吃沙律反而消化不良易便秘？营养师揭2类人不宜常生吃蔬菜 哪些蔬菜要彻底煮熟才能吃？

很多人一提到健康饮食或者减肥餐，第一时间会直接联想到充满各种颜色蔬菜的沙律。但有营养师表示，并非所有人都适合把蔬菜沙律当成主食，有些人生吃蔬菜时，不只无法令排便顺畅，更可能有反效果，引发消化不良、肠胃不适，甚至加重便秘问题。蔬菜沙律要如何吃得健康？

吃沙律反而消化不良易便秘？营养师揭2类人不宜常生吃蔬菜

营养师吕美宝在Facebook专页发文指，蔬菜沙律很健康，但不是每个人都适合多吃沙律菜。对于「消化功能正常、肠道状况稳定的人」而言，蔬菜沙津的确是很好的一餐。生的蔬菜中不只富含膳食纤维，能促进排便，还含有维他命、矿物质与各种植化素，帮助抗氧化和提升代谢，减轻身体负担。

甚么人不宜大量吃生蔬菜？

然而，若是身体状况不合适，吃太多沙律菜反而会令肠胃更不舒服。健康并非每个人都吃同样特定的食物，而是要找到真正适合个人身体的饮食。是否适合生吃蔬菜，关键其实在于消化功能与肠道状态。

肠道较敏感人士：例如容易胀气、消化不良、腹胀、腹痛等，要留意因为生蔬菜的粗纤维较多，吃太多可能反增肠胃负担，甚至加剧胀气、绞痛或排便不顺的情况。

发炎性肠道疾病或小肠细菌过度增生（SIBO）的人士：由于某些生冷蔬菜在肠道中容易发酵，可能让腹胀、腹痛或不适感加剧，因此不一定适合把大量生菜当成日常主食。

对于以上人士而言，熟食蔬菜是比较好的选择，热预消化能够减低对肠胃的负担。

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生吃蔬菜4大原则减轻肠胃负担

吕美宝强调，长者、小孩子，或者消化功能较弱、肠胃较敏感的人，不是完全不能吃沙律，而是要选择能减少负担的吃法。

嫩叶菜：选择叶片较嫩、口感柔软的菜种。

小份量：一开始先吃小量，观察自己的反应，再决定是否适合增加。

充分咀嚼：把蔬菜切小一些且慢慢咀嚼

多喝水：若本身容易便秘，别忘了纤维增加时，一定要补充足够水分，加上适量坚果，摄取健康油脂，才能帮助排便顺利。

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哪些蔬菜适合生吃／煮熟才吃？

加拿大注册营养师Avery Zenker指出，烹饪方式会影响蔬菜的营养价值和身体的吸收率。一般而言，生吃蔬菜的营养价值最高，保留最多抗氧化剂、多酚、维他命B群和维他命C。特别是生菜、甜椒和青瓜，最建议直接生吃。洋葱和大蒜、红萝卜菇、青豆和四季豆、芦笋，以及十字花科蔬菜则适宜轻度烹煮，但要避免大火炒，导致维他命等营养素大量流失。选择蒸煮和微波炉加热最有效保留大部分营养成分。

相反，有些蔬菜需要完全煮熟，可能是为了释放特定的营养素，或者去除某些影响吸收的成分。例如含有丰富抗性淀粉的薯仔，生吃难以消化；菠菜当中的草酸盐，会与钙、铁等矿物质结合，阻碍吸收，煮熟后可以降低草酸盐的含量，使钙和铁更容易被人体吸收；把番茄小火慢炖则可以增加抗氧化剂茄红素的含量。

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