肌肉萎缩症前教师长年卧床 仅凭指尖为纸黏土赋予生命 履行对学生「永不放弃」的承诺

坚定的意志力，能够在绝境中开出生命之花。日本一名患上「肌肉萎缩症」的男子，在全身肌肉逐渐萎缩、失去听觉、无法言语的绝境中，凭借唯一能活动的指尖，坚持创作纸黏土艺术，感动了无数人心。这份创作的动力，源自他曾为人师表时，给亲爱的学生们「永不放弃」的寄语。

小学教师患肌肉萎缩症 长年卧床仅剩指尖能活动

根据日媒《FNN》报道，现年69岁的内田一也是一名肌肉萎缩症（Muscular Dystrophy）患者。这是一种无情的不治之症，会导致全身肌肉力量逐步丧失。内田如今已经因病无法言语，更已丧失听觉，只能透过文字与外界沟通。

时光倒流至近20年前，当时的内田一也还是一名深受学生爱戴的小学老师。珍藏的毕业纪念册中有一张与学生们的合照，内田的脸上挂著最灿烂、最放松的笑容。然而，病魔却在他40多岁时无情地袭来。「双耳失聪，嗅觉全无，身体动弹不得，甚至连手指关节也无法弯曲，唯一正常的只剩下眼睛。」内田先生回忆起当初的境况：「那时，我心中只剩下绝望。」

在黑暗的深渊中，他猛然想起了在毕业纪念册上，亲手为学生们写下的那段话：「愿你们不会被困难吓倒，一步一步，坚定地迈向未来。老师也会像你们一样，绝不认输，昂然前行。」正是这段给学生的寄语，重燃起他的生命之光。

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仅凭指尖为纸黏土赋予生命 履行对学生「永不放弃」的承诺

为了守住这份为人师表的承诺，即使已辞去教职，他也要用行动告诉学生——老师没有放弃。于是，他燃尽仅存的力量，开始了纸黏土创作的挑战，借助微缩世界表达所思所想。他写道：「我想传达的是，只要不放弃，就没有不可能。人的潜力是无限的。」

内田的身体无法动弹，也要靠呼吸机维生，但他仍然每天投入近4小时进行创作。太太裕子不只是照顾他的生活，更成为了他创作最温柔的后盾。她细心地为没有了握力的先生挑选最柔软的纸黏土，让内田能用仅余的指尖创造生命力。裕子表示，这些艺术创作是他活下去的力量来源和生命意义。

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努力地活著 燃点意志创作感动人心

日前，举办了一场内田一也的纸黏土作品展，展出超过50件、凝聚了他一整年心血的作品。一系列精巧的纸黏土「微缩世界」吸引了所有人的目光，每个纸黏土小人的细节都栩栩如生。当参观者得知他仅凭指尖创造出这一切时，无不被他坚韧的意志所震撼，由衷地赞叹：「这全部都是他亲手做的吗？太厉害了！」

当天，内田在太太和护理员的协助下，进行了他一年来的首次外出。面对众人的赞美，他在纸上写下：「非常高兴，衷心感谢大家。我会继续努力创作。」他也鼓励了在场参观的小学生，希望他们能坚持做自己喜欢的事，并做到最好。

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内田的一位旧同事木村从报纸得知这场活动，亦特地赶到现场支持，两人已经30年未见。木村为内田创造新事物的力量深受感动，更表示很想让旧日的学生看到他们的内田老师，今天依然如此努力地活著。

当被问及未来的梦想时，内田在纸上写下了这段感人至深的话语：「我原本想说梦想是环游世界，但这对我来说已经不可能了。现在，我的目标是尽可能活得长久一些，继续举办作品展。即使像我这样的身体，也能运用仅存的能力，去做一些事情。所以请大家也绝对不要放弃！」

甚么是肌肉萎缩症？

根据香港肌健协会资料，肌肉萎缩症（肌肉营养不良症）是多种罕见神经内科疾病的统称，主要因中枢神经细胞出现异常或肌肉本身缺乏关键蛋白质，导致肌肉功能逐步丧失。随著逐渐出现肌肉无力、抽搐、颤抖、退化及萎缩等现象，严重阶段更可能出现吞咽困难、咳嗽无力及呼吸功能衰退，直接威胁生命。虽然全身肌肉无力，甚至无法说话，但患者对自身病情进展及肌肉状况通常保持充分意识。当病情进一步恶化，即可能需要依靠呼吸机维持生命，或通过胃喉进食。其中，杜兴氏肌肉萎缩症（DMD）是最常见和最严重的遗传性肌肉萎缩疾病。目前香港仍未有官方统计肌肉萎缩症的确切患者数量，但有神经内科医生的估计，本港约有一万多名患者。

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