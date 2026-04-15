预防糖尿病必吃蒜头？研究揭可降空腹血糖 搭配1物吃更降胆固醇

预防糖尿病可以吃甚么？有最新研究指，常吃蒜头能显著降低空腹血糖，若能搭配1物一同食用，连坏胆固醇也能一并降低。有医生也教4个简易食法，轻松将蒜头融入三餐。

研究揭吃蒜头可降空腹血糖 搭配1物更降胆固醇

家医科医生陈欣湄在Facebook专页发文指，她经常建议血糖高的病人，不妨吃饭时加点蒜头，但病人总会露出困惑的表情，仿佛她在开玩笑。为此，她特别引述一篇于今年2月发表在国际期刊《Sage Journals》的最新研究，该研究透过系统性回顾与统合分析，全面评估了补充大蒜对第2型糖尿病患者在空腹血糖、糖化血红素及血脂水平方面的影响。

大蒜功效/4招轻松让大蒜上桌

研究有何发现？

该研究检索PubMed、SCOPUS和Web of Science资料库，并筛选出截至2024年11月，所有关于大蒜治疗第2型糖尿病患者的随机对照试验（RCT），最终纳入了8篇研究进行综合分析。结果发现，补充大蒜对患者有多项显著益处：

空腹血糖显著下降。

糖化血色素明显改善。

总胆固醇水平下降。

当大蒜与口服降血糖药物一同使用时，连坏胆固醇也会跟著下降。

补充时间越长，血脂改善越明显。

年纪较大的患者，身体对大蒜的反应似乎更好。

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4个简单方法 将蒜头融入餐桌

大蒜不仅仅是一种调味料，它更可能是辅助血糖管理的好帮手。陈医生亦分享了以下4个简单方法，轻松将蒜头融入餐桌：

炒菜时多爆香几瓣蒜末。

煮汤、卤肉时，可将整颗蒜头丢进去一同炖煮至软烂。

制作凉拌菜式时，加入蒜泥提味。

早餐可尝试在多士上，涂抹一点蒜味橄榄油。

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如何保存大蒜不易变坏？发芽后还能吃吗？

大蒜发芽或表面出现变化还能够食用吗？台湾农粮署曾发文讲解如何辨别大蒜有否变坏，并分享2招可以延长保存期限。

1. 发芽

长出黄色或绿色的嫩芽后，蒜瓣会萎缩干瘪，虽然营养价值降低，但仍可安心食用。

2. 褐斑

蒜瓣表面出现褐色小点，主要与干燥程度或贮藏环境有关。若表面无黑点或发霉，就可正常食用。

3. 黄化

整颗蒜瓣转为黄橘色且触感偏软，主要与日晒过长或贮藏环境有关。若无腐败软化，可正常食用。

4. 软化

当蒜瓣触感转为软烂、糊状或空心，甚至表面出现大块的明显破损，则可能是细菌滋生而腐败。应避免食用并整颗大蒜丢弃。

另外，农粮署建议，将大蒜保留完整外皮，置于干燥阴凉通风处，或去皮切碎后冷冻，都有效延长其保存时间。

资料来源：家医科医生陈欣湄、鲜享农YA - 农粮署

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