春天必吃4种防癌蔬菜 常吃菠菜大肠癌风险可降10% 专家公开最佳食法

春天吃甚么有效抗癌？有专家严选出4种蔬菜，有助抗氧化、抗菌，更能降低患上肝癌、胃癌等癌症风险，其中有一款蔬菜，更能将大肠癌风险降低10%。

春天必吃4种防癌蔬菜 常吃菠菜大肠癌风险可降10%

根据内媒《生命时报》报道，虽然大部分蔬菜一年四季都能吃到，但春季的蔬菜尤为鲜嫩多汁，同时具有独特的营养优势。很多春季蔬菜既能满足味蕾，还富含多种抗癌活性成分。报道综合专家观点，介绍4款能帮助防癌的春菜：

春天必吃4种防癌蔬菜

1.菠菜

菠菜富含叶绿素、叶黄素、β-胡萝卜素、维他命C和膳食纤维等多种营养成分。其中，叶绿素能与体内的致癌物，如亚硝胺、黄曲霉毒素结合，减少肠道吸收，从而降低患上肝癌、胃癌的风险。有研究显示，常吃菠菜可使大肠癌风险平均降低10%，对男性的效果更为明显。

菠菜的草酸含量偏高，无论是清炒、滚汤还是凉拌，建议烹调前先汆水30秒，既能去除大部分草酸，让营养更好吸收，口感亦更清爽。

2.春笋

春笋是高蛋白、低脂肪、低淀粉的食材，富含膳食纤维。每100克约含有2.8克膳食纤维，能促进肠道蠕动，降低大肠癌的发病风险。此外，春笋中含有的多糖类物质，能提升免疫细胞活性，具备一定的抗癌作用。

烹调春笋时，可加入少量白醋和食盐煮一下，有助去除草酸和植酸。烹调时亦可加入富含脂肪的五花肉、排骨等，大量饱和脂肪能软化当中粗硬的纤维素，令口感更佳。不过，经常肾结石发作、患有高草酸尿症、胃炎、胃溃疡以及肠胃功能较弱的人士，应少吃或尽量不吃春笋。

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3.豌豆苗

豌豆苗富含维他命C、维他命E、硒，以及赤霉素、植物凝素等成分。维他命C和维他命E是强大的抗氧化剂，能清除自由基、增强免疫力；硒则具有抗衰老、防癌作用，可降低癌症发病风险。

豌豆苗非常鲜嫩，清洗干净后以猛火快炒即可，炒太久会变软发黄，失去脆嫩口感和营养，平时也可以用来滚汤或打边炉。

4.西兰花

西兰花富含叶酸、维他命C、硒、锌及多种抗氧化物质，春季正是其口感与品质较佳的时令阶段。十字花科蔬菜如西兰花、紫椰菜、椰菜、椰菜花等，已被研究证实具有降低多种癌症风险的作用。当中富含一种名为芥子油苷的有机硫化物，具有辅助预防和抑制肿瘤、抗氧化、抗菌和调节机体免疫等作用。

处理西兰花时，建议先洗后切，且不宜切得过于细碎。清洗时，尽量用流水冲洗，避免长时间浸泡于水中，洗干净后尽快烹调处理。烹调时，应缩短加热时间，采用猛火快炒的方法，以减少营养素流失。烹调好后尽快食用，避免反复加热。

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5种春季蔬菜食用禁忌 1种含致癌物勿大量进食

中国注册营养师刘萍萍表示，春季蔬菜并非人人适合，以下5种春季蔬菜都有其食用禁忌：

1.韭菜

春天的韭菜口感鲜嫩、韭香浓郁，是一年之中最好吃的时候。然而，韭菜的粗纤维含量较高，不太容易消化，不宜多吃。肠胃功能欠佳如经常胃酸倒流、胃胀或容易上火如生痱滋、喉咙肿痛的人士，要尽量少吃甚至不吃韭菜，以免加重不适。

2.香椿

这种香味独特的蔬菜不仅富含钾、钙、镁等矿物质，维他命B杂的含量在蔬菜中亦名列前茅。但它有一个缺点，亚硝酸盐含量比一般蔬菜高得多，特别是采摘后放于常温储存的香椿，其亚硝酸盐含量会迅速上升。

建议首选颜色紫红、体型矮胖的香椿。如果香椿不太新鲜或者比较老，烹调前务必要先汆水，这样能大幅降低亚硝酸盐含量，吃起来更安全。

3.蕨菜

蕨菜含有原蕨苷，这种物质被世界卫生组织辖下的国际癌症研究机构评为2B级致癌物，意味著对人类有潜在致癌风险。新鲜的蕨菜又苦又涩，进食前一般要先用草木灰、碱水浸泡或汆水等方法进行处理。这样做虽然会降低原蕨苷的含量，但不能彻底消除。因此，蕨菜只能偶尔尝鲜，切勿长期大量进食。

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4.芦笋

芦笋质地脆嫩、清甜可口，营养价值亦相当不错，适合需要减肥及血压高的人士。不过，芦笋属于中低嘌呤含量的食物每100克约含30至75毫克，尿酸高的人士进食前最好先汆水，痛风患者在急性发作期则切忌食用，以免加重症状。此外，芦笋亦含有一定量的粗纤维，肠胃功能较弱的人不宜吃太多。

5.鲜蚕豆

蚕豆被誉为春季第一豆，具备高钾低钠的特点，升糖指数亦不高，非常适合高血压和糖尿病患者食用。需要注意的是，有些人吃蚕豆会引发贫血，俗称蚕豆症，这种情况大多是遗传性的，患者体内缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶。此外，某些需要限制钾摄取量的肾病患者，亦要减少进食鲜蚕豆。

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春季养生4大饮食方法 11种食物可抵御肝气

除了多吃当造的新鲜蔬菜，春季养生亦要注意以下4大饮食要点：

少酸多甘：春天饮食应适当减少酸味食物，并相应增加甘味食物。若摄取过多酸味食物，会助长肝气，导致肝气太盛，从而影响脾胃功能。甘味入脾，可帮助脾脏抵御春季过于旺盛的肝气。常见的甘味食物包括红枣、淮山、糯米、黑米、燕麦、高粱、薏米、豆角、扁豆、黄豆、芋头等。 以清淡为主：春季常常会感到口干舌燥、容易上火，此时饮食更需以清淡为主，忌食油腻、辛辣及刺激性食物；否则容易令体内火气旺盛，引发牙肉肿痛、生痱滋、大便干硬等现象。 当心寒凉伤胃：春季虽然气温渐渐回升，但早晚仍然有凉意。生冷食物容易损伤脾胃，引起肠胃不适，影响消化与吸收能力。因此，春季饮食应以温热为主，饮茶也宜选择性质温和的茶类，以免损伤脾胃的阳气。 防止病菌滋生：随著气温逐渐升高，凉拌菜和生食食品容易成为病菌滋生的温床。特别是海鲜或隔夜菜，更需谨慎处理。建议尽量选择新鲜食材，烹调后及时食用，避免长时间存放。

资料来源：《生命时报》

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