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蛋白粉推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 2款获A级 没有腥味/易溶/吸收快

保健养生
更新时间：20:00 2026-03-27 HKT
发布时间：20:00 2026-03-27 HKT

蛋白粉推介｜缺乏蛋白质会导致头发受损、皮肤粗糙、指甲脆弱等问题，也会影响减肥效果。理想情况下，应该从食物中摄取蛋白质，但忙碌时难以做到。这时，蛋白粉就派上用场了。日本《LDK》测试市面10款女性蛋白粉，当中包括「Lipton」、「Wellni」及「Bambi Water」等热门品牌，全面对比各款产品的味道、蛋白质含量和其他营养成分，最终有2款产品获A级。

日本《LDK》评测10款蛋白粉 5款获A级

成年女性每日建议摄取蛋白质约50克。若蛋白质摄取不足，不妨考虑在日常饮食中添加蛋白质补充剂或开始饮用蛋白粉。日本《LDK》于2025年公布10款女性蛋白粉的测试结果，其中3大评分标准如下：

  • 味道：由营养师和多位测试员亲自品尝产品后匿名填写问卷，调查了各款产品的口感是否适合日常饮用，以及它的顺滑程度。
  • 蛋白质含量：检测每款产品的蛋白质含​​量，蛋白质含量高的产品评分较高。
  • 其他营养成分：营养专家对产品蛋白质以外的其他营养成分（例如碳水化合物）进行全面评估。

《LDK》的测试员对所有产品都使用了同一种摇摇杯，并测试了需要摇晃多少次才能完全溶解粉末并消除结块，但整体评分主要基于味道和蛋白质含量。

LDK实测：10款女性蛋白粉使用效果及评价⬇⬇⬇

 

LDK评测女性蛋白粉完整名单：

  • 第10位（2.44分）C级：Bambi Water Protein Shake Cookie & Cream flavor（日圆¥2998，约HK$151）
  • 第9位（2.50分）C级：BCL オヤスミタンパク Strawberry（日圆¥291，约HK$15）
  • 第8位（3.02分）B级：ジモテイン 冲縄西表岛の塩黒糖プロテイン（日圆¥4300，约HK$217）
  • 第7位（3.04分）B级：Nom-Lab. Protein Body Make 粉红葡萄柚和麝香葡萄蛋白粉（日圆¥5184，约HK$262）
  • 第6位（3.06分）B级：Bambi Water Clear Beauty Protein Lychee & Grapefruit（日圆¥3098，约HK$156）
  • 第5位（3.20分）B级：KINS VINEGAR PROTEIN 醋蛋白凤梨口味（日圆¥3980，约HK$200）
  • 第4位（3.40分）B级：Collatein Beauty Routine Protein Derived from Collagen（日圆¥2620，约HK$132）
  • 第3位（3.64分）B级：Lipton My Routine Whey Protein 蜂蜜红茶奶茶口味（日圆¥4320，约HK$218）
  • 第2位（4.00分）A级：武内制薬 THE PROTEIN 多蛋白巧克力味（日圆¥4180，约HK$211）
  • 第1位（4.26分）A级：Wellni Whey Protein Isolate 针叶樱桃和浆果口味（日圆¥6980，约HK$352）

《LDK》评测冠军蛋白粉有何优点？

在各款产品中，「Bambi Water Protein Shake Cookie & Cream flavor」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款蛋白粉含有乳清蛋白和大豆蛋白。它来自一个服装品牌，是该品牌官方销量第一的口味。许多用户认为，尽管这款蛋白粉本身很甜，喝到最后却会感到苦涩，而且粉状质地浓稠。

「Wellni Whey Protein Isolate 针叶樱桃和浆果口味」排名第1位，获得Best Buy的称号。它拥有清爽的针叶樱桃风味，略带酸甜口感，口感顺滑，没有粉状颗粒，易于饮用，几乎获得了所有测试者的一致好评。它采用的是乳清蛋白分离物（WPI），这种蛋白粉以快速吸收而闻名。

 

资料来源：日本《LDK the Beauty》

延伸阅读：美白眼霜推介｜日本《LDK》评测7款人气产品 6款获A级 有效保湿去黑眼圈！

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