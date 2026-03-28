车祸骨折后变身举重冠军 68岁婆婆硬举205磅 感激：举重把我从崩溃边缘拉回来
发布时间：18:00 2026-03-28 HKT
一场严重车祸，竟成就了一位举重冠军。美国怀俄明州68岁的Suzanne Luhr，50多岁时遭遇交通意外导致股骨骨折，康复期间首次接触举重，从此改变人生。如今她不仅硬举205磅（约93公斤），更获选为长者运动计划大使，以自身经历证明：年龄从来不是追求健康的障碍。
车祸后踏上举重之路
曾任怀俄明大学地质测绘员的Suzanne，50多岁时经历了一场严重车祸，股骨骨折，休养了一个月。正是这次意外，让她走上了举重运动员的道路。
为了从伤患中恢复，她开始接受物理治疗，最初只能重新学习站立。第二次物理治疗期间，一位长者力量训练班的朋友建议她试试举重。Suzanne首次踏入健身房，学习基本举重技巧，没想到就此爱上这项运动。「训练班有很多男性，但我比一些男同学举得更重。」Suzanne回忆道。几个月下来，这项嗜好逐渐成为她的热情所在。
硬举205磅 1.5米小个子创佳绩
身高只有1米5的Suzanne，在举重领域创下亮眼成绩。硬举是她最擅长的项目，达205磅（约93公斤），也是她最喜爱的动作；深蹲极限约145磅（约66公斤），卧推则因肩伤仍在康复中，维持在80磅左右（约36公斤）。至今她已参加三场比赛，包括怀俄明州老年奥运会。谈及比赛感受，她笑言：「上场时肾上腺素飙升，觉得自己甚么重量都能举起来。」
即使已成为冠军级运动员，Suzanne仍时刻提醒自己放慢节奏，看著周围年轻健身爱好者挑战极限，她明白保护关节、循序渐进的重要性。
举重带来的改变 强壮身体心灵
Suzanne坦言，举重不仅让她身体更强壮，也大大提升了自信心。「以前从未对自己的身材如此自信，现在感觉比以往任何时候都好，身体状态也很强。」教练的一句话让她印象深刻：「在你这个年纪，增肌比任何时候都重要。肌肉可以预防骨质疏松，促进新陈代谢，随年龄增长带来许多益处。」更重要的是，举重把她从崩溃边缘拉了回来，这项运动对她意义重大。
获选长者运动大使 证明年龄非障碍
举重更让她成为长者运动的标志性人物。她获选为美国退休人员协会（AARP）「老年星球」（Senior Planet）计划的五位大使之一。与Suzanne一同入选的，还有一位77岁的耐力自行车运动员，以及一位84岁的健康企业家。该计划旨在资助60岁以上的运动员，推广「年龄并非追求健康的障碍」的讯息，赞颂美国各地长者的不屈精神。Suzanne的故事告诉大家，无论几多岁，只要愿意尝试，身体总会回报你。
资料来源：《New York Post》
延伸阅读：长者吃猪肉更长寿？研究揭有助降胆固醇维持肌肉量 怎样吃最健康有效？
---
相关文章：
老友记挑战极限运动？62岁新加坡婆婆玩跑酷爆红 助提升协调/防跌伤
83岁保健博士教长寿秘笈 每日必做手指操+舌头操 活化大脑防失智
91岁日本「时尚嫲嫲」开IG教优雅穿搭爆红 公开4大长寿活力秘诀：年龄不是放弃的理由
想健康长寿应做哪些运动？医生推荐3种延寿运动 这种可降56%心血管病风险