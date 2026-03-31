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芫茜水可以纾缓湿疹吗？中医教湿疹急性期止痕+慢性期调理防发作建议 附冲洗止痕水药方

保健养生
更新时间：17:29 2026-03-31 HKT
发布时间：17:29 2026-03-31 HKT

当湿疹发作，有些人会用金银花菊花煲水，用来冲洗皮肤，清热止痕。芫茜水也颇为常见的选择。不过，有中医表示，性温的芫茜用于湿热引发的湿疹可能会有反效果，造成刺激。他分享一款更适合湿疹爆发时使用的药方，帮助缓解抓不停的痕痒。

芫茜水可以纾缓湿疹吗？中医推介「止痕水」急性期快速止痒

注册中医师马琦杰在Facebook专页发文指，芫茜水一般用于透发水痘。不过有效纾缓水痘，不代表也能用于湿疹。他表示，芫茜性温味辛，故不适用于湿热或血虚而导致的湿疹，更尤其不建议对婴幼儿使用。因为芫茜水容易刺激婴幼儿幼嫩的皮肤。

他指出，湿疹一般可以分为「急性期」、「亚急性期」和「慢性期」3个阶段。不同时期有不用处理方法，包括洗剂、药膏等，并根据证型和体质内服中药调理。另外亦要保持良好的生活和饮食习惯，持之以恒。他分享一款外用的「湿疹止痒水」药方，适合急性和亚急性湿疹患者，及时缓解痕痒，避免皮肤屏障受损更严重。

纾缓湿疹急性期：外用「湿疹止痒水」药方
纾缓湿疹急性期：外用「湿疹止痒水」药方

外用「湿疹止痒水」药方

  • 材料：金银花30g、地肤子15g、白癣皮20g、土茯苓8g、黄芩15g、紫苏 5g
  • 做法：将紫苏以外的材料以2L水，滚到只剩600ml，再放入紫苏。
  • 使用方法：待凉后涂抹或浸敷患处15分钟，每日1-2次。用完止痕水，务必使用适当的药膏修复皮肤屏障。

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湿疹日常调理预防发作3大建议

针对湿疹轻症患者，马医师提出3大家居调理建议：

1. 接地气

湿疹是因为皮肤炎症引起，而炎症系百病之源，「接地气」有助健康细胞排走了炎症发生的静电，运用「接地气」方法配合中医中药的治疗，使用修复膏、戒口及充足休息，有助皮肤回复健康。

2. 不宜全面戒口

脾虚也引发湿疹，因此体质较差人士不宜全面戒口，以免营养不良，导致湿疹恶化。建议只在湿疹发作时适当戒囗。

3. 做好修复

不少草药含有皮肤修复效果，只要勤搽厚敷含天然成分的皮肤修复霜，可加速修护破损的皮肤，促进愈合。

（已获授权转载）

延伸阅读：慢性发炎易致湿疹/记忆力下降 营养师推荐6大抗发炎食物 吃提子/茄子可抗过敏护脑？

马琦杰注册中医师、「中医爸B」简介:

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