戒碳水2个月暴瘦15公斤 26岁女OL确诊糖尿病前期 医生揭4大减肥方法惹祸

内地一名26岁OL为求在短期内以最佳状态示人，透过极端戒断碳水化合物及过量运动，成功在2个月内激减15公斤，换来的却是「糖尿病前期」的诊断。医生警告，该女子有4大看似有效的减肥方法正是致病的元凶。

戒碳水2个月暴瘦15公斤 26岁女OL确诊糖尿病前期

综合内媒报道，浙江杭州一名26岁女OL，身高160厘米，原本身体重约65公斤。为了在好朋友的婚礼上以最佳状态担任伴娘，她在短短两个月内，透过极端的节食方式及过量的运动，成功暴瘦15公斤。正当她为这惊人的减肥成果沾沾自喜时，身体却接连亮起警号，不但持续感到极度疲劳、经常口渴及异常饥饿，甚至出现头晕、心慌等症状。

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她随即求医，检查结果发现，其空腹血糖值高达7.8mmol/L（正常标准为低于6.1mmol/L），而糖耐量测试（OGTT）2小时后的血糖值亦录得10.2mmol/L（正常标准为低于7.8mmol/L），数据已明确达到「糖尿病前期」的诊断标准。

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医生揭4大减肥方法惹祸 跑步距离太远也中招？

经问诊后，医生发现这位OL的减肥方法存在严重的谬误。这种极端的做法，直接导致她的胰岛素分泌功能出现紊乱，体内的肌肉与水份大量流失，连带新陈代谢亦受到严重破坏。其错误的减肥行为主要有以下几点：

完全断绝碳水化合物摄入

每天只进食极少量的蔬菜和鸡胸肉

进行高强度运动

单日跑步距离更超过10公里

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随后，医生为她制定一套科学化的治疗及饮食运动方案。经过长达三个月的系统性调理，她的体重稳定在约52.5公斤，所有不适症状亦逐渐消失。在最近一次的覆诊中，结果显示其空腹血糖已成功降回至5.6mmol/L的正常水平，糖耐量测试结果亦完全恢复正常。其调理方案主要包括：

停止极端节食，恢复均衡三餐。

将运动强度调整为中等强度有氧运动为主，配合适量无氧训练。

定期监测血糖，并建立个人健康生活记录。

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血糖多高已是糖尿病前期？

根据本港医管局资料，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰岛素分泌不足，或人体无法正常利用所产生的胰岛素时，血糖便会上升。血糖过高会引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会破坏心血管、视网膜、神经、肾脏等等多个身体系统及器官之机能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，视为空腹血糖异常；餐后两小时血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，则是血糖耐量异常。两种情况均属于前期糖尿病。

糖尿病8大早期症状

部分糖尿病患者在患病初期或会出现以下征状：

经常口渴

小便频密

感到饥饿

体重下降

容易疲倦

视力模糊

伤口不易愈合

皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

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