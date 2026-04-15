全球最长寿125岁秘鲁人瑞辞世 养生秘诀大曝光 每天早上必吃1种食物

在秘鲁有一位被誉为全球最长寿的人瑞，近日在125岁高龄安详辞世。这位传奇老人一生与世隔绝，简朴生活，却拥有超乎常人的体魄与寿命。他生前曾多次分享长寿秘诀，更揭露每天早上必吃1种食物。

全球最长寿125岁秘鲁人瑞辞世 养生秘诀大曝光

根据《The Mirror》报导，被誉为「秘鲁最长寿人瑞」的阿巴德（Marcelino Abad），近日在疗养院的睡梦中安详辞世，享年125岁，距离他的126岁生日仅差五天。他被广泛认为是秘鲁、甚至可能是全球最长寿的人，但由于多年来缺乏相关文件证明，始终未获健力士世界纪录的官方认可。

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阿巴德于1900年出生于秘鲁中部瓦努科省的一个偏远村庄，自幼便成为孤儿，一生饱受艰辛与贫困的折磨。他终身未婚，没有子女，一生都住在这个与世隔绝的小村庄，过著没有电力、没有自来水的原始生活，仅靠一盏小油灯照明。他一直游离于官方体系之外，直至新冠疫情期间，才被政府的「65岁退休金计划」发现，并为他发放了人生中第一份身份证件和国家退休金。可惜，阿巴德加入退休金计划后不久，便遭遇一场意外，导致髋部严重受伤，从此只能依靠轮椅出行。他所领取的国家退休金，便直接用于支付其在安老院的住宿、医疗和膳食费用。关于其长寿秘诀，阿巴德生前曾多次谈及自己的养生之道：

在饮食方面，他坚持摄取大量天然的农产品与肉类，包括水果、羊肉，以及秘鲁当地农夫常用作提神的古柯叶。除此之外，他还会自行采集山间的草药与药用植物来强身健体。疗养院的工作人员更透露，阿巴德对特定食材情有独钟，尤其对「牛油果」的依赖程度，已到了「没有牛油果就无法生活」的地步，每日早晨都必须食用。

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秘鲁政府在前年亦曾对阿巴德的惊人长寿表示敬意，认为他能拥有如此长的寿命，主要归功于他长期居住在瓦努科山区宁静的自然环境中，远离了现代社会的尘嚣。两年前，秘鲁政府曾启动程序，希望将阿巴德注册为健力士世界纪录的「世界最长寿男性」，但该程序最终未能完成。据「65岁退休金计划」的官员透露，由于申请过程需要提供极为早期的出生证明文件，导致整个过程变得异常复杂，最终未能成功。

资料来源：《The Mirror》

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