养生陷阱｜吃泡菜护肠却损心脏健康？专家揭2类「超级食物」暗藏陷阱恐致血压血糖飙升

近年，韩式泡菜、康普茶等食品因为含有益生菌，被认为有益肠道，因此备受追捧，被视为健康饮食的象征。然而，有专家警告，这些食品可能是隐藏的高盐及高糖陷阱，经常吃会对心脏健康构成潜在威胁。

吃泡菜是养生陷阱？专家揭护肠却恐损心脏健康

英国心脏基金会（British Heart Foundation, BHF）近日发表报告指，不少人为促进肠道健康而食用的产品，可能正不知不觉地损害心脏。报告特别点名一些富含益生菌的发酵食品，例如韩式泡菜及德国酸菜。此类食品在制作过程中，往往需加入大量盐分作腌制及防腐之用。若消费者频繁或大量食用，摄取过量钠质，恐会令血压升高，长远增加患上心脏病及中风的风险。

基金会建议， 大众在享用此类食品时，应尽量选择「较小份量」，并在购买时留意市面上有否「低盐」或「低钠」的选择。

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小心「健康饮品」的高糖陷阱

除了发酵蔬菜，报告亦针对近年蔚为风潮的健康饮品「康普茶」提出疑虑。康普茶是一种含有益生菌的发酵茶，常被视为汽水健康替代品。但市面上不少商业品牌为了提升口感，会在生产过程中额外添加大量糖分。

与此同时，各种调味乳酪及预先搅拌好的水果沙冰（Smoothie），其内含的添加糖分亦不容忽视。基金会解释，过量摄取糖分，除了会导致体重增加，更会令血糖水平急速飙升，继而增加患上心脏病或中风的危机。建议购买时选择「无添加糖」的产品，在原味乳酪加入新鲜水果取代糖，作为天然甜味的来源；自制水果沙冰时，可以添加坚果或种子补充额外的蛋白质和纤维，有助稳定血糖水平 。

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英国心脏基金会首席营养师Tracy Parker强调，这并不代表此类食品「有害无益」，适量食用对身体仍有好处。他们鼓励大众选择能维持肠道微生物健康的食物，良好的肠道微生物环境有助减少发炎、促进代谢，从而有益心脏健康。只要确保在购买前检查包装标签，留意额外添加的盐和糖，并谨记适量食用的原则，便能确保这些食品为心脏健康带来的好处，不会被其风险所抵销。

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