97岁搞笑诺贝尔奖得主热衷发明 纪录每日饮食靠一天一餐预防脑退化：要长寿119岁

日本有一位「发明狂人」，年届97岁仍然每日钻研发明、享受美食。50多年来，他拿著相机拍下每天的饮食，更因此获得「搞笑诺贝尔奖」。这位伯伯活力十足，至今仍活跃于社交平台，更立志要活到119岁。他有甚么保持健康的秘密？

97岁发明家靠纪录每日饮食夺搞笑诺贝尔奖

现年97岁的中松义郎是日本的一名发明家和企业家。他年轻时曾就职于贸易公司，亦曾担任地产公司副社长。后来在1971年，他自行创立了公司作为自己的发明基地。中松义郎对于发明的热爱达到了狂热的程度，据他本人声称，已经创造出超过3000项发明品，更扬言会终生从事发明。

中松在2005年获得了搞笑诺贝尔奖的殊荣，这个奖项是为了表扬「乍看之下令人发笑，之后发人深省」成就。而他是因为持续35年每天为自己的每一餐拍照，并分析饮食与健康的关系，因而获得表彰。

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平日相当注重饮食和健康的中松，也曾经受过恶疾所困。他在2013年12月的健康检查中，被诊断出患上前列腺导管癌。当时医生告诉他只剩下2年的寿命，后来病情恶化，更出现了癌细胞盆骨转移。然而，经过持续的治疗和跟进，他奇迹地战胜癌症。在6年后，他宣布自己已经完全康复，血液检测显示诊断前列腺癌的指标「前列腺特异抗原（PSA）」为0.01。

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年过九旬的中松曾经说过：「我的目标是健康长寿，并在119岁时成为世界上最长寿的人！」他现在仍然活跃于社交平台，几乎每日都会分享当日的食物。同时每天也投入大量时间来开发和改进发明。虽然出入需要轮椅，但他仍然会到处品尝美食，看上去气色状态很好，社交平台上经常分享与友人聚餐的照片，日前更参加了高中母校和东京大学的校友会。中松义郎保持活力和身体健康的秘诀是甚么？

1. 每天纪录饮食

他在42岁时开始考虑到随著老化会出现各种健康问题，自此开始拍摄自己每餐所吃的食物，目的是分析饮食对大脑功能和身体状况的影响。他每天采集血液样本，检查与食物成分的相关性，最终得出「人们所吃的食物会在3天后影响大脑和身体状况」的结论。他在2005年时因此获得了搞笑诺贝尔奖（营养学）的认可。当时的他已经持续35年、一共拍摄超过10000张照片。这个习惯一直延续至如今已有55年。

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在半个世纪之前，大家没有「吃饭打卡」的习惯，他每次拿出相机都会惹人侧目，甚至被大厨怀疑是来偷食谱的。而且菲林相机的冲晒照片非常麻烦又昂贵。到了如今「相机食先」的时代，他的器材也升级成美食专用数码相机，可以更加准确还原食物的色彩，方便他持续纪录每日膳食。

2. 一日一餐

他早年透过减少每日用餐次数，观察身体状况的变化，发现一天只吃一餐时感觉最好。自此就开始推崇每天只吃一餐的主义。根据他多年来的分析，他确定了55种有益健康和改善大脑功能的食物，当中包括多种豆类、海藻类、发芽谷物及各种蔬果。他强调，进食天然食物对于身体健康及保持活跃非常关键。

从中松社交平台上的照片可见，他的饮食丰富而均衡，尤其爱吃火锅和牛扒。吃火锅能够同时吃到大量的蔬菜和牛肉，因此深得他的喜爱。

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3. 定期运动

维持身体健康的另一关键，便是持之以恒的运动习惯。他经常进行重训，提升肌肉量和肌力，配合游泳强化心肺功能。以他年近百岁的年纪而言，他的体力相当惊人，可以在肌力训练后，在泳池畅泳1800m。他喜欢在运动后才吃当天的唯一一餐，并会补充大量蛋白质。

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