日本92岁料理KOL靠「早餐一碗汤」防肌肉流失/活化大脑 公开3款简易食谱

日本有一位料理KOL，88岁才开始经营YouTube频道，至今92岁的高龄仍然乐于挑战各种未有过的体验，投入享受，再把它们变成自己的爱好。永不言休、充满活力的生活态度相当具有启发性。他公开自己健康长寿、大脑灵活的秘诀，关键就在于每日风雨不改的「早餐一碗汤」。

88岁才开始做KOL 料理爷爷热爱挑战从不把年纪当借口

根据《周刊女性PRIME》报道，年届92岁高龄的小林まさる，自称为「シニア料理研究家（Senior料理研究家）」。事实上，小林是到了70岁才正式料理变成事业，88岁更开设YouTube频道分享厨艺、生活及各种有趣的挑选。他不只热爱料理，更对钓鱼、木雕、水墨画等多种嗜好充满热情，所有兴趣都是「先试再说」的收获。他认为，当开始尝试新事物时，就会涌现源源不绝的兴致和乐趣。

小林的熟龄人生哲学是「正因为年纪大了，才更应该去挑战！」他直言：「我最怕听到人将『年纪大』当成借口。我称之为『老人的大病』。」永不言休的他认为，开始做一件事与年龄无关，任何时候都不会太迟。

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将运动融入生活 每日7000步+浸泡时伸展

小林的每一天由早上7时开始，他会为全家人准备早餐和煮汤。他笑言自己是「坐唔定」的性格，在等待的空档，便会打扫厨房。早餐之后，他会带爱犬散步，并坚持步行前往单程需时20分钟的超级市场购物，有时更会乘搭电车到更远的地方搜罗心仪食材。他每日平均行走约7000步，如果去远足，更会超过1万步。

除了步行，他更有一套坚持了逾50年的独特运动习惯。因为有每日浸浴的习惯，他当时灵机一动，想到将运动融入在浸浴的过程中。浸在温热的水中，花约15分钟，伸展手脚、腰部等全身肌肉。他发现，僵硬的身体在水中更容易放松。「多得这个习惯，我到了这个年纪，也从没有腰酸背痛的烦恼。」

饮食方面，小林并无特别偏好，注重肉、鱼、蔬菜的均衡摄取。不过，他特别在意夏天容易疲倦、食欲下降的问题。他喜欢将五花腩用盐和胡椒简单煎香，铺在饭上吃，这样吃能够让身体迅速提升活力。他曾在40多岁时因肝脏问题而一度戒酒，但康复后重新开始小酌的习惯。他最享受在为家人准备晚餐时，一边品味美酒，一边写意地烹调食物。

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每日早餐一碗汤 唤醒能量更训练大脑

小林强调，料理本身就是最佳的「脑部训练」。因为过程中需要灵活运用手指，并规划和思考烹调步骤。而一日之中，大脑最活跃的便是早晨，因此，他坚持每日早餐都为家人准备一碗营养丰富的「健脑汤」，借此活化大脑，并为一天注入能量。

他分享了三款简单美味的汤品食谱，食材丰富，更考虑到颜色搭现，能提供多元营养，同时透过亲手制作过程，更能够活化大脑，维持身心健康。

1. 豚肉椰菜番茄汤

食材（2-3人份）：

猪肉片 100g

洋葱 1/4个（约50g）

椰菜 2片（约150g）

车厘茄 7颗（约70g）

蒜蓉 1小瓣

水 3杯

盐 2/3茶匙

植物油 1茶匙

干香草 适量

制法：

将猪肉和去皮的洋葱切成一口大小，将车厘茄切成两半。 将植物油和大蒜放入锅中，用中火炒香，然后加入猪肉，炒至变色。 加入水、手撕碎的椰菜和洋葱，以大火煮沸。煮6-7分钟至高丽菜变软，然后快速煮熟车厘茄。加盐调味，盛入盘中，撒上干罗勒碎即可。

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2. 番茄薯仔汤

食材（2-3人份）：

猪肉 150g

薯仔 2个小型（约250g）

翠玉瓜 1个小型（约100g）

番茄 1个（约200g）

蒜蓉 1小瓣

水 3杯

盐 1/2至2/3茶匙

橄榄油 1茶匙

制法：

将猪肉切片成一口大小。薯仔去皮，与西葫芦一样切块。番茄去蒂，并划十字形口子。 在平底锅中放入橄榄油和大蒜，用中火加热，炒至香味四溢，然后加入猪肉，炒至变色。 加入水、翠玉瓜和薯仔粒，大火煮沸，撇去浮沫。加入番茄，待番茄皮爆裂后取出，去皮，切碎后放回锅中。中火炖煮6-8分钟，直到蔬菜变软，然后依口味加盐调味。

3. 鸡肉牛油果汤

食材（2-3人份）：

鸡腿 150g

牛油果 半个（约100g）

洋葱 半个（约100g）

沙律生菜 半个（约50g）

燕麦片 30g

水 3杯

盐 2/3茶匙

橄榄油 1茶匙

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制法：

去除鸡肉中多余的脂肪和筋膜，切成小块。去除牛油果的果核和外皮，切成小块。将洋葱切块。 平底锅中火加热橄榄油，将鸡肉翻炒至变色。 加入水、洋葱和燕麦片，以大火煮沸。撇去浮沫，以中火煮5分钟。加入手撕的生菜和酪梨，略煮片刻，然后加盐调味。

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