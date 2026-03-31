Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戒碳水2个月暴瘦15公斤 26岁女OL确诊糖尿病前期 医生揭4大减肥方法惹祸

保健养生
更新时间：14:00 2026-03-31 HKT
发布时间：14:00 2026-03-31 HKT

内地一名26岁OL为求在短期内以最佳状态示人，透过极端戒断碳水化合物及过量运动，成功在2个月内激减15公斤，换来的却是「糖尿病前期」的诊断。医生警告，该女子有4大看似有效的减肥方法正是致病的元凶。

戒碳水2个月暴瘦15公斤 26岁女OL确诊糖尿病前期

综合内媒报道，浙江杭州一名26岁女OL，身高160厘米，原本身体重约65公斤。为了在好朋友的婚礼上以最佳状态担任伴娘，她在短短两个月内，透过极端的节食方式及过量的运动，成功暴瘦15公斤。正当她为这惊人的减肥成果沾沾自喜时，身体却接连亮起警号，不但持续感到极度疲劳、经常口渴及异常饥饿，甚至出现头晕、心慌等症状。

【同场加映】医生实测1种稳血糖饮食法 不服药逆转糖尿病前期 7个月减17kg

她随即求医，检查结果发现，其空腹血糖值高达7.8mmol/L（正常标准为低于6.1mmol/L），而糖耐量测试（OGTT）2小时后的血糖值亦录得10.2mmol/L（正常标准为低于7.8mmol/L），数据已明确达到「糖尿病前期」的诊断标准。

 【同场加映】血糖多高等于糖尿病前期/糖尿病？

医生揭4大减肥方法惹祸 跑步距离太远也中招？

经问诊后，医生发现这位OL的减肥方法存在严重的谬误。这种极端的做法，直接导致她的胰岛素分泌功能出现紊乱，体内的肌肉与水份大量流失，连带新陈代谢亦受到严重破坏。其错误的减肥行为主要有以下几点：

  • 完全断绝碳水化合物摄入
  • 每天只进食极少量的蔬菜和鸡胸肉
  • 进行高强度运动
  • 单日跑步距离更超过10公里

【同场加映】女子饮食健康也血糖高 惊变糖尿病前期！揭睡前1行为出事 患糖尿病率高41%

随后，医生为她制定一套科学化的治疗及饮食运动方案。经过长达三个月的系统性调理，她的体重稳定在约52.5公斤，所有不适症状亦逐渐消失。在最近一次的覆诊中，结果显示其空腹血糖已成功降回至5.6mmol/L的正常水平，糖耐量测试结果亦完全恢复正常。其调理方案主要包括：

  • 停止极端节食，恢复均衡三餐。
  • 将运动强度调整为中等强度有氧运动为主，配合适量无氧训练。
  • 定期监测血糖，并建立个人健康生活记录。

【同场加映】预防糖尿病竟可吃朱古力？医生教1周养成7大稳血糖习惯 餐前必喝这饮品！

血糖多高已是糖尿病前期？

根据本港医管局资料，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰岛素分泌不足，或人体无法正常利用所产生的胰岛素时，血糖便会上升。血糖过高会引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会破坏心血管、视网膜、神经、肾脏等等多个身体系统及器官之机能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，视为空腹血糖异常；餐后两小时血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，则是血糖耐量异常。两种情况均属于前期糖尿病。

糖尿病8大早期症状

部分糖尿病患者在患病初期或会出现以下征状：

  • 经常口渴
  • 小便频密
  • 感到饥饿
  • 体重下降
  • 容易疲倦
  • 视力模糊
  • 伤口不易愈合
  • 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

延伸阅读：常吃饭易患糖尿病？专家公开稳血糖煮饭法 煮饭水量必按这比例

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
01:34
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
13小时前
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&A
03:10
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&amp;A
社会
6小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
23小时前
青马大桥的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
01:08
青马大桥2死车祸｜的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客双亡 巴士车长涉危驾被捕
突发
9小时前
资深大律师｜六人获委任 委任典礼5.16举行
社会
4小时前
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结
生活百科
4小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
15小时前
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
公屋首派安荫邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青区尾二！结局神反转：街坊力证走宝｜Juicy叮
时事热话
4小时前
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
郭蔼明神秘家底大揭秘  《东周刊》独家揭细妹超猛料  主理国际级会计师事务所拉头马
即时娱乐
4小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
2026-03-30 14:00 HKT