浸大中医诊所五一义诊 免费咨询兼送两剂中药 今日起接受预约
发布时间：16:00 2026-04-16 HKT
打工仔日做夜做，少不了头晕身㷫！香港浸会大学中医药学院公布将于5月1日劳动节举办「五一浸大中医日」义诊活动，于四间指定中医药诊所提供免费专业中医健康咨询及治疗服务，更可获赠两剂基本中药，名额有限，先到先得，即看预约方式/服务内容/收费详情/诊所地点。
浸大中医药学院｜五一义诊活动 免费咨询兼送药
香港浸会大学中医药学院公布五一义诊活动当日，近30名注册中医师将为市民提供免费健康咨询，更可免费获处方两剂基本中药（草药、颗粒），惟不包括特别用药及煎药服务。无论是想调理身体、处理长期疲劳，还是管理慢性病，广大市民都值得把握机会。
- 日期：2026年5月1日（周五）
- 内容：免费中医咨询＋治疗服务＋两剂中药
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浸大中医药学院｜四区诊所地点/服务时间
四间参与义诊的浸大中医药诊所分别位于太子、尖沙咀、上环及北角，方便各区市民前往。当天的义诊时间如下（分两节，中间休息一小时）：
- 上午10时至下午1时30分
- 下午2时30分至下午6时
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诊所
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地址
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电话
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香港浸会大学赛马会中医疾病预防与健康管理中心
|太子弥敦道771-775号栢宜中心3楼
|3793 3428
|香港浸会大学尖沙咀中医药诊所
|尖沙咀堪富利士道12号宏贸发展大厦11楼
|2721 1292 / 2721 1984
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香港浸会大学港岛魏克强中医专科诊所
|上环干诺道中133号诚信大厦17楼
|2591 0666 / 2591 6079
|香港浸会大学北角中医专科诊所
|北角丹拿道8号隽悦3楼（入口设于七姊妹道）
|3589 6988
* 北角诊所使用者须同时登记成为「隽悦‧汇」客籍会员（免费登记）。
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浸大中医药学院｜预约时间/报名方式
有兴趣的市民可由即日起，透过以下方式预约，新症病人优先（名额有限，额满即止）：
- 网上预约：登入 www.hkbucmc.com
- 电话报名：致电各诊所查询热线（办公时间内）
- 亲身登记：直接到诊所预约
诊所办公时间（查询及报名）：
- 星期一至六 上午10时至下午2时、下午3时至7时（星期日及公众假期休息）
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浸大中医药学院｜庆祝临床部25周年 推广中医智慧
浸大中医药学院临床部主任孙锋教授表示，今年适逢临床部成立25周年，特别感谢名驹集团有限公司慷慨捐款支持，令义诊得以再次举办。「25年来，我们坚持临床实践与教学并重，培育无数中医专才，亦透过义诊将中医智慧带入社区。期望今次活动能让更多市民亲身体会中医在预防保健、慢性病管理的独特优势，推广中医文化，促进全民健康。」
资料来源：浸大中医药学院
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