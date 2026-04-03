长洲医院急症护士守护岛民33年 牺牲休假救治伤者 剖白：在医院是病人 走在街上就是街坊

创立于1934年的长洲医院，正坐落于岛屿中央、连接南北的「哑铃握把」位置。作为岛上唯一的医院，设有普通科门诊、24小时急症服务，以及物理治疗、职业治疗等专职医疗服务，肩负著守护约两万名居民健康的重任。即使设施越趋现代化，长洲医院那份浓厚的人情味却从未改变，医护与街坊的关系，就如邻里般亲切。

长洲医院急症护士守护岛民33年 牺牲休假救治伤者

据医管局《HASLink 协力》报道，1992年加入长洲医院担任助产士，到现为急症室护士的周绮萝，对此感受至深。她提到，每年太平清醮，总有过万游客涌入长洲，对医院的应变能力是极大考验。因此，医院每年均会联同医管局总办事处重大事故控制中心，以及多个政府部门，举行大型事故演习。周姑娘表示，「演习会模拟各种突发情况，例如包山倒塌、飘色巡游小演员晕倒，或码头人流拥挤出现推撞跌倒事故等。由于场景逼真，曾有街坊目睹演习中大量『伤者』的场面，误以为是真实事故。」她补充，演习时还会分流伤者接受初步治理，再分别送往长洲医院及东区尤德夫人那打素医院（东区医院）。

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周姑娘忆述，在2000年代初，急症室曾接收并救治过较多宗轻生个案，包括有病人因一氧化碳中毒而陷入昏迷。她直言：「这类危急个案在长洲医院进行初步抢救后，院方会即时安排政府飞行服务队的直升机，将病人转送至东区医院作进一步治疗。」除了直升机，当值医生亦会根据病人的临床需要，安排水警轮或公共渡轮，将病人转送至其他医院。

在长洲医院工作27年的病人服务助理李慧卿（卿姐），对2011年清晨发生的渡轮撞船事故记忆犹新，该次意外导致76人受伤。家住长洲的卿姐，当日正值休假，但一得悉消息，便义不容辞地立即赶回医院支援。她忆述，当时医院的急症室大堂和病房都挤满伤者，有的要照X光，有的要包扎，非常忙碌。但最令她感动的是，「当日所有同事都主动回院支援，穿上制服便立即投入工作，大家同心协力。」

温馨邻里情「在医院是病人 走在街上就是街坊」

周姑娘和卿姐都是长洲人，走在街头巷尾，总会遇上熟悉的街坊。周姑娘分享，有一次在街上遇到一位妈妈和她正就读中学的儿子，那位妈妈对儿子说：「这就是当年在医院替你接生的姑娘啊。」周姑娘听罢，既感触又好笑，感慨时光飞逝，笑言「即刻觉得自己老了！」

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卿姐亦忆述，一位年届80的婆婆曾因轻微中风，需由救护车接送到医院接受物理治疗，当时卿姐便随车陪伴在旁。后来，两人在街上偶然相遇，婆婆不但认得卿姐，更亲切地轻搭著她的手问候，叮嘱她天气转冷，要多穿衣服。卿姐温暖地说：「在医院是病人，走在街上就是街坊。既是病人，也是邻里，这种感觉很温馨。」

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