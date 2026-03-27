年纪轻轻白发越长越多！营养师教补充5大营养素养出乌黑秀发 吃鸡蛋都有效？

年纪轻轻，白头发却越长越多，想立即染发遮盖？想从根源改善白头发问题，有营养师指出，可透过补充5大营养素，助养出一头乌黑秀发，其中多吃鸡蛋都有效。

营养师教补充5大营养素养出乌黑秀发 吃鸡蛋都有效？

营养师张语希在Facebook专页发文指，每次照镜子，看到新冒出的白头发，就心烦意乱急著去染发，但频繁染烫，其实对发质和头皮都会造成伤害。现时白发问题愈趋年轻化，元凶不只是年龄增长，更与以下因素有关：

黑色素细胞退化： 负责生产黑色素的工厂罢工，停止分泌色素。

氧化压力： 长期压力过大、熬夜、吸烟等坏习惯，会令身体产生过多的过氧化氢（H₂O₂），这种化学物质会直接「漂白」头发。

营养不足： 头发的生长需要充足的营养素，当营养不足时，黑色素的合成过程自然会受阻。

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想养出一头乌黑亮丽的秀发？她整理了以下5大关键营养素，大家不妨将相关食物加入日常餐单之中：

补充5大营养素养黑发

1.优质蛋白质

蛋白质是头发组成的基石，缺乏会令头发变幼、枯躁，推荐摄取鸡蛋、鸡肉、豆腐、毛豆。

2.维他命B杂

是协助合成黑色素的关键帮手，建议食用蚬、猪膶、全谷类、深绿色蔬菜。

3.铜

是合成黑色素过程中不可或缺的催化剂，可食用可可粉、腰果、核桃、生蚝。

4.锌

有助蛋白质合成，并修复毛囊细胞，建议进食南瓜籽、生蚝、牛肉。

5.抗氧化剂

负责清除体内的自由基，保护黑色素细胞免受攻击，推荐进食富含花青素的蓝莓；富含维他命C的红甜椒；富含维他命E的黑芝麻。

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日常养发3大生活习惯 1种按摩方法也有效

除了饮食，张语希亦提醒，生活习惯的调整同样重要：

充足睡眠： 身体在睡眠时产生的褪黑激素，有助对抗氧化压力，修护毛囊。

头皮按摩： 每日早晚用指腹按摩头皮3分钟，能促进血液循环，让营养顺利送达发根。

调节压力： 长期处于高压状态，是导致白发年轻化的主因，紧记要适时放松自己。

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她亦提醒，如果白发问题主要是源于家族遗传（遗传性少年白），或是已进入自然生理老化的阶段，单靠饮食调整的效果可能比较有限。这份营养清单，最适合因压力、熬夜或营养不均而提早出现白发的族群，守住黑色素细胞的最后防线。

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