车祸骨折后变身举重冠军 68岁婆婆硬举205磅 感激：举重把我从崩溃边缘拉回来

一场严重车祸，竟成就了一位举重冠军。美国怀俄明州68岁的Suzanne Luhr，50多岁时遭遇交通意外导致股骨骨折，康复期间首次接触举重，从此改变人生。如今她不仅硬举205磅（约93公斤），更获选为长者运动计划大使，以自身经历证明：年龄从来不是追求健康的障碍。

车祸后踏上举重之路

曾任怀俄明大学地质测绘员的Suzanne，50多岁时经历了一场严重车祸，股骨骨折，休养了一个月。正是这次意外，让她走上了举重运动员的道路。

几年前，第二次物理治疗时，她才真正踏进健身房，在那里她学习了一些基本的举重技巧。

硬举是她最擅长的项目（205磅），也是她最喜欢的项目，其次是深蹲。

Suzanne指，举重令她从崩溃的边缘走了回来。

举重不仅让她原本只有1公尺5的身材更加强壮，也提升了她的自信心。

她更获选为长者运动计划大使。

为了从伤患中恢复，她开始接受物理治疗，最初只能重新学习站立。第二次物理治疗期间，一位长者力量训练班的朋友建议她试试举重。Suzanne首次踏入健身房，学习基本举重技巧，没想到就此爱上这项运动。「训练班有很多男性，但我比一些男同学举得更重。」Suzanne回忆道。几个月下来，这项嗜好逐渐成为她的热情所在。

硬举205磅 1.5米小个子创佳绩

身高只有1米5的Suzanne，在举重领域创下亮眼成绩。硬举是她最擅长的项目，达205磅（约93公斤），也是她最喜爱的动作；深蹲极限约145磅（约66公斤），卧推则因肩伤仍在康复中，维持在80磅左右（约36公斤）。至今她已参加三场比赛，包括怀俄明州老年奥运会。谈及比赛感受，她笑言：「上场时肾上腺素飙升，觉得自己甚么重量都能举起来。」

即使已成为冠军级运动员，Suzanne仍时刻提醒自己放慢节奏，看著周围年轻健身爱好者挑战极限，她明白保护关节、循序渐进的重要性。

举重带来的改变 强壮身体心灵

Suzanne坦言，举重不仅让她身体更强壮，也大大提升了自信心。「以前从未对自己的身材如此自信，现在感觉比以往任何时候都好，身体状态也很强。」教练的一句话让她印象深刻：「在你这个年纪，增肌比任何时候都重要。肌肉可以预防骨质疏松，促进新陈代谢，随年龄增长带来许多益处。」更重要的是，举重把她从崩溃边缘拉了回来，这项运动对她意义重大。

获选长者运动大使 证明年龄非障碍

举重更让她成为长者运动的标志性人物。她获选为美国退休人员协会（AARP）「老年星球」（Senior Planet）计划的五位大使之一。与Suzanne一同入选的，还有一位77岁的耐力自行车运动员，以及一位84岁的健康企业家。该计划旨在资助60岁以上的运动员，推广「年龄并非追求健康的障碍」的讯息，赞颂美国各地长者的不屈精神。Suzanne的故事告诉大家，无论几多岁，只要愿意尝试，身体总会回报你。

资料来源：《New York Post》

延伸阅读：长者吃猪肉更长寿？研究揭有助降胆固醇维持肌肉量 怎样吃最健康有效？

常吃猪肉如何令长者更健康长寿？

研究人员将36名健康的65岁长者随机分成2组，分别以最低程度加工的瘦猪肉，或者是以鹰嘴豆、扁豆、豌豆和黑豆作为主要蛋白质来源，为期8周。

参加者每餐包含植物性食物，以及适量的鸡蛋、乳制品和植物油，并避免食用非研究食品，包括大豆、牛肉、家禽、海鲜和人工甜味剂、酒精和补充剂。

研究结果显示，2种饮食均对胰岛素敏感性有正面影响，换言之，对改善胰岛素阻抗，避免血糖水平升高及糖尿病有帮助。

2个组别体重均有减轻，但吃猪肉组别的瘦体重下降幅度略小，反映瘦红肉比起以豆类作为补充蛋白质的来源，可能更有助老年人维持肌肉质量。

2组的总胆固醇水平均有下降，而吃猪肉组别，血液中的好胆固醇浓度较高，对于阻止动脉中斑块的形成或更有帮助。

2组的神经活性代谢物和生物活性胺基酸的浓度均有改善，而它们是负责维持认知、情绪调节、免疫功能和肠道健康。

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