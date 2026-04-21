19岁学霸为减肥不吃饭 揭患胰脏癌晚期历12次化疗 「熬过黑暗定能迎来属于我的风景」

内地一名19岁女学霸，原本前途无可限量，却疑因长期节食减肥，导致患上胰脏癌晚期，更被医生断言只剩3个月命。面对历经12次化疗，她一度徘徊生死边缘。幸得家人倾尽家财、不离不弃的照顾，令她重拾求生意志，坚强宣告：「熬过黑暗，定能迎来属于我的风景」。

19岁学霸为减肥不吃饭 揭患胰脏癌晚期历12次化疗

现年19岁的抗癌网红王潇慧在抖音平台帐号「小苹果（打怪中）」拥有4万粉丝，在2024年即18岁发病前，她是一名中六学生，更是班上的优异生，琴棋书画样样精通。「技多不压身」是她的人生信条，也是她不断追求卓越的动力。在学期间，她付出比别人更多的汗水，考获多张证书，满心期待能考上理想大学，走向更广阔的世界。然而，在追逐梦想之际，她的体重突然急剧下降，并伴随频繁胃痛。起初在附近医院检查时，医生指是胃炎并开中药，她服用数天后症状有所纾缓，便没有太在意。

适逢暑假，为了减轻家庭负担并赚取学费，她与朋友一起做暑期工。打工结束回家后，妈妈发现她暴瘦，加上月经很久都还没来，于是带她去做详细检查，但结果并不乐观，建议尽快转往大医院。当天，王潇慧妈妈立即带她赶往上级医院并安排入院，医生随即进行穿刺检查。活检报告显示，她被确诊患上胰脏癌晚期，医生更直言若不及时干预，最多只剩下三个月寿命。

王潇慧无奈表示，为了配合治疗只能暂时休学。由于当时血钙指数过高，必须先控制下来才能进行化疗，于是她每天在急症室吊盐水。半个月后，她突然意识模糊、昏迷不醒，醒来时人已经躺在深切治疗部（ICU）。当时因为身体太虚弱，根本无法承受化疗，更一度被医生劝退回家。王潇慧妈妈伤心无奈，但坚定表示无论如何都不会放弃她，于是收拾行装带她回老家休养。

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离开上海回到老家后，她的状态出奇地好转，终于可以开始接受化疗。她甚至一度经历12次化疗，期间她体内被植入直通心脏的导管，药水24小时不断流入身体，各种副作用接踵而来，包括恶心呕吐、严重脱发、高烧不退、浑身麻木、喘不过气的症状，而体重更暴瘦至约35公斤。据王潇慧透露，以往因为生活费不多，为了节省开支常常不吃饭，心想顺便可以减肥，这种极端节食的行为可能正悄悄透支著她的身体，最终导致了不可挽回的后果。

父母倾尽家财救命 「熬过黑暗定能迎来属于我的风景」

王潇慧忆述，自从生病后，妈妈每天为她准备营养的饭菜，又会帮她按摩双腿以防止肌肉萎缩，待她状态好一点时，便陪她在走廊散步。经历了这一切，妈妈无微不至的照顾给予了她勇敢面对病魔的勇气。可是，面对高昂的医疗费用，一家人亦陷入了绝境。长期的化疗已经掏空了家底。为了让她能继续活下去，哥哥风雨无阻地早出晚归送外卖，爸爸在工厂里不眠不休地加班，只为多赚一分一毫，但面对庞大的医药费依然是杯水车薪。王潇慧自责地说：「是我拖累了这个家，让家人为我受尽了冷眼和辛苦，我只有振作起来才能回报他们。我相信，熬过这黑暗，定能迎来属于我的风景，加油！」

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胰脏癌一确诊恐已晚期 6大征兆藏危机

根据本港医管局资料，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，不少病人不幸到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。若出现以下征状，有机会是患上了胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

资料来源：抖音「小苹果（打怪中）」

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