早睡早起反增死亡风险！研究揭黄金入睡时段 睡足8小时也易患心血管病？

「早睡早起身体好」原来这个观念可能增健康风险！有研究指出，太早睡觉，甚至睡足8小时，反而可能增加患上心血管疾病、甚至死亡的风险。到底何时睡觉，睡多久最好？

研究揭黄金入睡时段 睡足8小时也易患心血管病？

营养师老辜于Facebook专页发文指，引述一项2025年发表于《临床睡眠医学期刊》（Journal of Clinical Sleep Medicine）的研究指出，睡眠时间是另一个重要睡眠特征，可能与心血管疾病死亡率密切相关。

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研究有何发现？

该研究纳入来自广州生物库队列研究的18129名平均年龄65岁的参与者，这些参与者于2008年至2012年间入组，并追踪至2022年7月。参与者的睡眠时间（早睡、中睡和晚睡）以就寝时间和起床时间的中点来定义。结果发现：

睡眠时间与死亡风险呈现U型关系，太早或太晚都不好。最佳的睡眠时间区间大约是晚上11点入睡，清晨6点起床，睡足7小时。这样的特定睡眠时间安排，与最低的全因死亡率及心血管疾病死亡率相关。

相反，研究亦发出警告，在晚上9点前便上床睡觉，或者睡眠时间超过8小时，甚至长时间躺在床上，这些习惯反而与更高的全因死亡率和心血管疾病风险有关。

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营养师老辜解释，这背后的关键在于人体的生理时钟。过早入睡，往往并非代表生活自律，而更可能是身体提早感到疲劳的警号，例如身体可能正处于慢性发炎、新陈代谢异常或有情绪问题。此外，长时间赖在床上，亦可能导致睡眠品质下降，并减少白天的活动量，从而形成一个恶性循环。

失眠有何特征？过早醒来也算失眠？

甚么是失眠？根据本港衞生署资料，失眠泛指不能入睡、过早或间歇性睡醒而引致睡眠不足。短暂或突发性失眠，通常源自暂时性的生活问题，只会持续数晚至数周。

失眠的常见特征如下：

寝时难以入睡、无法熟睡、夜间经常乍醒和醒后无法再入睡，或是清晨过早醒来等。

根据世界衞生组织资料，失眠定义如下：

难以入睡，难以维持睡眠状态，睡眠质素差

睡眠问题每星期至少3次，至少持续1个月

日与夜也想著睡眠问题所带来的影响

睡眠问题令患者有明显困扰及影响其日常生活

资料来源：营养师老辜、《临床睡眠医学期刊》

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