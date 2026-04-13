28岁港女多囊卵巢综合症 月经变「年经」停避孕药即复发 中医调理3个月回复正常

不少女性饱受多囊卵巢综合症的困扰，经期不规律、血块多，身形变胀且瘦不下来，甚至会导致难以怀孕。注册中医师陈敏仪分享病例指，一名28岁女患者，自有月经以来就出现月经周期不规则的问题，西医诊断为多囊卵巢综合症，终在3个月中药治疗下回复正常月经周期。

28岁港女多囊卵巢综合症 月经变「年经」停避孕药即复发

该位患者从12岁来第一次月经以后，一直都有月经延后的问题。月经有时几个月来一次，有时一年才来一次。成年后，西医诊断为多囊卵巢综合症，处方避孕药给患者以作调经之用。患者一旦停药时，就会再次出现月经延后的症状。于是患者转求中医治疗，希望能够有长远的治疗效果。

陈医师问诊下得知，患者停服避孕药后，最近一次月经已是3个月前，当时月经来了9天，每天的月经量十分少，经血颜色暗红、有血块。患者身型略为肥胖，眼睑肿胀，平日易困倦。医师诊断为「闭经」，证型属「肾阴虚夹痰湿」。因此，陈医师建议每周7日中药治疗，透过每周不同处方，重新建立正常的内分泌规律，帮助身体回复正常月经周期。

3周治疗后，患者已来了一次月经。经过3个月中药治疗期间，患者月经量遂渐增加至正常水平，月经日数回到5-7日，周期变成大约30-35日有一次月经。期间没有服用任何避孕药。

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甚么是多囊卵巢综合症？

陈敏仪医师指，多囊卵巢综合症是一种常见的女性内分泌系统疾病。只要符合以下3项症状中其中2项，就可以确诊：

慢性不排卵：造成月经不规律，月经可能半年或一年才来一次、或者持续下阴出血但没有规律明显的月经来潮。

超声波检查出卵巢有过多卵泡：而由于无法正常排卵，卵泡就会在卵巢中堆积、甚至撑大卵巢体积，出现卵泡过多（超过12个）问题。

雄激素过高：可能导致暗疮、体毛增多、雄性秃或头发稀疏、胰岛素阻抗、肥胖等问题。其中，大约有5-6成的多囊患者会出现过重问题。

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中医如何治疗多囊卵巢综合症？

内地的中医学者曾就中医治疗多囊卵巢综合症进行研究：30名多囊卵巢综合症患者自愿参与，在研究中进行了3个月的中药及针灸治疗。透过比较治疗前后的数据，研究发现大约80%患者有明显改善，卵泡的数量减少、卵巢体积缩小，而且荷尔蒙水平趋近正常。

陈医师表示，中医针对多囊卵巢综合症患者的治疗，以调经、减重、助孕为3大目标，帮助患者达到长远疗效，重获健康身心。

1. 中药

透过处方中药，可以促进卵泡成熟及排卵，从而重建月经周期。其中一种方法 ：「周期疗法」，指仿照月经周期进行治疗，达至重建规律正常的月经周期：

第一周 (经后期)：促进卵泡发育

第二周 (排卵期)：促进排卵

第三周 (经前期)：帮助黄体发育，预备月经到来

第四周 (行经期)：帮助月经正常来潮

2. 针灸

针灸有促排卵的作用，令卵子排出更顺畅。

中医治疗的效果能达到成功调经，无须再服用避孕药，大部分病人更会成功自然怀孕。一般来说，中医治疗后第1-2个月可以明显改善月经问题，第3个月起以回复正常月经周期及稳定病情为主。如有生育需求，可在第4个月的排卵期开始备孕。

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