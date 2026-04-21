怕血糖飙升不敢喝果汁？研究揭1类水果连皮带籽打成汁 血糖反降32%

控糖看到果汁就觉得如临大敌？有研究发现，只要将1款常见的水果「连皮带籽」放入榨汁机打成沙冰，不但没有令血糖飙升，其血糖更大幅下降32%。

研究揭1类水果连皮带籽打成汁 血糖反降32%

减重医生萧捷健在个人Facebook专页，引述一篇在2022 年刊登于《Nutrients》的研究，该研究指虽然已知增加膳食纤维摄取量可以降低餐后血糖反应​​，但尚不清楚榨汁机破坏膳食纤维是否会改变餐后血糖反应​​。

甚么水果连皮带籽打成汁降血糖？

研究有何发现？

该项研究透过电邮及当面邀请的方式，招募20名的健康大学生参与，当中包括12名女性及8名男性，年龄介乎19至21岁。所有参与者的体重指标（BMI）均低于30，属于非肥胖范围。研究采用了重复测量设计，安排这20位参与者分别进食「原个去核连皮苹果＋浆果」，以及「将完全一样份量的水果加水打成果汁」。两组测试均要求参与者在10分钟内吃完或喝完，其后定时测量血糖变化，并连续追踪60分钟。

研究结果显示，喝果汁的组别血糖峰值及整体血糖反应，均显著低于「直接啃咬原个生果」的组别（p<0.05）。数据显示，喝果汁组别的整体血糖反应下降了约三分之一；而血糖峰值更从平均约43 mg/dL，大幅降至约29 mg/dL，意味著血糖升幅大降32%。

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萧捷健医生解释，平日吃浆果时，那些细小且坚硬的果籽往往无法被肠胃消化，最终只会穿肠而过被直接排出体外。然而，当浆果放进榨汁机，高速旋转的刀片会将果籽彻底打得粉碎。此举能将隐藏在果籽内的水溶性膳食纤维完全释放出来。这些被释放出来的纤维一旦进入肠胃，便会立刻发挥作用：它们能增加食物的黏稠度，从而减慢胃部排空的速度，变相令葡萄糖进入血液的速度降低，有效延缓血糖飙升。

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喝果汁2大贴士 尽量避免将2种水果打成汁

不过，萧医生亦提醒，若想透过将水果打成汁或沙冰来稳定血糖，必须留意以下2大重点：

1.上述研究并不适用于所有水果

如果只是将芒果、香蕉等缺乏坚硬果籽的水果打成汁，效果将会截然不同。若想有效稳定血糖，切记要在果汁中加入黑莓、覆盆子等浆果类，或者撒上一把奇亚籽一同打碎。

2.必须保留果渣

如果习惯使用具备滤渣功能的榨汁机，将膳食纤维全部当作垃圾丢掉，那么喝下肚的所谓纯果汁，就只剩下一堆果糖。

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全港糖尿病患者逾70万 留意8大初期症状

据本港医管局的数据显示，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。根据世界衞生组织的准则，如空腹血糖大过或等于7 mmol/L，或餐后2小时血糖高于11.1 mmol/L的人士，则可判断为患上「糖尿病」。空腹的定义为禁食8小时以上。当中，糖尿病主要可分两大类型，并会出现以下常见症状：

第1型糖尿病（胰岛素依赖型）

病因：胰脏内制造胰岛素的细胞遭受破坏，不能制造胰岛素。

原因：与遗传、自身免疫系统出现毛病或环境因素有关。

第2型糖尿病（非胰岛素依赖型）

病因：最常见的类型，体内的胰岛素分泌正常或相对些微减少，但胰岛素不能发挥功能，病因是身体对胰岛素产生抗拒性。

原因：与遗传、不良饮食习惯、体形肥胖或缺乏运动有关。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

小心2大糖尿病并发症 严重恐中风/截肢

据医管局资料，糖尿病有机会引起急性或慢性并发症，严重者有机会导致截肢或致命风险：

1. 慢性并发症

若糖尿病控制不当，血糖长期偏高，血管和神经系统容易受到损坏，令身体器官长期受损，甚至丧失功能，有致命风险：

脑：脑血管病如中风等

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏 ：蛋白尿、感染、肾功能衰竭

足部：神经病变、血管病变、溃疡、感染。如下肢溃疡感染长期不愈者，可能需要截除下肢

2. 急性并发症

急性血糖过低 (血糖少于3.9mmoil/L)：

患者可能出现会出心跳加速、严重饥饿、头晕、眼花、震颤、发抖、冒冷汗、嘴唇、舌头或手指有麻痺感觉，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，征状改善后加面包1小片或饼干3-4块

急性血糖过高 (血糖等于或超过15mmoil/L)：

患者可能会呼吸快而深、有恶心、呕吐、剧渴现象、并引致神智不清或昏迷情况

此时患者应尽快送院医治

资料来源：减重医生萧捷健、《Nutrients》、衞生署、医管局

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