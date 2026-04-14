58岁男自认饮食清淡竟肾功能恶化 医生点名3大食物暗藏陷阱 常吃烚菜也中招？

明明饮食清淡肾功能反而恶化？一名58岁男子患有高血压及肾衰竭，因自觉饮食清淡而放松警惕。岂料，三个月后其肾功能竟急降，医生发现，问题源于3大看似清淡的食物可能暗藏高钠陷阱，其中常吃烚菜也中招。

58岁男自认饮食清淡竟肾功能恶化 医生点名3大食物暗藏陷阱

肾脏科医生洪永祥在Facebook专页发文指，该名58岁男子患有高血压及慢性肾衰竭第三期，是典型「自律型健康饮食者」。然而，他因工作关系被外派，不得不经常外出进食，他向洪医生表示：「虽然我外食但我饮食很清淡，我不吃炸的、不喝饮料、几乎都吃传统小吃。」该男子表示，他外食时主要选择面线、牛肉面，再搭配一碟烚菜。岂料三个月后覆诊，其肾功能报告却响起了警号，他的肾丝球过滤率（eGFR）由48急降至30，，蛋白尿问题加剧，血压亦开始飙高，这代表他的肾功能正在加速恶化。

洪医生指出，问题并非他吃错食物，而是他吃得太咸却不自知。医生没有禁止他吃牛肉面，也没有要求他停止外出进食，只教他一套「肾友外食避雷法」。三个月后，该男子的肾功能回复稳定，蛋白尿及血压问题亦有显著改善。

医生点名3大食物暗藏陷阱

1. 牛肉面

牛肉面的关键问题在于汤底，长时间熬煮的红烧汤头，通常含有大量豉油、盐、豆瓣酱及调味料。一碗牛肉面的钠含量，随时高达2000毫克以上，几乎已达到一天的建议摄取上限。很多人以为不喝汤就可以，但事实是，面条在烹煮过程中早已吸满汤汁，吃的每一口面，都已在摄取大量钠质。

建议尽量选择清炖汤底取代红烧，并且不要喝汤。若真的偏爱红烧口味，可向店家多要一个空碗，将牛肉汤与面分开吃，以减少面条浸泡和吸收汤汁的时间。这个简单动作，已能让钠摄取量直接减少一半以上。

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2.大肠面线

大肠面线看似清淡，但实际上是高钠食品。面线本身在制作过程中已含有盐份，再加上有勾芡的汤底会让味道更易附著在口腔中，不知不觉间摄取更多钠质。若再加上卤大肠及各种酱料，一碗面线的钠含量可轻易达到1200毫克，已超过每日建议摄取量的一半。

建议不要吃完整一碗，可改吃半碗，并且尽量不要喝光最后浓稠的汤底。如果情况许可，可加入一些清汤稀释汤底的浓度，效果会更好。

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3.烚菜

这是最容易被误判为健康的食物。蔬菜本身没有问题，但问题在于酱汁，包括豉油、蚝油、酱油膏、蒜蓉酱等，全都是高钠的来源。一碟普通的烚菜，如果淋上了这些酱汁，钠含量可能超过1000毫克。

建议直接向店家表示不要酱，改用蒜头、胡椒或少量橄榄油调味。这个动作，能让这道菜变成低钠食物。

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3大外出进食护肾的黄金原则

洪医生亦引用一篇系统性回顾研究指出，低钠饮食不但可以降低血压，更能显著减少蛋白尿，并有效延缓慢性肾脏病的进程。另一篇发表于国际权威期刊《The Lancet》的研究亦表明，在全球疾病负担中，摄取过多钠质是导致心血管及肾脏疾病的重要因素之一。他强调，肾脏功能并非被某一餐吃坏，而是被日积月累的高钠饮食慢慢影响。他提醒，可谨记以下3个外出进食护肾的黄金原则，便能食得更安心：

所有汤类，可免则免，因为汤是钠质最浓缩的地方，尽量不要喝。

所有酱料尽量分开摆放，不要让食物浸泡在酱汁中。

一天最多只吃一餐重口味的食物，其余餐点应尽量清淡，让肾脏有喘息和恢复的机会。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

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