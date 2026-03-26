6旬养生男饮食健康戒酒多年 尿路结石却不断复发惨受剧痛折磨 常饮茶是陷阱？

为了照顾健康而刻意吃一些被广泛推崇的「健康食品」，竟可能给身体埋下致病隐患。日本一名60多岁的男性，平日非常注重养生，不喝酒、尿酸正常，却多次出现尿管结石，反复遭受剧痛折磨，甚至长出直径达15mm的巨大结石。导致这场危机的，正是他坚信「有益健康」并每日定时摄取的几种食物。

6旬养生男饮食健康戒酒多年 尿路结石却不断复发惨受剧痛折磨

根据《President Online》报道，63岁的资深公关顾问高桥诚分享自己多年来饱受尿路肾石摧残的经历。他在2025年12月底入院3天，接受了内视镜激光碎石手术，将尿管中直径达15mm的巨大结石彻底粉碎并取出。「我深信已从那场难以形容的剧痛中完全解放。」没想到，术后只过了短短30天，马上就传来了坏消息。其主诊医生、泌尿科主任志贺直树医生在他左右两边的肾脏，竟然再次观察到约1.6mm的钙化点。

高桥诚坦言，自从40多岁起，他经历过8次肾结石的自然排出，一直觉得没有甚么大不了。直到在4年前，他的两边输尿管各被7mm的结石堵塞，导致下腹胀痛，感到尿意，却一滴尿也排出不来。医生告知他，必须紧张进行手术，否则继续堵塞下去会对肾功能造成严重影响。

高桥诚对于当时结石引发超乎想像的剧痛仍然心有余悸。他形容指，脇腹至背部可能突然产生如刀割，或内脏被强力绞拧般的剧痛，往往伴随冷汗、血尿，即使服用止痛药亦难以缓解。因此在之后数年，他一直严格遵从医嘱，每日服用降尿酸药物，并彻底避开啤酒、鱼卵等高嘌呤食物。体检报告的各项数值长期维持在稳定水平，自问已为预防复发做足万全准备。

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但结石是一种容易复发的疾病，数年内再度发作的机率超过50%。在2025年，他出现了血尿，伴随腰痛、疲劳、心悸等症状。检查后发现是一颗直径15mm的巨大肾石从肾脏掉进了输尿管，阻塞尿液的流动，于是他趁著疼痛出现之前，尽快完成手术，取出结石。不料，另一种结石早在他的肾脏壁层内「萌芽」。志贺医生表示，之前取出的15mm结石，主要成分为尿酸，估计是开始服药前已形成的。不过术后才发现的钙化点，极有可能是草酸钙结石。

每日必吃4大「健康食物」竟诱发结石

高桥诚惊讶地发现，志贺医生列出的「高草酸食物清单」，竟与他每日为维持健康而刻意摄取的食品不谋而合，让他深感「过去的健康常识被彻底颠覆」：

绿茶、咖啡：深信饮茶比饮水更健康，办公期间几乎从不间断。

坚果类：视之为低碳水的健康零食，每日定时进食杏仁、核桃、花生等。

高可可朱古力：听闻多酚有助血管健康，每日坚持食用数片可可含量70%以上的黑朱古力。

菠菜：为补充蔬菜摄取，将其视为首选食材，频繁食用。

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医生解释指，这些对于一般人是极佳的健康食品。但对于有「结石体质」的人而言，却是促进结石形成的「原材料」。最大的问题在于，健康意识越高的人，越倾向于持续、甚至过量地摄取某几种被认为「有益」的食物。这样的习惯，反而变成伤身陷阱。结石问题不再只是生活不节制者的「专利」，像高桥诚一样严格管理健康数值、但忽略了特定饮食风险的人，很可能几乎每天都在吃「结石的原材料」。

健康食物的迷思 小心养生变伤身

面对再一次的冲击，高桥诚终于意识到自己对于尿路结石一直存在太多误解。首先，结石的种类繁多，除了尿酸结石，还有草酸钙结石、磷酸钙结石等。因此即使尿酸值正常，饮食摄取过量草酸，也有有形成结石的风险。

再者，对于网上大部分健康资讯，是针对「大多数人」的建议，但人们往往忽略了「个人体质」各有差异。绿茶、坚果、朱古力本身并非有害，反而被认为是健康食物。问题就在于，某些特定体质的人士持续大量地摄取浓缩了特定成分的「健康食品」，很可能「养生变伤身」。因此，大家应该因应自己的体质，更谨慎去看待所有健康资讯，切忌盲目跟从。

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