首胎有先天性疾病夭折 港妈获东区医院暖心陪伴 走出阴霾迎二胎「让我去除生育的恐惧！」

本港一名妈妈怀上第一胎，却不幸发现宝宝患有先天性疾病，出生后便夭折，对一位母亲而言，这无疑是沉重打击。在东区医院医护团队的暖心陪伴与支援，成功走出阴霾，迎接第二胎的来临，并表示「让我去除生育的恐惧！」。

首胎有先天性疾病夭折 港妈获东区医院暖心陪伴

东区医院PYNEH在Facebook专页发视频指，三年前，Fian怀上第一胎，却不幸在产前检查中，发现胎儿患有先天性疾病。机缘巧合下，她选择了到东区医院继续进行产前检查及分娩。尽管面对极大的不确定性，但在医护团队的陪伴下，Fian的孩子最终成功出生，惟出生后随即被送往新生儿深切治疗部（NICU），留医三天半后，最终不幸离世。虽然孩子不幸夭折，但在医护团队始终如一的关怀下，Fian坚强地度过了这段人生低潮。她忆述：「妇产科团队不只给予我生理上、检查上的支援，更提供了心灵和情绪上的陪伴。」

在经历数月的沉淀后，Fian成功走出了阴霾，并再度怀上孩子。基于第一次怀孕时所建立的深厚信任，她毫不犹豫地决定重回东区医院，将第二胎的整个产检及生产过程，都交由同一团队协助。一如既往，东区医院的医护团队为Fian提供了无微不至的照料，细心跟进她第二次怀孕的每个阶段。最终，Fian的第二个孩子顺利诞生，并在家人的爱护下平安长大、精灵活泼。

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走出阴霾迎二胎：「让我去除生育的恐惧！」

回想起这两次截然不同的怀孕经历，Fian形容感觉相当奇妙。「我们能真实感受到医护团队对每一个小生命的珍视与爱护。」她分享道：「这两次在东区医院的体验，让我去除了对生育的恐惧。」

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这段深刻的经历，让Fian对于医患之间的人情味特别感触。直到现在，她仍然和当时照顾她的医护团队保持著联系：「团队令我深切感受到他们对病人的真诚关怀。我的生命，以及两个婴儿的生命，都交托在东区医院专业团队的手上，让我觉得无比信赖。」

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