吃奇异果可稳血糖/防便秘？金绿红奇异果营养大不同 1种色维他命E最高

奇异果酸甜多汁相信是不少人喜欢的食物之一，不仅有助防便秘，更可稳血糖！有营养师指出，金黄、绿、红奇异果营养及功效也大不同。其中，有1种颜色的奇异果，维他命C含量最多！

金绿红奇异果营养大不同 可稳血糖/防便秘？

奇异果酸甜开胃，是不少人喜爱的健康水果。但常见到绿色、金黄色，甚至较罕见的红肉奇异果，到底它们在营养价值上有何分别？营养师林俐岑在Facebook专页发文，详细拆解这3款不同颜色奇异果的营养差异：

金绿红奇异果营养大不同

1.绿奇异果

绿奇异果膳食纤维含量是金黄奇异果的2倍以上，对于促进肠道蠕动、改善便秘的效果最为显著；还含有大量「奇异果酵素」，能帮助分解肉类与蛋白质，非常适合在进食大鱼大肉后享用，有助消化并缓解胃胀。虽然其升糖指数为39，略高于金黄奇异果（GI值38），但仍属于「极低GI」级别，且高纤维更能延缓糖份吸收。以每100克估算，绿奇异果的维他命E含量约为1.3毫克。

2.金黄奇异果

以每100克估算，金黄奇异果的维他命E含量约为1.4至1.5毫克，而GI值仅有38。尽管口感比绿奇异果甜，但其特殊的糖类结构与果胶能令血糖上升幅度异常平稳，是糖尿病患者想吃甜味水果时的最佳选择。它的维他命C含量是橙的3倍，每日吃一个已能补足成年人全日所需的维他命C。由于几乎没有酸味，也是小朋友与怕酸人士的首选。

3.宝石红奇异果

宝石红奇异果维他命E为三色奇异果中含量最高，每100克约含1.6mg（约为绿奇异果的2.4倍），是天然的免疫强化剂。作为红肉品种独有的特色，红色的果芯蕴含丰富花青素，能帮助保护眼睛、对抗自由基，以及维护心血管健康。这款奇异果通常在每年3至5月期间限量供应，并带有一种类似红莓、黑加仑子的独特香气。

奇异果3大食用贴士 果肉达这柔软度即可进食

林俐岑表示，奇异果属于后熟型水果，除了用手轻轻触摸，若感觉果肉有如握住耳垂般的柔软度，即代表已达最佳赏味期。她亦分享了以下3大食用贴士：

糖尿病患者与控糖人士：可以优先选择金黄奇异果，它的GI值最低，既能享受甜味又不会对身体造成负担。至于季节限定的宝石红奇异果，因为较罕有且含有花青素，亦非常值得品尝，只要控制好进食份量便可。

经常出外用膳及受便秘困扰人士：建议选择绿奇异果，其丰富的酵素与膳食纤维，是帮助肠胃消化和排毒的最佳帮手。

经常看萤幕的低头族/人士：建议选择宝石红奇异果，当中的花青素与高浓度维他命C，能有效帮助缓解眼部疲劳。

资料来源：营养师林俐岑

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