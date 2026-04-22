「想去真正的球场踢一次球！」6岁抗癌小勇士联赛圆梦 踢进「人生第一球」获万人欢呼

面对病魔的无情折磨，一个小小的足球成为了续命动力！内地一名6岁抗癌小勇士因肾横纹肌样瘤复发，历经跨省求医与手术后，将「想去真正球场踢一次球」的微小愿望投进心愿邮筒。在社会各界安排下，他不但获邀踏上大型足球联赛的绿茵草地，更在全场万人欢呼声中，起脚踢入人生最精彩的「第一球」。

6岁抗癌小勇士联赛圆梦 踢进「人生第一球」获万人欢呼

根据「壹加壹公益基金会」在社交平台发文指，6岁的抗癌小勇士瑞瑞来自四川成都，去年9月因其患有的罕见「肾横纹肌样瘤」复发，妈妈谢女士毅然带著瑞瑞跨越近2000公里，从成都远赴浙江德清，入住浙江大学医学院附属儿童医院（浙大儿院）莫干山院区求医。去年12月底，瑞瑞顺利完成手术，术后各项指标持续向好。由于瑞瑞从小就十分热爱踢足球，妈妈忆述：「瑞瑞刚学会跑会跳时，就已经跟著喜欢踢球的哥哥，在老家村子的小院子里踢。」即使到了德清治疗，他亦缠著妈妈买了一个很小的玩具足球，走到哪里都带在身边。手术成功后，瑞瑞一直有一个心愿：「想去真正的球场踢一次球」。

瑞瑞逗留在德清接受后续治疗期间，当地为他们提供了一个公益性的过渡住所。那里设立了一个绿色邮筒，病童们可以将心愿卡片投进信箱，再由浙大儿院、德清县委社会工作部以及浙江省壹加壹公益基金会等机构对接多方资源，为他们实现梦想。有一天，瑞瑞看到「吴越杯」宣传影片里卡通版的足球小将，转过头满眼期盼地对妈妈说：「要是有一天，我也能去真正的球场踢波就好了。」

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听到儿子的心声，妈妈便帮他写了一张心愿卡，母子俩一起将卡片投进了信箱。谢女士回忆道：「当时根本没想过会实现，只是觉得把卡片投进去，心愿就算完成了。」然而，这张小小的卡片很快便被浙江省城市足球联赛组委会看到。为了帮瑞瑞圆梦，组委会诚挚邀请他在梦想的绿茵场上圆一场足球梦。4月18日下午，在湖州奥体中心举行的2026年浙江省城市足球联赛「吴越杯」正激战得如火如荼。到了半场休息时间，瑞瑞身穿10号球衣，在妈妈的陪伴下踏上了梦寐以求的绿茵草地。面对龙门，瑞瑞起脚的第一次射门虽然被守门员扑出，但他没有放弃，再次抬起右脚用力一踢——「球进啦！」看台上顿时爆发出雷动的欢呼声与掌声，见证著这位小勇士踢入了人生中最精彩的第一球。

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甚么是横纹肌肉瘤？有何症状？

根据儿童癌病基金资料，横纹肌肉瘤是一种比较罕见的癌病，约占所有儿童癌病的百分之五。这种病源自肌肉细胞，普遍生长在头、颈、盘骨或手脚等部位。较常在男孩子身上发生，通常影响二至六岁的儿童。最常见的症状包括：

头、面颊、颈、胸或手脚上出现肿胀

鼻和耳出血

女患者可能有阴道出血

生长在膀胱一带，可能导致排尿困难

资料来源：壹加壹公益基金会（已授权转载）、儿童癌病基金

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