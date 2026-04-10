妈妈孕期/哺乳期吃发物 婴儿患湿疹风险更高？中医解构小儿湿疹成因护理技巧

新生婴儿肌肤本应是白滑幼嫩的，但脸上、手肘内侧却出现「一挞挞」红肿、渗水，令人心疼。注册中医师叶浩贤解构小儿湿疹的成因、用药和日常护理建议。他提醒，如果妈妈在怀孕期或哺乳期间，吃太多辛辣、煎炒的食物，都会增加孩子患上小儿湿疹的风险。

解构小儿湿疹成因 妈妈孕期/哺乳期吃发物也有影响？

叶浩贤医师分享病例指，曾有一名6岁的男童来看诊。一进病房，医师就留意到他身型十分瘦削。孩子妈妈表示，儿子在转季踏入春天后，一双前臂开始又红又痕。虽然有涂保湿霜，但皮肤还是演变至干燥甩皮，小朋友忍不到手，不停抓。男童就诊时布满抓痕和伤口，局部位置更有渗水。经诊断后，叶医师认为小朋友属于「脾虚湿蕴、兼有血虚生风」的情况。小朋友坚持了1个月服药，配合外用的紫云膏，湿疹已经退得七七八八。

他指出，小儿湿疹能出现于全身任何位置，但多见于手脚的内折位置、脸部和颈项。湿疹出现的位置通常是对称的，会有痕痒、干燥，抓后或有鳞屑散落，抓损后会糜烂渗液、伤口结痂难愈。病情拖长的话，皮疹位置会增厚粗糙、甚至变成苔藓样。

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为甚么小朋友容易有湿疹？

小朋友脾胃未完全发育，运化体内水湿的功能不全

小朋友有时喜欢食零食或其他难消化的食物，加重脾胃负荷

春天潮湿容易诱发皮肤问题，小朋友一痕就搔抓，抓后皮肤受损更难痊愈

如母亲怀孕中后期或哺乳期间，多食辛辣、煎炒、油腻、发物，可把体内湿热传给婴儿，增加患上小儿湿疹的机会

中西医治疗湿疹有何差异？

西医治疗

针对轻度湿疹，西医一般会处方冷霜（aqueous cream）或猪油膏（emulsifying ointment）作保湿外用；严重湿疹会处方类固醇或抗组织胺药膏。但久用类固醇或会令皮肤变薄、泛红，所以必须经医生处方慎用。

中医治疗

中医师会因应湿疹的不同阶段，使用不同的处方用药：

皮肤潮红、痕痒：清热凉血为主，常用生地黄、紫草等

皮肤干燥、鳞屑：养血祛风为主，常用当归、荆芥等

水疱渗液：利水渗湿为主，常用如土茯苓、萆薢等

因应小朋友「脾常不足」的特性，亦会加入健脾胃的药物，例如党参、淮山、麦芽等

无渗液、干燥型：除西医的冷霜、猪油膏外，亦可外用中药「紫云膏」。紫草具清热凉血，有止痒，解毒功效；当归能够补血、活血，促进血液循环，加快修复肌肤

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小朋友几岁开始可以食中药？

叶医师指，小朋友有正常的吞咽能力已可服食中药。一般如病情需要，3个月以上幼儿已可服食中药。关键在于病情是否有服药的需要。而且，小孩的药量会依据年龄按比例减少，一般是大人份量的1/2或1/3不等。

至于在处方上，医师会按需要酌加大枣、甘草、山楂等甘甜的中药帮助入口。如小朋友真的很抗拒，2岁或以上可酌加半茶匙蜜糖沟药。注意，2岁以下的小朋友不能服用蜜糖，因蜂蜜制造过程中或会受肉毒杆菌污染，容易于幼童体内产生毒素

小儿湿疹的日常护理

爸爸妈妈平日应该如何帮助孩子控制湿疹？叶浩贤医师提出了5大日常护理建议：

必须勤剪指甲，降低于搔抓时造成感染的风险

避免浸浴，淋浴时间控制于10分钟内

抹干身体后，立即搽润肤保湿产品

穿著松身衣物

家中开抽湿机，保持室内环境通爽

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