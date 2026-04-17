24岁女患胃癌歴8次化疗胃全切 病榻上拾起画笔记录医护温情陪伴 「治愈自己也治愈大家」

24岁的青春本应充满希望，内地一名女子却在21岁确诊中晚期胃癌。经历全胃切除及8次化疗，她一度暴瘦至仅剩35公斤，跌入人生谷底。然而，面对无情病魔，她在冰冷的病榻上未有放弃，反而选择拾起画笔，用心记录下医护人员的温暖瞬间，坦言「治愈自己也治愈大家」。

24岁女患胃癌历8次化疗胃全切 瘦到仅剩35公斤

综合内媒报道，现年24岁的抗癌网红徐翠德在抖音平台「鱼鱼的徐」拥有1.9万粉丝，在21岁那年，她同时收到了两份改变一生的「成年礼」：一份是梦寐以求的大学录取通知书，另一份，却是胃癌中晚期的确诊报告。其实早在同年的大年初三，她已因突然吐血而紧急入院，贫血、食欲不振等症状已初露端倪。3月底，在广西医科大学第二附属医院进行胃镜活检后，诊断书上写著胃癌中晚期五个大字。两份通知书让这个热爱手作和绘画的年轻女孩，骤然陷入了人生的寒冬。为了女儿的医药费，她的父母东拼西凑，将家中所有积蓄倾囊而出。

手术前夕，恰逢徐翠德22岁的生日。这个天生爱美的女孩，做出了一个惊人的决定，亲手剪去自己留了许久的长发，并说道：「头发会长回来，我也要健康回来。」然而，手术中医生发现，肿瘤已弥漫其整个胃部，不得不为她实施全胃切除术。手术后，她浑身插满喉管，但更艰难的是术后接踵而来的8次化疗、每日抽血、强烈的药物反应，让她一度瘦到仅剩约35公斤，心态濒临崩溃。

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退学回乡休养摆档 重新定义人生航向

由于全胃切除，徐翠德不得不办理退学，回到广西武宣县双桂村的老家休养。从此，她需要每天进食六至八餐，而每一餐的份量，仅是正常人的一、两口。回村三年，她未曾离开过老家半步。但她觉得，自己其实走得挺远的。21岁那年，人生的可能性原本像大学图书馆里的书架般，向她无限展开；如今，她的世界却缩窄到医院的走廊、从家里到县城的崎岖山路，以及手机那一方小小的萤幕。但在这条窄路上，她开辟了属于自己的航向：一口一口地努力吃饭，一点一滴地认真生活。她说：「以前觉得世界很大，我要去闯；现在觉得，世界就在这里。」她指了指自己摆卖手工艺品的摊档，又指了指手里的速写簿。在这个失去了胃部的身躯里，她用自己的方式，重新装下了整个世界。

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病榻上拾起画笔记录医护温情陪伴 「治愈自己也治愈大家」

2025年12月4日，她带著亲手制作的圣诞礼物，回到广西医科大学第二附属医院。这些精巧的手工作品，是她一边化疗一边创作的成果，包括记录下医护深夜巡房时放轻的脚步、讨论病情时专注的侧脸、鼓励她手工作品时真诚的微笑等画作，这些作品被她精心装裱，作为送给「医护家人」的一点心意。她表示：「画画很治愈，治愈自己的同时，也治愈了大家。」

三年来，肿瘤内科的护士们总是亲切地呼唤她的小名，黄医生为她的治疗方案反复推敲，而护士长则见证了她从20岁出头第一次插喉时的恐惧，蜕变至现在能独当一面的成长。护士长一句「她长大了，以前还要妈妈陪，现在可以自己扛事情了」，令徐翠德瞬间红了眼眶。徐翠德说：「他们明明那么忙、那么累，却总能看见我的需要。」如今，徐翠德的手工作品甚至已能帮助她减轻家庭经济负担，每件作品上都挂著一个标签：「致生命」。她的抗癌故事在病房间悄悄流传，成为了新患者眼中的一束光。

采访结束时，记者问她未来还有甚么计划。她想了想回答：「继续画画吧，继续做手工。25岁时还想筹办一场『个人婚礼』，告诉自己要多爱自己一点，多爱这世界一点，到时候邀请你们来。」她坚定地说，小鱼游得慢，但一定能游过这个难关。

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胃癌12种征兆较常见 腹胀/疲倦恐属警号？

胃癌有何常见症状？医管局指出，若发现身体出现以下征状，可能是患上胃癌的征兆，又或是其他更常见的消化疾病，例如胃炎或十二指肠溃疡，宜多加留意：

持续消化不良 持续食欲不振 体重急速下降 小腹肿胀 进食后腹胀不适 呕吐 吐血 大便出血 大便呈黑色 贫血 疲倦 虚弱

医管局指，由于胃癌初期症状并不明显，不少患者只当成胃部不适而掉以轻心，因此有过半患者确诊并接受治疗时，通常已属中晚期。若有怀疑征状，应尽早向家庭医生求诊。

做好4件事可预防胃癌 可以多吃甚么？

要预防胃癌，医管局建议日常可透过以下方式进行预防，当中包括多吃2类蔬菜及富含维他命C的食物。

1. 多吃新鲜蔬果

十字科类蔬菜（例如西兰花、白菜、椰菜花、芥兰等）含抗癌物质，有助分解体内致癌物质

含丰富胡萝卜素的蔬果（例如红萝卜、芒果、木瓜等）有助加强身体的抵抗能力，直接减低患癌的机会

含丰富维他命C的食物（例如橙、西柚、士多啤梨等）有抗氧化功能，可减低患上胃癌的机会

2. 少吃高盐食物

腌制、熏烤类食物（例如腊肠、咸蛋、香肠、火腿、烟肉、咸鱼等），制作过程中形成致癌化合物

油炸食物，油炸过程中会产生自由基，减低体内组织的氧含量，破坏身体的组织

3. 注意个人衞生

多洗手及避免接触排泄物或呕吐物，避免感染幽门螺旋杆菌

4. 定期身体检查

如果家族有近亲曾患上胃癌，建议40岁以上人士每年定期接受胃镜检查。

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