41岁男生痱滋两个月不痛不痒 求医惊揭患舌癌险割脷 出现5大症状要小心

舌头长痱滋不痛不痒，小心可能是癌变警号！内地一名41岁男子，舌头长出痱滋长达两个月，求医后竟确诊舌癌，更险些需要切掉舌头。有医生指提醒若出现5大症状，恐已患上舌癌变，应立即求医检查，切勿延误治疗。

舌癌丨41岁男生痱滋两个月 求医惊揭患舌癌险割脷

根据内媒《大众日报》报道，该名41岁的姓陈男子，在两个月前无意中发现舌头左边长了一粒小痱滋。起初，他只当作是普通热气所致，未有特别在意。然而，日子一天天过去，这粒痱滋不但没有消退，反而愈来愈大。虽然不痛不痒，但进食时总觉得有点碍事。他曾到社区健康服务中心求医，并按照生痱滋的方法治疗一段时间，但情况未见好转。

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直至近日，当他再照镜子时，赫然发现原本的小痱滋，经已长成了「小菜花」的模样，表面凹凸不平，边缘模糊不清。他随即前往南方医科大学深圳医院口腔颌面外科求诊。接诊的主任医生林成，凭借其丰富的临床经验，一看便察觉情况不对，立即为他安排局部麻醉的活检检查。结果证实，这个长在他舌头左侧、约硬币大小、状如菜花的肿块，为「舌恶性肿瘤」，癌细胞更已扩散至舌腹及口底，临床分期为第二期。

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尽管对诊断结果感到非常震惊，但他已来不及退缩，只关心一个最实际的问题：「我的舌头还能用吗？」医生介绍，他的肿瘤虽然看起来不大，但处理起来却相当棘手。若切除范围太小，癌细胞便无法一网打尽；但若切除范围太大，舌头便会变得不完整，将严重影响他日后的说话及饮食功能。而更棘手的问题是，是切掉的舌头部分修补方法。

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为此，口腔颌面外科团队立即启动了多学科会诊，邀请了肿瘤科、医学影像科、耳鼻喉科、麻醉科、整形外科、创伤骨科、病理科及营养科的专家共同会诊。专家们一致认为，这次手术的目标，不仅要把肿瘤完全切除，更要最大限度地保证该男子的说话及进食功能，并尽力维持舌头的完整外观。这也意味著，这台手术将集肿瘤切除、淋巴清扫及功能重建三大复杂部分于一体。

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舌癌丨口腔癌5大症状 常生痱滋恐中招？

根据本港衞生署资料，口腔肿瘤是口腔内的硬或软组织出现不正常的增生或病变，它多发生在长者身上。口腔肿瘤可分为良性和恶性。恶性肿瘤就是口腔癌，它是会蔓延的，并会对生命构成威胁。因此一旦发现口腔组织出现以下5大异常情况，应立即找医生或牙科医生作详细检查，寻求适当治疗：

溃疡长期不愈，表面组织坏死脱落并向周围扩展，形成中间凹陷或表面凹凸不平的肿块。 口腔疼痛，且无故或容易出血。 面部忽然局部麻痺。 颌骨突然肿胀，牙齿无故松脱。 颌下或颈部淋巴无故肿胀。

舌癌丨引发口腔癌4大因素 内分泌调增风险

根据本港衞生署资料，医学界至今还没确知口腔肿瘤的成因，但以下4大因素跟口腔肿瘤会增加患上口腔癌的风险：

化学因素：化学物质例如烟草中的尼古丁和焦油、酒精、或槟榔的汁液等会慢慢地破坏口腔组织，因此长期吸烟、咀嚼烟草、过量喝酒或咀嚼槟榔都有机会引致口腔肿瘤。

物理因素：长期过度吃喝太热的食物、配戴不合适的假牙托以致口腔组织长期受损、长期过度曝晒或受到放射性物质伤害等，都有可能使口腔内的组织出现病变。

受病毒或细菌感染：病毒如人类乳头状瘤病毒 (Human Papilloma virus) 跟口腔肿瘤有密切的关系。

健康问题：内分泌、免疫系统或新陈代谢出现问题都可能导致口腔肿瘤。

资料来源：《大众日报》、衞生署

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