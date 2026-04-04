清明节气2026｜清明极潮湿达95%湿度 湿重易致感冒关节痛 中医推介14款健脾祛湿汤水+食物

【清明节养生】二十四节气中的「清明」（2026年4月5日），是春季的第五个节气，标志著天气将进一步回暖。然而，注册中医师李嘉燊提醒，清明这个乍暖还寒、湿气弥漫的节气，正是各种疾病好发的时机。他分享多款袪湿健脾汤水，以及适合这时节的养生食材。

清明节气2026｜湿度达95% 天气潮湿温差大

李嘉燊医师指出，清明养生的重点在于「防风祛湿，护肝养阳」。「清明时节雨纷纷」，这句诗贴切地形容了此节气的3大气候特征：

温差大：早晚气温可能较低，但日间却炎热如夏，温差变化大。

雨水增多：天气潮湿，骤雨频繁。

气温回升：清明过后，寒流将不再出现，气温会持续上升。

天文台预测，清明节当日湿度最高达到95%，大致多云，有几阵骤雨。

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清明常见5大健康问题 湿气重/上火

李医师警告，清明多变的天气，容易让「风邪」与「湿邪」入侵人体，引发多种不适：

脾胃不适：湿邪最易困于脾胃，导致食欲不振、消化不良。

水肿及皮肤问题：湿气滞留体内无法排出，容易引起水肿、汗疱疹（俗称「主妇手」的一种）等皮肤问题。

呼吸道疾病：风邪入侵，是引发感冒、上呼吸道感染的元凶。

筋骨酸痛：风湿互结，会加剧肌肉酸痛、关节炎等症状。

春季肝气旺盛，人体气血上升，若疏导不善，亦可能出现失眠、烦躁、头痛、生暗疮等「上火」症状。

推介10款养生食材+4大健脾排湿汤水

透过饮食调理，是顺应节气的最佳方法。李嘉燊医师列出10种有助清肺、排湿、健脾胃的养生食材，并分享4款适合一家人大小饮用的汤水食谱。

清明节气养生食材建议

食材 性味 功效 白菜 甘微寒 清肺胃热 椰菜 甘平 利关节、益五脏 淮山 甘平 补脾肺肾 韭菜 温辛微甘 补肾益胃 罗汉果 甘凉 清热润肺 姜黄 辛、苦、温 活血行气 番薯 甘平 健脾益气 红枣 甘温 补中益气、养血安神 荠菜 甘凉 和脾利水 豆腐 甘凉 宣郁除烦

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清明节气袪湿汤水建议

清明节气袪湿汤水：罗汉果熟薏米水、生熟薏米土茯苓汤

1. 罗汉果熟薏米水

功效：清除肺热、利水渗湿

材料：罗汉果1颗、熟薏米10g、水1.5L

做法：将所有材料倒进锅内，煮沸后转细火煮45分钟，关火焗1小时后即可饮用。

2. 生熟薏米土茯苓汤

功效：清除肺热、利水渗湿

材料：鲜土茯苓75g、生薏米37g、熟薏米37g、瘦肉100g、盐适量

做法：将所有材料倒进锅内，煮沸后转细火煮2小时，加盐调味后即可饮用。

清明节气袪湿汤水：清明节气袪湿汤水、天麻川芎瘦肉汤

3. 苹果莲子百合汤

功效：健脾开胃、清心安神

材料：苹果2个、莲子20g、百合20g、蜜枣2颗、猪肉250g

做法：将猪肉切块汆水，所有材料倒进锅内，煮沸后转细火煮2小时即可饮用。

4. 天麻川芎瘦肉汤

功效：祛风通络、宁心安神

材料：川芎8g、天麻10片、茯神30g、浮小麦30g、南枣4颗、百合20粒、姜6片、瘦肉600g

做法：将猪肉汆水，南枣去核，天麻用滚水过一下。将所有材料冲水后倒进锅内，煮沸后转细火煮2小时，加盐调味后即可饮用。

清明时节宜少吃6种发物免过敏

李医师亦提醒，清明时节应尽量避免进食以下6种「发物」，以免诱发身体的过敏或炎症反应。

海鱼

虾、蟹等甲壳类海鲜

咸菜

腐乳

羊肉

鹅肉

清明节不宜生气/进补 注意日常5大宜忌

只要顺应清明的气候变化，从饮食、作息到心态上作出适当调整，便能安然度过这个「百病易发」的节气，为接下来的夏日打好健康基础。李医师提出了5项重要的生活建议：

清明宜做3件事

带备外套：因应温差大、多风，随身携带一件薄外套，以防风寒。

清淡饮食：避免体内积聚痰湿及肝火过旺，应以清淡、易消化的食物为主。

多做伸展：春天万物伸展，人体亦应顺应自然，多做瑜伽、拉筋等伸展运动，有助气血畅通。

清明忌做2件事

忌胡乱补肝：春季肝气本已偏旺，若再进食鹿茸、高丽参等温补之品，容易「火上加油」，引致肝火过盛，出现头痛、血压上升等问题。

忌动怒：中医认为「怒伤肝」。情绪波动、烦躁易怒会扰乱肝气，长远可能影响情绪及内分泌，甚至增加心血管疾病的风险。

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