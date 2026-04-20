潮湿闷热湿疹大爆发！吃燕麦/朱古力更痕？营养师推介4类食物护肤抗发炎

近日天气转趋潮湿闷热，不少人的手脚莫名长出小水泡，甚至湿疹大爆发，奇痒无比。有营养师拆解湿疹饮食陷阱，并推介4大类抗发炎、护肤食材，从而有效纾缓湿疹。

潮湿闷热湿疹大爆发 忌吃6种食物

营养师李宜桦在Facebook专页「好食课」发文指，近期天气渐渐转向潮湿闷热，除了心情容易受连场阴雨影响外，不少人的手脚更会莫名长出一些小水泡，令人奇痒无比。她解释，其实湿疹并非单指一种疾病，在临床上，凡是因皮肤发炎或过敏而引起、且无法被明确诊断出单一病因的皮肤发炎症状，皆可统称为湿疹，当中包括汗疱疹及异位性皮肤炎等。

由于湿疹的定义相当广泛，因此其典型症状亦十分多样化，常见包括皮肤痕痒、脱皮、红肿、起红疹或水泡，甚至皮肤增厚。她指出，湿疹的诱发因素除了与天气变化、生活压力及遗传体质有关外，饮食习惯亦是关键。她建议患者在日常饮食中，应尽量避免进食会促进发炎或导致过敏的食物，例如：

牛奶

鸡蛋

有研究发现，接触镍、钴、铬等金属元素可能会诱发汗疱疹。因此，她建议在湿疹发作期间，患者可尝试避开进食朱古力、燕麦、罐头食品，以及内脏类等钴、镍含量较高的食物。

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营养师推介4类食物纾缓湿疹 吃三文鱼也有效？

除了避开致敏原，李宜桦亦推介了以下4类营养素及相关食材，有助身体对抗发炎及维护皮肤健康。不过她亦提醒，若湿疹症状严重且难以止痕，建议应尽快求医，听从医生指示用药治疗：

4类食物纾缓湿疹

1.Omega-3脂肪酸

建议选择三文鱼、鲭鱼、亚麻籽油，可帮助减少体内的发炎反应，从而改善皮肤痕痒问题。

2.锌

可选择海鲜（如生蚝）、牛肉、南瓜籽，有助促进角质细胞分化，加速皮肤修复。

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3.维他命C

建议进食番石榴、奇异果、甜椒、苦瓜，具备强效的抗发炎与抗氧化作用；此外，维他命C亦能促进人体皮肤角质形成细胞的分化，进一步强化皮肤的防御屏障。

4.维他命A

建议选择番薯、南瓜，有助维持皮肤组织的完整性，亦可透过进食深绿色蔬菜来补充胡萝卜素，让身体将其转化为维他命A吸收。

资料来源：「好食课」

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