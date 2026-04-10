连续多晚熬夜追剧 男子突然眼睛剧痛患急性青光眼 医生警告40岁起风险更高

近年短剧热潮席卷全球，节奏爽快又狗血的剧情令人上瘾，忍不住一集接一集看！近日，内地一名男子因为熬夜追剧，引发急性青光眼，双眼胀痛不已，几乎失明。有医生提醒，青光眼并非老人专利，40岁以上人士患病的机率急升。日常使用手机和其他电子产品时要注意甚么，避免视力受损？

连续多晚熬夜追剧 男子突然眼睛剧痛患急性青光眼

根据内媒《红星新闻》报道，广州医科大学附属第二医院眼科最近接连接诊多个「追剧上瘾」的患者。62岁的黎叔（化名）近来彻底迷上了短剧，几乎每晚都熬夜「煲剧」，有时为了更投入，还会关灯「沉浸式」追剧。结果导致眼睛胀痛得受不了，视力骤降，连手机上的字都看不清了，因此慌忙到医院就诊。「我就追了几天短剧，怎么眼睛就看不清了？」经医生详细检查，确诊他患上了急性闭角型青光眼。

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该院眼科主任王军明教授表示，青光眼是一种以视神经损伤、视野缺损为特征的致盲性眼病，被称为「沉默的视力小偷」。慢性青光眼早期常常悄无声息，不痛不痒，等发现看东西范围变小、视力模糊时，代表已经被偷走了部分视力，且视神经损伤往往是不可逆转的，最终可致失明。至于急性闭角型青光眼，特点是发病急、进展快，若不及时治疗，可能在短时间内导致视力急剧下降甚至失明。

王教授指出，很多人对青光眼存在误解，认为它是老人病。但其实不然，青光眼可发生于任何年龄，尤其40岁是一个重要的分水岭，40岁后患病风险显著增加。他提醒，青光眼是全球排名第一的不可逆致盲性眼病，40岁以上、高度近视、有家族史、糖尿病等高危人群，每年应至少做一次眼部检查，包括眼压测量、眼底检查等。一旦眼睛出现不适及时就医，以便及早发现及早干预，方能保住视力。

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头号致盲原因 解构青光眼成因/类型/症状

青光眼是本港头号致盲杀手，根据香港眼科学会的数据，约有23%的失明病例与青光眼有关。青光眼的发病机制通常与眼内压力过高有关，这种压力可以导致视网膜和视神经的损伤。高风险人群主要包括年龄在40岁或以上的人士，特别是70岁以上的女性，其患病机会更高。根据医管局资料，青光眼因应紧急性和成因有以下分类：

慢性青光眼症状：早期病征不明显，疾病后期病人因视野收窄而只剩余中央视力，看不见视野中央以外的影像，形成「隧道视野」。若患者情况继续恶化，可致完全失明。

急性青光眼症状：即眼压突然增高，并突然出现征状。或会在一日内令视力永久丧失，因此必需及早求医。症状包括视力模糊、看灯光时有彩虹圈围绕、眼红、角膜混浊、眼睛剧痛、眼痛时连带头痛、恶心、呕吐。

原发性青光眼：没有明显成因，有些科研提出有关基因突变之说法。

继发性青光眼：由另一种眼疾所引致，例如白内障、糖尿病上眼、视网膜血管闭塞、虹膜炎、眼内肿瘤等，而长期使用类固醇、眼睛曾经受创伤或手术也会引致继发性青光眼。

青光眼亦可分为闭角性或开角性。前房角作用是排出眼球内的水分﹙即房水，并非泪水﹚，以维持眼内压力于正常水平。

「闭角」：是指这前房角因退化或其他原因变得狭窄甚至关闭，房水不能被有效地排出，导致压力过高，损害视觉神经。

「开角」则指前房角并不狭窄，但排水速度因某些原因比分泌速度慢，形成房水屯积，压力过高。

保护眼睛视力7大建议

眼科专科医生周伯展曾接受《星岛头条》访问时，提出7大日常护眼建议，从饮食、作息和用眼习惯著手，保护视力。

注意饮食习惯：良好饮食习惯能维持眼睛健康，饮食上要「3少1多」，即少盐、少油、少糖、多纤食物。 作息健康：每日至少要有8小时睡眠时间，休闲时不应打机、煲剧，到户外做运动才是让眼睛休息的休闲活动。 少用电子产品：长时间专注在电子产品对眼睛无益，因此应该只在必要时才使用电子产品，使用时间越少越好。 使用电子产品时保持距离：用手机要时保持30cm距离；用平板电脑时要保持40cm距离；用手提电脑时要保持50cm距离；用电脑时要保持100cm距离。 保持光线充足：使用电子产品时，要保持头顶光线充足，不可在全黑的环境看手机。确保手机后方没有光源，以免有光线直接射入眼睛。将手机屏幕调成较柔和的灯光，减少对眼睛的刺激。 避免在不稳定的地方使用手机：不要在摇晃中的交通工具或走路时使用手机。在不稳定的地方使用手机易令眼睛过劳。 让眼睛有适当休息：使用电子产品时，要注意每5至6秒眨一次眼。「4个20」法则，即每用20分钟手机，休息20秒，看20呎外的风景，起身走20步。

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