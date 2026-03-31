生下二胎身体不适 32岁教师妈妈确诊淋巴癌 「我想活下来陪孩子长大！」

新生命的降临本应是喜悦的开端，但来自马来西亚的有一名32岁教师妈妈，在诞下第二胎后，她身体持续不适，最终被诊断出患上淋巴癌。面对年幼的孩子，她毅然发出心声：「我想活下来陪孩子长大！」。

生下二胎身体不适 32岁教师妈妈确诊淋巴癌

据大山脚瑶池金母慈善基金会在Facebook专页发文指，来自马来西亚槟城北海的32岁妈妈甄淑娴（Chin Shu Xian），在生下第二个孩子后不久，身体便响起警号。起初她以为只是产后的正常虚弱，未料颈部出现不明肿胀，甚至走几步路已气喘吁吁。经详细检查后，她被确诊患上淋巴瘤，这突如其来的噩耗，对这个刚迎接新成员的家庭无疑是晴天霹雳。

确诊后，甄淑娴的病情急转直下。由于呼吸困难的情况加剧，她一度被送进深切治疗部（ICU），并随即展开化疗。自2025年8月起，她顽强地接受了多次化疗，但在准备进入下一疗程时，却因持续剧烈头痛而再次入院，发现癌细胞已不幸扩散至脑部。医生团队迅速为她调整方案，采用更强力的化疗以求控制脑内癌细胞，然而在连番治疗后，医生建议她进行干细胞移植手术，这成为了她战胜病魔、重获新生的关键希望。目前，她已幸运地找到合适的骨髓捐赠者，但手术及相关医疗费用高达35万令吉，对这个小家庭而言，无疑是一笔难以承受的巨额开支。

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幼子仅7个月大 教师妈妈：「我想活下来陪孩子长大！」

最令人心酸的是，在病魔侵袭之时，甄淑娴的幼子才出生不久，如今仅7个月大，而长子亦只有4岁。由于化疗令身体极度虚弱，她无法亲自哺乳，幼子只能依赖奶粉喂养，两名年幼的儿子目前主要由外婆帮忙看顾。这位年轻妈妈心碎地表示：「孩子才刚出生，我想活下来，看著孩子长大。」过去，甄淑娴在安亲班任职长达10年，负责补习教学及照顾小孩。她本已计划在产假结束后重返工作岗位，却因这场重病被迫辞职。她的丈夫，36岁的陈韦利（Tan Wei Li）在一间水产养殖场工作，负责培育虾苗及送货，每月收入约4000令吉。随著妻子倒下，家庭的经济重担完全落在他一人的肩上。

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尽管面对病痛的折磨与生活的巨大压力，这对年轻夫妻依然没有放弃，咬紧牙关互相扶持，唯一的盼望就是甄淑娴能够战胜癌魔，继续陪伴一双儿子快乐成长。大山脚瑶池金母慈善基金会在进行家访及严格审核后，议决协助甄淑娴筹募所需的医疗费用。其家属已全权委托该机构负责筹款活动及代收所有善款。同时，该机构亦会从「紧急医疗及事故预备金」中拨出2万令吉，作为即时的援助。

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淋巴癌7大症状 3部位肿胀要留意

根据本港医管局资料，人类身体布满了淋巴管及淋巴腺所组成的网络，让淋巴细胞循环至身体各个器官和组织，发挥抵抗细菌感染的功能。可是当淋巴细胞发生恶性病变时，淋巴细胞便会不断增生和结集在淋巴腺内，形成肿瘤，并且蔓延至骨髓、脾、肝脏和其他器官。这种原发于淋巴系统的癌病，就是「淋巴瘤」。不论是霍奇金氏淋巴瘤或非霍奇金氏淋巴瘤，一般淋巴瘤都会出现以下常见征状：

淋巴癌常见症状：

一个或多个淋巴腺肿胀，没有痛感，多发生在颈部，其次为腋下、腹股沟，然后逐渐扩散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官 不明原因发热 夜间大量出汗 食欲不振 消瘦、疲倦 皮肤持续瘙痒

倘若癌细胞经已扩散至骨髓，并且损害造血系统时，患者便会出现贫血、瘀肿及细菌感染等现象。可是，这些征状亦可以出现于其他疾病，未必与淋巴瘤有关。所以当发现以上种种征状持续出现的时候，患者应当及早求医诊治。

淋巴癌病情分4大阶段

根据香港防癌会资料，淋巴癌（淋巴瘤）病情一般可分为4个阶段，不同阶段的特征如下：

第1期：单一个淋巴腺部位患上肿瘤或单一个淋巴结外器官患上淋巴肿瘤（IE期）。

第2期：在同侧的横隔肌以上或以下的两组或以上淋巴腺部位患上肿瘤。

第3期：横隔肌以上和以下同时两组或以上的淋巴腺部位患上肿瘤。

第4期：一个或多个淋巴腺外的器官（例如：肝脏、中枢神经系统和骨髓）被肿瘤侵犯。

各期还按有或没有特定的症状而分为A或B。无症状者为A，有以下症状者为B：体重减轻超过10%以上，经常发热38ºC以上；经常出汗。

资料来源：大山脚瑶池金母慈善基金会、香港防癌会

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