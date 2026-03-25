手机萤幕比马桶脏10倍！导致暗疮粉刺大爆发的真凶 专家教正确清洁方法预防「手机痘」

暗疮、粉刺、过敏一直都好不了的真相，可能在从早用到晚的手机上！现代人机不离手，手机上面充满了手指的细菌、油脂，环境的灰尘，一贴在脸上，脏物统统都转移到皮肤上，不断造成刺激，甚至还诞生了一个专门形容这个问题的词语：「手机痘」（Phone Acne）。如果不常清洁手机、把萤幕抹干净，那么使用再好的洁面乳或精华液、所有的护肤努力都等于白费心机。

手机萤幕比马桶脏10倍！导致「手机痘」暗疮粉刺大爆发

根据《独立报》（The Independent）报道，皮肤科医生Dr. Munir Somji表示，「手机痘」的现象越来越普遍。手机每天会接触到双手、手袋、化妆品，以及无数的公共表面，成为油脂、细菌和污垢的温床。当萤幕被压在脸上，特别是面颊和下颚线的位置时，所有积聚的污垢就会直接转移到皮肤上。结合手机本身产生的热力和与皮肤的摩擦，会严重刺激皮肤屏障，直接导致暗疮爆发。皮肤科医生Dr. Derrick Phillips则表示，「手机痘」通常呈「不对称爆发」，集中在脸部的某一侧，也就是患者习惯用来听电话的一边。

专家们一致认为，虽然手机不太可能是引发暗疮的唯一原因，但它绝对是一个重要的「帮凶」，尤其对于本身就是暗疮肌的人士而言。结果就是毛孔堵塞、发炎，暗疮频频爆发，尤其集中在面颊、下颚线和下巴位置。至于敏感肌人士，更可能出现皮肤过敏、发红等刺激反应。

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「爆痘」真凶是懒清洁手机 每天4步骤避免细菌爬上脸

曾有研究人员在手机上验出常见的皮肤致病菌，如金黄葡萄球菌和表皮葡萄球菌，以及大量的死皮细胞和环境污染物。每天从起床用手机到睡前，清洁的频率却少之又少，手机有多脏自然是可想而知。最关键的是，与其他日常用品不同，手机是直接紧贴脸部皮肤，等同为细菌提供了一条直达毛孔的「高速公路」。

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专家们强调，想解决「手机痘」问题方法非常简单，就是每日清洁手机。即使只是每日简单抹一次，也足以大大减少油脂和细菌的积聚。在运动后或化妆后使用手机后，更应该加强清洁。而且，清洁方法与次数同样重要，用错方法随时更伤皮肤。以下是正确的清洁手机技巧：

最安全的方法，是使用柔软、超细纤维的萤幕专用布或眼镜布，配合少量酒精类萤幕清洁剂，或者直接使用电子产品专用的消毒湿纸巾来擦拭。

将清洁液喷在抹布上，避免直接喷在手机上。

切勿使用刺激性的家用清洁产品，包括漂白水或其他强力清洁剂，很可能会损坏萤幕涂层，其化学残留物更可能引发皮肤敏感。

确保手机表面和萤幕都已完全干透，才再次使用。

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