰竭风险。有医生教6大饮食替换法，让肾脏「轻松一点」。此外，以为选择「无添加糖」食品就一定健康？原来随时中伏！

13款超加工食物恐致肾衰竭 忌常吃饼干/番茄酱？

急诊Dr Chris秦医生在其Facebook专页发文指出，现代人每天都忙于工作、照顾孩子，为了让生活继续运转，在时间与精力皆匮乏的情况下，越来越多人选择以「方便」来解决三餐。然而，很少人意识到一直撑住忙碌人生的，其实不是胃，而是肾脏；而肾脏最承受不住的，正正是这些所谓的「方便」食物。这些随手可得的「方便」食物，正名为「超加工食物」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。这类食物不单止经过加工，而是被加工至完全看不出食物原型的工业配方产品。根据巴西圣保罗大学的NOVA食物分类系统，UPFs被定义为经过多重工业处理，并加入大量添加剂、人工香料、乳化剂、调味剂及甜味剂的食品。这些化学名词你或许感到陌生，但以下这13款食物，你必定每天都会见到：

即食面＋调味包 香肠 鱼蛋 鸡块 汉堡扒 三合一即冲饮品 含糖饮品 辣椒酱 番茄酱 调味汤粒 饼干 虾饼 薯片

他坦言，在急症室里，他最常遇见的「肾脏陷阱」，往往不是毒药或药物副作用，而是由日常不良饮食日积月累造成的慢性伤害。虽然并不是说吃一次超加工食物就会马上患上肾病，但若果长期每天大量进食，确实会大幅增加肾衰竭的风险。他归纳出以下3大原因：

盐分过高：高盐饮食会导致高血压，进而引发肾血管硬化，最终令肾功能下降。肾脏就如过滤器，承受的压力越大，损坏的速度就越快。 隐藏的磷酸盐：加工肉类、汽水及罐头食品中，通常含有大量的磷酸盐添加剂。这些磷的肠道吸收率极高，会加速肾功能恶化，甚至比天然食物中存在的磷更伤肾。 高糖＋低纤维：超加工食物的共同特征是精制糖份极高、膳食纤维极低，且饱足感差，很容易令人越食越多。这最终会导致肥胖、高血压及糖尿病，而这些都是诱发慢性肾病的前置原因。

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饮食6招让肾脏「轻松一点」 选择无添加糖食物也易中招？

为了肾脏健康，秦医生特别教6招饮食替换法，在忙碌生活中也能让肾脏「轻松一点」：

饮食6招助护肾

3 招辨别健康「加工食物」

饮食6招助护肾：

即食面改吃米粉/粉类：如果真的很想食即食面，可以！但紧记调味粉包最多只落半包，并尽量加入鸡蛋及青菜同煮。 调味改用天然食材：尽量使用葱、蒜、姜、辣椒、胡椒、柠檬汁等，天然调味绝对比化学调味对肾脏更友善。 三合一即冲饮品改为无糖黑咖啡：选择少糖、无奶精的饮品，无糖更好，这样能大大减轻肾脏的负担。 零食改吃水果/无盐坚果：以新鲜水果及原味坚果代替薯片饼干作为零食。 加工肉改吃鲜肉/豆腐/鸡蛋：香肠、鱼蛋、烟肉、冷藏炸物等绝对不能太常食，否则会影响肾脏健康。 自己煮：无论是一锅煮、蒸还是炒，自己煮食的健康负担，永远都比外出吃饭更健康。

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他补充，其实并非所有加工食品都是非常不健康，例如乳酪、牛奶及本地鲜造豆腐等亦属于「加工食品」，但依然健康有益，其关键在于辨别当中的成分比例：

成分少于5种，通常较安全：营养标签上的成分表越长、越复杂，就越有可能是超加工食物。 留意「化学名+E编号」：这些编号通常代表各种色素、乳化剂、增味剂或人工甜味剂。虽然它们未必全部有害，但如果整包食品的味道和口感都是靠这些添加剂堆砌出来，那就要少吃。 勿被包装正面的字眼欺骗：包装上标榜的「低脂」、「低糖」甚至「无添加糖」，可能只是生产商换了另一种人工添加剂来代替而已。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

资料来源：急诊Dr Chris秦医生、医管局

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