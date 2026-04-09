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吃蓝莓竟伤胃？母子吃超大蓝莓后双双腹泻求医 医生揭4大功效+每日建议食用量

保健养生
更新时间：20:00 2026-04-09 HKT
发布时间：20:00 2026-04-09 HKT

蓝莓、士多啤梨等莓果类水果，公认具有抗氧化、护眼等功效，除了单吃，配搭乳酪或燕麦更是营养丰富均衡的早餐。然而，近日内地一对母子在进食超大蓝莓后，竟接连出现腹胀、肚泻等症状，连忙就医。医生直指蓝莓不宜吃得太多，而且不是越大越有益。

吃蓝莓会伤胃？母子吃超大蓝莓后肚泻求医

根据《腾讯网》报导，内地一名母亲买了直径近30mm的超大蓝莓，打算让家人补充营养。不料，她和孩子吃完后却接连出现腹胀、轻微肚泻等症状，于是马上到南京市妇幼保健院消化内镜中心求医。

该院消化内镜主任张为民医生为母子两人检查后表示，他们肚泻原因是过量食用超大蓝莓，加重肠胃负担所致。他指，超大蓝莓生长周期短，经催大处理，导致果实内果酸、鞣酸浓度偏高。酸性物质会直接刺激胃黏膜，对于本身有胃炎、胃溃疡的人来说极易诱发火烧心和反酸的症状。同时，超大蓝莓纤维粗硬，进入消化道后会磨擦肠壁，加速肠道蠕动，因而导致腹胀、腹泻。

他强调，每100克蓝莓花青素含量在70-500mg之间，每天吃10-20粒、直径14-16mm的蓝莓就能满足日常需求，不必贪心吃超大粒的蓝莓。

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「超级水果」蓝莓稳血糖抗发炎

营养功能医学专家刘博仁医生形容蓝莓是集抗氧化、抗发炎、肠道保护等多重功能于一身的「超级水果」，适合每天吃。

蓝莓营养成分：

  • 花青素与多酚：强效抗氧化与抗发炎成分，是蓝莓的健康核心。
  • 膳食纤维：每100g含2.4g膳食纤维，有助平衡肠道微生态，提升饱足感并稳定血糖。
  • 维他命C：支持免疫与抗氧化。
  • 维他命K：对骨骼与凝血很关键。
  • 锰（Mn）：是抗氧化酵素辅因子，参与身体代谢。

蓝莓4大保健功效

刘博仁医生引用了2024年刊登在《Frontiers in Nutrition》的一篇研究，列出蓝莓对健康的4大重要益处。

1. 保护心血管健康

在护心效果的证据最强，吃蓝莓能够改善血管内皮功能，增加一氧化氮（NO），让血管更放松，从而有效降低收缩压，还有效减少慢性发炎指标。因此，对高血压、代谢综合症患者等心血管疾病高风险人士特别有益。

2. 改善血糖与胰岛素敏感度

研究发现蓝莓与花青素能抑制餐后血糖波动，从而改善胰岛素作用并支持葡萄糖代谢，对于前期糖尿病人士是非常实用的饮食治疗之选。

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3. 维持脑部健康与认知功能

多吃蓝莓有助提升短期记忆，降低氧化压力，尤其适合50岁以上熟龄人士加强保护神经及大脑。

4. 有益肠道健康与免疫调节

花青素与肠道细菌互相作用，有助于增强肠道屏障，从而减少肠道发炎，并提升整体免疫反应。

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