美国最新膳食指南「倒金字塔」专家揭存隐忧：红肉过量、碳水不足、酒精讯息模糊

美国政府去年公布《2025-2030年美国膳食指南》（DGA）的「倒食物金字塔」震惊各界，颠覆了过去的大众认知，以「吃真正的食物」为核心，鼓励「少糖、少盐、多全谷」，方向看似与世衞及本港健康饮食金字塔一致。然而，香港营养学会会长丁浩恩博士指出，DGA在具体建议上仍存隐忧，吁市民切勿盲目跟随。

指南图像与建议矛盾 一份牛扒已超标

DGA建议饱和脂肪摄取不超过每日总能量的10%，但指南中的图像却突出红肉、全脂奶及牛油等高饱和脂肪食物。丁博士解释，以一份普通牛扒或两杯全脂牛奶计算，已接近每日上限。

若没有清晰份量指引，市民容易摄取过量，增加心血管疾病、糖尿病及癌症风险。相比之下，香港及中国膳食指南均强调「少油脂、低油烹调」，并鼓励使用多样化植物油。

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美国政府去年最新公布的《2025-2030年美国膳食指南》（DGA），首次以「倒金字塔」形式呈现。（图：Realfood.gov）

蛋白质偏重动物来源 红肉列2A级致癌物

DGA的蛋白质建议提高至每日每公斤体重1.2至1.6克，并在图像中强调肉类。这可能被解读为鼓励高红肉及全脂乳制品饮食。然而，国际癌症研究机构早已将红肉列为「2A类可能致癌物」。

丁博士指出，研究显示较健康的高蛋白饮食应以植物性蛋白为主，例如豆类、豆腐及坚果。中国膳食指南亦建议以豆类及植物蛋白为主要来源，适量配搭鱼类及瘦肉。

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谷物比例偏低 或致纤维不足

DGA虽然提倡全谷物，但只建议每日摄取2至4份，比例偏低。丁博士担心这会误导公众采取「低碳水、高蛋白」饮食，长期可能导致膳食纤维及微量营养素不足。

世界衞生组织及中国指南均建议，每日总能量的45%至65%应来自碳水化合物，并以全谷物为主。本港健康饮食金字塔亦将谷物放在最底层，强调均衡与多样化。

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酒精讯息模糊 须对照本地指引

DGA对酒精仅以「喝少一些」轻轻带过，但世界衞生组织已明确指出「酒精无安全摄取量」，即使少量也会增加癌症风险。丁博士认为，若缺乏「不建议饮酒」的清晰讯息，容易削弱公众对酒精危害的警觉性。

丁博士总结，DGA在「少糖、少盐、多全谷」等方向值得肯定，但在红肉与饱和脂肪、高蛋白讯息、谷物比例及酒精建议上存有隐忧。他建议香港市民参考DGA指南时，务必同时对照「香港健康饮食金字塔」及《中国居民膳食指南》，更全面降低慢性病风险，促进长期健康。

资料来源：香港营养学会

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