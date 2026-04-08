黑朱古力越苦越健康？恐诱发偏头痛？营养师解构黑朱古力功效/减肥食法/副作用

除了被当成零食，或者作为烘焙或甜品材料，黑朱古力近年也登上了「功能性食品」殿堂，因为拥有低糖、高抗氧化等一系列潜在的健康益处，而备受一些追求健康人士或营养专家推崇。不过，虽然黑朱古力营养价值较高，但脂肪含量亦然，注意身材的人应该如何平衡美味和卡路里？黑朱古力应如何吃、吃多少，到底有何原则？

黑朱古力、牛奶朱古力、白朱古力有何分别？

根据外媒《Daily Mail》报道，营养治疗师Hanieh Vidmar指出，三者最关键的分别在于可可固形物的含量，它是朱古力风味与营养的主要来源。

黑朱古力：含最高比例的可可固形物，味道浓郁、偏苦，糖分较低。

牛奶朱古力：可可含量较低，加入了牛奶和大量糖分。

白朱古力：只含可可脂，不含任何可可固形物。

黑朱古力的主要营养成分

Vidmar表示，从健康角度而言，黑朱古力无疑是较佳选择，因其保留了更多矿物质。牛奶和白朱古力则经过更多加工，含糖量也更高。以下是黑朱古力主要的营养成分。

黑朱古力食用指南

1. 丰富抗氧化物与矿物质

黑朱古力富含类黄酮，这是一种具有强大抗氧化功能的植物性化合物，有助中和体内的自由基，对心血管健康、认知功能等有潜在益处。

黑朱古力亦是多种重要矿物质的极佳来源，特别是镁，它参与人体数百种生理过程，包括肌肉功能和神经系统调节，适量食用有助放松神经系统。例如在漫长而充满压力的一天结束后，吃一两片黑朱古力，能够带来愉悦感和放松感。此外，黑朱古力还含有铁、铜和少量锌。

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2. 较高脂肪含量

黑朱古力主要成分之一是可可脂「硬脂酸」，这是一种饱和脂肪。虽然其对胆固醇的影响，被认为较其他饱和脂肪中性，但不可忽视的是整体热量依然非常高。因此预必控制食用份量。

3. 碳水化合物与糖分

黑朱古力的碳水化合物和糖含量，普遍低于牛奶朱古力。可可百分比越高，糖含量通常越低。建议由70%可可含量开始尝试。

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4. 膳食纤维

每100g的黑朱古力约含10-11g纤维，但一般不可能吃到那么多。建议的食用份量约为20g，所能提供的纤维量相当有限。因此不应将其视为主要的纤维来源。

解构黑朱古力的常见迷思

迷思一：黑朱古力会令人上瘾吗？

真相：相比高糖分的牛奶朱古力，黑朱古力因其苦涩味和较低糖分，上瘾的可能性较低。因此过量食用的问题，更多是源于个人习惯，而非黑朱古力本身具有成瘾性。

迷思二：减肥期间不可吃黑朱古力？

真相：其实是可以的，但如果正在控制卡路里摄取，即使只吃1-2片都必须把热量计算在内。减肥人士可以将黑朱古力视作均衡饮食的一部分，惟切勿认为它「健康」，就将其当作减肥食物。

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迷思三：黑朱古力越黑越有益？

真相：一般而言，70%或以上的可可含量，能提供更多的类黄酮和矿物质，同时糖分较少，是较理想的选择。85%或以上更高浓度的黑朱古力，虽然营养成分更丰富，但味道亦会显著变苦，并非人人能够接受。

黑朱古力如何吃、吃多少最有益？

Vidmar建议，吃1-2小片，约20克，已经带来满足感和健康效果。除了单吃，还可以将黑朱古力与其他营养丰富的食物配搭，以提升其营养价值。

配搭坚果：如榛子、核桃、夏威夷果仁等，能额外补充健康脂肪和矿物质。

配搭水果：如小红莓、士多啤梨、蓝莓，能增加纤维和维他命摄取。将新鲜士多啤梨蘸上融化的黑朱古力，再放入雪柜冷藏，就是一道非常好的甜品。

5类人宜慎吃黑朱古力？

尽管黑朱古力有不少益处，但同时暗藏一些健康陷阱，更可能与某些药物相冲。因此Vidmar提醒，以下人士在食用前需格外小心。

偏头痛患者：朱古力可能是部分人士偏头痛的触发因素。

肾结石高风险人士：其草酸盐含量，可能对易患肾石者构成风险。

胃酸倒流患者：可可成分或会加剧胃灼热等症状。

对咖啡因敏感人士：其微量咖啡因，可能引致心悸或过度兴奋。

正在服食特定处方药物人士：黑朱古力中的咖啡因和可可碱，可能会增强中枢神经兴奋剂的效果；在极少数情况下，亦可能与某些抗抑郁药产生交互作用。正在服用处方药物的人士，若有疑虑，应咨询医生或药剂师的意见。

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