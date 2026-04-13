头皮屑纷飞非因头皮干燥？专家推荐3类去屑洗头水 涂抹茶树油/芦荟啫喱有效改善吗？

头皮问题令人不适又尴尬，许多人以为彻底清洁就可以解决问题。然而，这种方法只能暂时移除可见的头皮屑，无法根治根本问题。有专家推荐3种洗头水，并坦言不建议使用1种产品！

头皮屑纷飞非因头皮干燥/卫生习惯不良

根据《Daily Mail》报导，全科医生Philippa Kaye指，头皮问题与一种名为马拉色菌（malassezia）的酵母菌有关，这种酵母菌天然存在于头皮上。几乎所有成年人身上都有都这种酵母菌，它无法透过传染或预防获得。其实，马拉色菌对身体有益，它有助于分解积聚在头皮上的天然油脂。问题却在于，在过程会产生一种名为油酸的物质。对于一些人来说，油酸会刺激头皮，引致发炎，从而会导致身体过度产生皮肤细胞，从而产生头皮。

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许多患者误以为头皮屑是由卫生习惯不良所引起，经常洗头便可以解决。然而，这种方法只能暂时去除可见的头皮屑，无法根治问题。最有效的治疗方法是使用药用去屑洗头水，Philippa Kaye建议使用以下几种洗头水，可有效改善头皮问题。

3种洗头水可改善头皮问题

Philippa Kaye 指，以下3种洗头水，可有效改善头皮问题：

含有吡硫翁锌（pyrithione zinc）的洗头水：可通过减少头皮上的马拉色菌数量来发挥作用。 含有焦油（tar）的洗头水：减缓新皮肤细胞的生成，从而改善头皮问题。惟这类洗发精的缺点通常是气味浓烈，并且可能会暂时使浅色头发染色或变色。 酮康唑（ketoconazole）洗头水：具有抗真菌作用，可以有效杀死酵母菌。

她指，这些产品应每周使用2次，持续2-4周，每次涂抹后在头皮上停留约5分钟再冲洗，以确保疗效。即使症状改善后，仍应该继续每周使用1次，以防止复发。她强调，频繁更换洗头水是导致疗效不佳的常见原因，患者务必坚持使用数星期，观察效果。

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头皮屑与油脂分泌旺盛有关

虽然头皮屑常被误认为是头皮干燥，但实际上它通常与油脂分泌过多有关。Philippa Kaye 呼吁不要在头皮上涂抹油脂，例如椰子油，它们会提供更多酵母菌赖以生存的油脂，令头皮问更严重。不过，也有一些天然疗法可能有助于对抗头皮屑。含有茶树油的洗发精具有轻微的抗真菌功效，可能有所帮助，但通常不如药物治疗有效。但切勿将未稀释的茶树油直接涂抹于皮肤上，因为它可能会引起刺激或过敏反应。芦荟凝胶亦可能有助于缓解搔痒，但对马拉色菌感染没有帮助。

头皮屑问题的其他成因

Philippa Kaye坦言，生活习惯对于头皮屑问题有一定影响。压力、疲劳和睡眠不足都会加重头皮问题，而且在生病或情绪紧张期间，「白雪纷飞」的问题往往会加剧。保持均衡饮食和充足水分有助提升整体皮肤健康。此外，银屑病和湿疹等疾病也会影响头皮，导致头皮搔痒和脱屑，伴随的症状和所需治疗方法也有所不同。银屑病通常会导致较厚的银白色鳞屑，也可能影响手肘和膝盖等部位。湿疹通常伴随身体其他部位皮肤干燥、敏感。

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其他原因包括护发产品的刺激或过敏反应、头虱（通常会导致剧烈瘙痒，尤其是在耳后和颈后）以及真菌感染（例如癣，可能导致斑片状脱发）。如果患者在服用非处方药数周后症状仍未改善，或出现明显的红肿、疼痛或炎症，则应就医。

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