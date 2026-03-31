脱发年轻化？罪魁祸首竟是肩颈痛 日本专家教「7步按摩法」改善头皮环境养出浓密发

脱发年轻化问题日益严重，除了压力、营养缺乏等因素，都市人相当普遍的肩颈痛症，原来都会导致掉发增多、头顶越来越稀疏。有日本头发专家分享「头皮逆龄按摩法」，帮助放松肩颈肌似，同时养出健康头皮，令发丝茁壮成长，远离头发危机。

根据日媒《FNN》报道，日本毛发诊断士认证指导讲师本山典子指出，近年，因过度使用智能手机及电脑，导致姿势不良、颈肩肌肉僵硬的都市人急剧增加，脱发问题亦随之出现年轻化的趋势。

颈梗膊痛，这个看似与头发无关的常见都市病，为何会对头皮与发质构成负面影响？她解释指，头部位于身体的最顶端，高于心脏，本身已是血液较难送达的区域。当颈部和肩膊的肌肉僵硬时，会进一步阻碍血液循环，令输送至头部的氧气和营养素供应更为不足，最终导致头皮变得绷紧、僵硬。这样的「土壤」难以孕育出健康的头发。若对此状况置之不理，头发会渐渐变得细软，掉发数量亦会随之增加。

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7步「头皮逆龄按摩法」纾缓肩颈痛 刺激头皮血液循环

因此，要改善头皮健康，关键在于促进血液循环。最重要的一步是必须由头部周围的大肌肉群开始放松。本山典子强调，直接按摩头皮效果有限，正确的做法是先由颈部及肩膊周围开始，每个步骤建议重复5-10次。由下而上畅通血液循环，使营养能够源源送达头皮。

头皮逆龄按摩法步骤1-2

步骤一：颈部环绕，畅通淋巴

进行按摩前，首先挺直背部，让颈部回到正确位置，以利血液循环。用手由锁骨下方，顺势向腋下方向按摩，以促进淋巴循环。左右两边分别进行。

将右手置于左肩上，头部向右缓慢地大幅度转动；然后换边，将左手置于右肩，头部向左转动。若感到肌肉绷紧，注意放慢速度，以免拉伤颈部。

步骤二：肩胛带动，活化大肌肉

双手分别放在两边肩膀上，手臂由后向前、再由前向后大幅度转动。双手保持在肩上，手肘模仿鸟翼般上下摆动。

此动作旨在活动连接颈部与后枕的「斜方肌」。活动这组大肌肉有效将血液泵上头部。

头皮逆龄按摩法步骤3-4

步骤三：耳周提拉，即时促进血流

用手指捏住耳朵，分别向「横、上、下」三个方向提拉，力度以感到「轻微疼痛但不至于不舒服」为准。向下拉时，可捏住耳珠，会更容易发力。

进行时会即时感到耳周变得温暖，这是因为耳周是连接身体与头部血管的「中转站」，适度刺激此处，能瞬间促进血液流动。

步骤四：脸部放松，缓解「咬肌」

用指腹在腮骨附近的咀嚼肌（即用力咬合牙齿时会鼓起的肌肉）上，以画圆方式轻轻按压、揉松。脸部肌肉僵硬同样会影响血液循环。特别是遥距工作、与人对话减少的人士，咀嚼肌更容易变得绷紧。

头皮逆龄按摩法步骤5

步骤五：按压后枕，舒缓眼部疲劳

将手指的第一及第二关节轻微弯曲，呈「熊爪」状，用指腹接触头皮。将一只「熊爪手」按在后枕，让头部像在「点头」般上下活动。用另一只手承托著按压的手，头部顺势向后靠，将重量压在指腹上，能让力量更易传达，提升按摩效果。

随后，将「熊爪手」分别按压在「右眼正后方」、「鼻子正后方」、「左眼正后方」三个位置，不仅能改善血流，更能有效舒缓眼部疲劳。

头皮逆龄按摩法步骤6-7

步骤六：侧面头皮，向上提拉

将食指至尾指的四只手指，放在耳上方的侧面头皮，以轻柔的力度上下摇动、按摩。手指位置由下而上，逐少移动，一直按摩至头顶。

步骤七：刺激头顶，全面放松

与按摩后枕的方法相同，用「熊爪手」按在头顶，另一只手承托，然后轻轻左右摇动整个头部，让头皮被指腹带动。手指位置可左右稍微移动，确保整个头顶都得到放松。

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本山典子强调，只要持之以恒，即使只是在工作或做家务的零碎时间，拉一下耳朵、按揉一下咀嚼筋，也能对改善头皮环境有所帮助。若时间许可，在洗澡前后进行完整的按摩，效果更佳。持续按摩约1个月，头皮环境便可见到改善，掉发量亦会减少。坚持半年至一年后，新生长的头发会变得更强韧，整体发量有所增加，回复丰盈、浓密的健康状态。

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