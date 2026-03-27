年纪轻轻白发越长越多！营养师教补充5大营养素养出乌黑秀发 吃鸡蛋都有效？
更新时间：15:10 2026-03-27 HKT
发布时间：15:10 2026-03-27 HKT
发布时间：15:10 2026-03-27 HKT
年纪轻轻，白头发却越长越多，想立即染发遮盖？想从根源改善白头发问题，有营养师指出，可透过补充5大营养素，助养出一头乌黑秀发，其中多吃鸡蛋都有效。
营养师教补充5大营养素养出乌黑秀发 吃鸡蛋都有效？
营养师张语希在Facebook专页发文指，每次照镜子，看到新冒出的白头发，就心烦意乱急著去染发，但频繁染烫，其实对发质和头皮都会造成伤害。现时白发问题愈趋年轻化，元凶不只是年龄增长，更与以下因素有关：
- 黑色素细胞退化： 负责生产黑色素的工厂罢工，停止分泌色素。
- 氧化压力： 长期压力过大、熬夜、吸烟等坏习惯，会令身体产生过多的过氧化氢（H₂O₂），这种化学物质会直接「漂白」头发。
- 营养不足： 头发的生长需要充足的营养素，当营养不足时，黑色素的合成过程自然会受阻。
【同场加映】养黑发防脱发必吃！14种黑色食物保护头皮助生发 黑朱古力也上榜
想养出一头乌黑亮丽的秀发？她整理了以下5大关键营养素，大家不妨将相关食物加入日常餐单之中：
1.优质蛋白质
蛋白质是头发组成的基石，缺乏会令头发变幼、枯躁，推荐摄取鸡蛋、鸡肉、豆腐、毛豆。
2.维他命B杂
是协助合成黑色素的关键帮手，建议食用蚬、猪膶、全谷类、深绿色蔬菜。
3.铜
是合成黑色素过程中不可或缺的催化剂，可食用可可粉、腰果、核桃、生蚝。
4.锌
有助蛋白质合成，并修复毛囊细胞，建议进食南瓜籽、生蚝、牛肉。
5.抗氧化剂
负责清除体内的自由基，保护黑色素细胞免受攻击，推荐进食富含花青素的蓝莓；富含维他命C的红甜椒；富含维他命E的黑芝麻。
【同场加映】防白发饮食｜吃牛油果燕麦可减少白发？营养师教吃16种食物防白发脱发
日常养发3大生活习惯 1种按摩方法也有效
除了饮食，张语希亦提醒，生活习惯的调整同样重要：
- 充足睡眠： 身体在睡眠时产生的褪黑激素，有助对抗氧化压力，修护毛囊。
- 头皮按摩： 每日早晚用指腹按摩头皮3分钟，能促进血液循环，让营养顺利送达发根。
- 调节压力： 长期处于高压状态，是导致白发年轻化的主因，紧记要适时放松自己。
【同场加映】防白发脱发｜少吃肉少吃蛋令白发狂生？医生解构白发成因 推介4类食物重现黑发
她亦提醒，如果白发问题主要是源于家族遗传（遗传性少年白），或是已进入自然生理老化的阶段，单靠饮食调整的效果可能比较有限。这份营养清单，最适合因压力、熬夜或营养不均而提早出现白发的族群，守住黑色素细胞的最后防线。
延伸阅读：30至40岁后易出白发？医生教5招重现黑发 深呼吸/散步也有效！
最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
2026-03-26 13:32 HKT
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
2026-03-26 15:26 HKT
消委会万能插苏｜10款适配万能插头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城JHE与SUPER潜在触电风险
2026-03-26 13:38 HKT