清明节气2026｜清明极潮湿达95%湿度 湿重易致感冒关节痛 中医推介14款健脾祛湿汤水+食物
更新时间：23:00 2026-04-04 HKT
发布时间：23:00 2026-04-04 HKT
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【清明节养生】二十四节气中的「清明」（2026年4月5日），是春季的第五个节气，标志著天气将进一步回暖。然而，注册中医师李嘉燊提醒，清明这个乍暖还寒、湿气弥漫的节气，正是各种疾病好发的时机。他分享多款袪湿健脾汤水，以及适合这时节的养生食材。
清明节气2026｜湿度达95% 天气潮湿温差大
李嘉燊医师指出，清明养生的重点在于「防风祛湿，护肝养阳」。「清明时节雨纷纷」，这句诗贴切地形容了此节气的3大气候特征：
- 温差大：早晚气温可能较低，但日间却炎热如夏，温差变化大。
- 雨水增多：天气潮湿，骤雨频繁。
- 气温回升：清明过后，寒流将不再出现，气温会持续上升。
天文台预测，清明节当日湿度最高达到95%，大致多云，有几阵骤雨。
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清明常见5大健康问题 湿气重/上火
李医师警告，清明多变的天气，容易让「风邪」与「湿邪」入侵人体，引发多种不适：
- 脾胃不适：湿邪最易困于脾胃，导致食欲不振、消化不良。
- 水肿及皮肤问题：湿气滞留体内无法排出，容易引起水肿、汗疱疹（俗称「主妇手」的一种）等皮肤问题。
- 呼吸道疾病：风邪入侵，是引发感冒、上呼吸道感染的元凶。
- 筋骨酸痛：风湿互结，会加剧肌肉酸痛、关节炎等症状。
- 春季肝气旺盛，人体气血上升，若疏导不善，亦可能出现失眠、烦躁、头痛、生暗疮等「上火」症状。
推介10款养生食材+4大健脾排湿汤水
透过饮食调理，是顺应节气的最佳方法。李嘉燊医师列出10种有助清肺、排湿、健脾胃的养生食材，并分享4款适合一家人大小饮用的汤水食谱。
清明节气养生食材建议
|食材
|性味
|功效
|白菜
|甘微寒
|清肺胃热
|椰菜
|甘平
|利关节、益五脏
|淮山
|甘平
|补脾肺肾
|韭菜
|温辛微甘
|补肾益胃
|罗汉果
|甘凉
|清热润肺
|姜黄
|辛、苦、温
|活血行气
|番薯
|甘平
|健脾益气
|红枣
|甘温
|补中益气、养血安神
|荠菜
|甘凉
|和脾利水
|豆腐
|甘凉
|宣郁除烦
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清明节气袪湿汤水建议
1. 罗汉果熟薏米水
- 功效：清除肺热、利水渗湿
- 材料：罗汉果1颗、熟薏米10g、水1.5L
- 做法：将所有材料倒进锅内，煮沸后转细火煮45分钟，关火焗1小时后即可饮用。
2. 生熟薏米土茯苓汤
- 功效：清除肺热、利水渗湿
- 材料：鲜土茯苓75g、生薏米37g、熟薏米37g、瘦肉100g、盐适量
- 做法：将所有材料倒进锅内，煮沸后转细火煮2小时，加盐调味后即可饮用。
3. 苹果莲子百合汤
- 功效：健脾开胃、清心安神
- 材料：苹果2个、莲子20g、百合20g、蜜枣2颗、猪肉250g
- 做法：将猪肉切块汆水，所有材料倒进锅内，煮沸后转细火煮2小时即可饮用。
4. 天麻川芎瘦肉汤
- 功效：祛风通络、宁心安神
- 材料：川芎8g、天麻10片、茯神30g、浮小麦30g、南枣4颗、百合20粒、姜6片、瘦肉600g
- 做法：将猪肉汆水，南枣去核，天麻用滚水过一下。将所有材料冲水后倒进锅内，煮沸后转细火煮2小时，加盐调味后即可饮用。
清明时节宜少吃6种发物免过敏
李医师亦提醒，清明时节应尽量避免进食以下6种「发物」，以免诱发身体的过敏或炎症反应。
- 海鱼
- 虾、蟹等甲壳类海鲜
- 咸菜
- 腐乳
- 羊肉
- 鹅肉
清明节不宜生气/进补 注意日常5大宜忌
只要顺应清明的气候变化，从饮食、作息到心态上作出适当调整，便能安然度过这个「百病易发」的节气，为接下来的夏日打好健康基础。李医师提出了5项重要的生活建议：
清明宜做3件事
- 带备外套：因应温差大、多风，随身携带一件薄外套，以防风寒。
- 清淡饮食：避免体内积聚痰湿及肝火过旺，应以清淡、易消化的食物为主。
- 多做伸展：春天万物伸展，人体亦应顺应自然，多做瑜伽、拉筋等伸展运动，有助气血畅通。
清明忌做2件事
- 忌胡乱补肝：春季肝气本已偏旺，若再进食鹿茸、高丽参等温补之品，容易「火上加油」，引致肝火过盛，出现头痛、血压上升等问题。
- 忌动怒：中医认为「怒伤肝」。情绪波动、烦躁易怒会扰乱肝气，长远可能影响情绪及内分泌，甚至增加心血管疾病的风险。
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