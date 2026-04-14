击退失眠不只喝牛奶！营养师推介5种食物改善睡眠 睡前吃2个奇异果更快入睡？

经常辗转反侧，难以入睡，别再只喝热牛奶。有营养师指出，除了牛奶，还有5款经科学证实，能有效提升睡眠品质的食物，当中睡前吃2个奇异果，有助更快入睡。

营养师推介5种食物改善睡眠 睡前吃2个奇异果更快入睡？

营养师张语希在Facebook专页撰文表示，很多人失眠时都会说：「睡不着就喝杯热牛奶吧！」，而牛奶中的色胺酸确实有助睡眠，但其实还有更多「隐藏版助眠高手」，其效果甚至比牛奶更直接、更有效。她特此推介5款经科学证实，能有效提升睡眠品质的食物：

5种食物改善睡眠

1.酸车厘子

酸车厘子是天然的褪黑激素来源。有研究发现，饮用酸车厘子汁能显著延长睡眠时间及提升睡眠效率。

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2.奇异果

奇异果含有丰富的血清素及抗氧化剂。在睡前一小时吃两颗奇异果，有助于更快入睡，并让睡眠过程更为深沉。

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3.核桃

核桃富含Omega-3脂肪酸，同时也是褪黑激素的前驱物。这些成份能帮助调节大脑的神经传导物质，让情绪更为安定。

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4.香蕉

香蕉是镁与钾的完美组合，有助于舒缓紧绷的肌肉。同时，它亦能提供色胺酸，协助大脑放松。

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5.南瓜籽

南瓜籽含有高含量的镁与色胺酸。镁质能有效稳定神经、减缓焦虑，是现代人最常缺乏的舒压矿物质之一。

她提醒，除了吃对食物，睡前4至6小时，应避免摄取过量咖啡因与酒精。酒精虽然会让人很快入睡，但会严重破坏深层睡眠的结构。此外，睡前应将灯光调暗，才能让体内的褪黑激素顺利分泌。

失眠有何特征？过早醒来也算失眠？

甚么是失眠？根据本港衞生署资料，失眠泛指不能入睡、过早或间歇性睡醒而引致睡眠不足。短暂或突发性失眠，通常源自暂时性的生活问题，只会持续数晚至数周。

失眠的常见特征如下：

寝时难以入睡、无法熟睡、夜间经常乍醒和醒后无法再入睡，或是清晨过早醒来等。

根据世界衞生组织资料，失眠定义如下：

难以入睡，难以维持睡眠状态，睡眠质素差

睡眠问题每星期至少3次，至少持续1个月

日与夜也想著睡眠问题所带来的影响

睡眠问题令患者有明显困扰及影响其日常生活

资料来源：营养师 张语希、衞生署

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