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搭夜机难入睡！营养师点名喝1种保健品助安睡 上机前30分钟饮就有效

保健养生
更新时间：18:00 2026-04-30 HKT
发布时间：18:00 2026-04-30 HKT

放假去旅行或出差工作坐夜机想安睡有何方法？有营养师推荐补充1种保健品，上飞机前30分钟饮用，飞行时即感睡意。他还分享4个坐飞机小习惯，能在飞行时睡个好觉。

营养师点名喝1种保健品助安睡 上机前30分钟饮就有效

注册营养师Jim Lau在Facebook专页发文指，常有人问搭夜机有甚么补充剂可以帮助入睡，即使试过服用褪黑激素，效果亦未必理想。他表示，他以往搭夜机时，同样是那种「明明攰到癫，但对眼就系唔肯埋」的人。后来，他发现维他命D与睡眠质素有极大关系，并亲身实测，在上机前约30分钟，饮用少量维他命D，结果一上机后就即刻有困意。

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为何维他命D会有如此神奇的助眠效果？Jim Lau解释，因为大脑内的维他命D受体，会调控一种名为AANAT的关键酵素，而这种酵素正正就直接影响著褪黑激素的合成速度。简单来说，维他命D就如为身体「开绿灯」，启动制造褪黑激素的机制。同时，维他命D亦会促进血清素的分泌，令人先感到放松，再慢慢产生自然的睡意。

Jim Lau补充，他个人会选择等渗透配方的维他命D，因为它毋须经过胃部漫长的消化过程，能让小肠快速吸收。他形容，维他命D饮用后不久，整个人便会开始放松，对他而言，这个吸收速度最为合适。

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坐夜机4个助眠习惯 穿著宽松衣物也有效？

除了补充维他命D，Jim Lau亦分享了4个能相辅相成的夜机安睡小习惯：

坐夜机4个助眠习惯
坐夜机4个助眠习惯

坐夜机4个助眠习惯：

  • 上机前饮食要轻盈： 吃得太饱会令肠胃在飞行途中不停消化，反而更难入睡。
  • 穿著宽松衣物： 身体绷紧会令神经难以放松。
  • 戴好眼罩耳塞： 隔绝机舱的灯光和噪音，有助大脑接收「是时候休息」的讯号。
  • 避免饮用咖啡因及酒精饮品： 咖啡和酒都会干扰褪黑激素的正常分泌。

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他提醒，很多香港人其实不只是搭飞机时才睡不著，平日亦长期处于亚健康状态。如果发现自己经常睡眠质素差、容易疲倦、难以放松，亦不妨考虑在睡前补充少量维他命D。

资料来源：注册营养师Jim Lau

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Jim Lau注册营养师简介:

多年从事营养治疗事业，以针对性食疗和补充品改善香港人亚健康状态，更把营养专业和对香港人的生活习惯了解完美结合，令独家的体质饮食变得更有效，同时更为顾客和病人调配最适当的食疗和补充品，进一步提升营养治疗效率。品，进一步提升营养治疗效率。

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