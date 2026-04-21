冷气病｜冷气长开易头痛流鼻水 营养师教4大对症饮食贴士 吃鸡蛋/三文鱼也有效？

天气渐热，不少人会整天躲在冷气房，但常常会出现头痛和流鼻水，恐属于患上「冷气病」！想摆脱冷气病困扰，有营养师拆解4大常见症状的成因，并教「对症下药」的饮食贴士，其中原来只需多吃鸡蛋、三文鱼等就能有效。

营养师教4大饮食对抗冷气病 吃鸡蛋/三文鱼也有效？

营养师杨婷贻在其Facebook专页「好食课」发文指出，近日天气虽未正式踏入盛夏，但走在街上已容易汗流浃背，令不少人想整天躲在冷气房。然而她提醒大众要小心，此举随时会引发「冷气病」的健康问题。

所谓「冷气病」，是指当人体长时间逗留在冷气房内，或者急速进出温差极大的地方时，身体无法适应而出现的一系列综合性不适，包括头痛、流鼻水、手脚冰冷等。为此，她特别列出冷气病的4大常见症状，并提供相应的饮食与日常对策：

「冷气病」4大症状与对策

1.头痛

当身体从炎热的户外突然进入极冻的冷气房，或者长时间坐在冷气出风口附近，便容易因血管急剧收缩导致血压升高，从而引发头痛。建议多补充镁，有助调节神经功能并纾缓神经焦虑；而维他命D则可降低头痛发作的时间及频率，可多吃南瓜籽、深绿色蔬菜、鸡蛋、冬菇及三文鱼等。尽量避免久坐于冷气出风口附近；若情况许可，可以改用电风扇的微风来代替冷气。

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2.手脚冰冷

冷气会令血管收缩，导致末梢血液循环不良，继而容易出现手脚冰冷的问题。此时应多补充富含维他命B杂的食物，如维他命B1、B3，以帮助身体加速新陈代谢，促进血液循环。推介吃全谷物及未精制杂粮（如糙米、南瓜）、瘦肉、鸡胸肉及黑豆。除了在办公室或学校多准备一件保暖衣物外，亦紧记要定时起身走动，伸展一下筋骨。

3.皮肤干痒

冷气房内的空气通常非常干燥，容易导致眼睛干涩及皮肤干燥痕痒。可多进食富含维他命A的食物，包括牛油果和坚果类，以维护皮肤及黏膜健康；同时多补充维他命E以减少自由基伤害，减缓皮肤发炎，推介吃猪肝、番薯、南瓜。每工作25至30分钟便应起身活动一下；同时切勿忘记喝水，确保体内水分充足，能有效减少皮肤干痒。若情况严重，亦可适量涂抹润肤乳液或保湿用品。

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4.鼻敏感

冷气房内往往空气不流通，加上灰尘、尘螨等致敏原在空间中四处飘散，极易诱发过敏反应。建议摄取充足的维他命C，这可提升人体免疫力，增强对外界环境的抵抗力；而补充Omega-3脂肪酸则有助降低身体发炎情况，可多吃番石榴、奇异果、三文鱼及亚麻籽油。减少灰尘堆积及保持空气流通是防敏的一大关键，建议每天早上开冷气前，先开窗让室内空气对流换气；平时亦应定期用酒精抹抹周边环境，减少灰尘及病菌残留。

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